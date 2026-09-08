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Santa Fe x Vasco ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Copa Sul-Americana

Equipes iniciam disputa por uma vaga nas semifinais em Bogotá, com o Cruzmaltino encarando também o desafio da altitude colombiana

Por Thiago Seabra Publicado em 08/09/2026 às 9:10
Imagem dos jogadores do Vasco no Campeonato Brasileiro 2026
Imagem dos jogadores do Vasco no Campeonato Brasileiro 2026 - Matheus Lima/ Vasco

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Santa Fe e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O duelo será disputado a aproximadamente 2.640 metros de altitude. A partida de volta está marcada para a terça-feira seguinte, dia 15 de setembro, em São Januário, no Rio de Janeiro.

O Cruzmaltino chega ao confronto após eliminar o Olimpia nas oitavas de final, enquanto o clube colombiano avançou diante do River Plate. A equipe carioca terá uma formação modificada em razão de desfalques, suspensões e preservações.

Como chegam as equipes

O Santa Fe está invicto na Copa Sul-Americana desde que entrou na competição, com duas vitórias e dois empates. O time colombiano chegou às quartas após eliminar o River Plate nos pênaltis por 8 a 7, no Estádio Monumental de Núñez.

Sob o comando de Pablo Repetto, o Santa Fe não perde há dez partidas, com quatro vitórias e seis empates. Depois da classificação continental, empatou com o Junior, venceu o Millonarios por 3 a 2 e ficou no 2 a 2 com o Fortaleza.

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O Vasco, por sua vez, eliminou o Olimpia com uma vitória por 4 a 1 em Assunção. Na campanha continental, o time soma cinco vitórias, três empates e duas derrotas, com 17 gols marcados.

No Campeonato Brasileiro, porém, o momento é de pressão. O Cruzmaltino perdeu por 1 a 0 para o Fluminense no último jogo e ocupa a 17ª posição, com 25 pontos em 25 rodadas. Dos 25 pontos conquistados na competição nacional, 20 foram obtidos em São Januário.

Para o compromisso em Bogotá, Pedro Emanuel decidiu preservar Carlos Cuesta, Andrés Gómez e Adson. Thiago Mendes está suspenso, enquanto Cuiabano, Jair, Mateus Carvalho e Brenner seguem no departamento médico. Johan Rojas é dúvida, e Facundo Colidio não foi inscrito nesta fase.

Onde assistir ao vivo

A partida entre o clube colombiano e o Cruzmaltino terá transmissão exclusiva com imagens pelo Paramount+, plataforma de streaming.

A cobertura contará com narração de Marcelo Hazan e comentários de Marília Ruiz.

Matheus Lima/ Vasco
Imagem dos jogadores do Vasco - Matheus Lima/ Vasco

Possíveis escalações

Santa Fe

Técnico: Pablo Repetto

  • Weimar Asprilla; Palácios, Oliveira, Scarpeta e Mafla; Daniel Torres, Toscano e Zapata; Nahuel Bustos, Emerson Rodríguez e Hugo Rodallega.

Vasco

Técnico: Pedro Emanuel

  • Léo Jardim; Puma Rodríguez, Lucas Freitas, Bruno André e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Ramon Rique; Marino, David e Spinelli.

Ficha de Arbitragem

  • Árbitro: Dario Herrera (Argentina)
  • Assistentes: Maximiliano del Yesso e José Savorani (Argentina)
  • VAR: Hernán Mastrangelo (Argentina)

Ficha Técnica

  • Competição: Copa Sul-Americana – quartas de final, jogo de ida
  • Jogo: Santa Fe x Vasco
  • Data: 8 de setembro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá, Colômbia
  • Altitude: aproximadamente 2.640 metros
  • Jogo de volta: 15 de setembro de 2026, em São Januário, Rio de Janeiro
  • Transmissão: Paramount+

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.