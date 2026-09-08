Real Madrid x Inter de Milão ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Champions League
Merengues estreiam na fase de liga diante da Inter no Santiago Bernabéu, em reencontro marcado pela presença de José Mourinho
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Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira (8), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
As equipes iniciam a caminhada na competição europeia sem pontuação. No cenário nacional, porém, os dois clubes vivem bons momentos: o Real Madrid é o segundo colocado de LALIGA, com nove pontos em quatro partidas, enquanto a Inter lidera a Serie A, também com nove pontos, mas em três jogos.
Momento das equipes
Real Madrid
O Real Madrid chega para a estreia europeia depois de perder a invencibilidade em LALIGA. Na última sexta-feira (4), a equipe comandada por José Mourinho foi derrotada por 1 a 0 pelo Real Betis, fora de casa.
Antes do tropeço, os merengues haviam vencido os três primeiros compromissos no Campeonato Espanhol, contra Espanyol, Real Sociedad e Málaga. Com nove pontos, o clube ocupa a segunda colocação da competição.
O duelo contra a Inter também marca o reencontro de José Mourinho com o clube italiano. O português comandou a Inter na temporada 2009/10 e conquistou a Champions League ao vencer o Bayern de Munique por 2 a 0 na final, disputada justamente em Madri.
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Para o primeiro treino antes do confronto, Tchouaméni, Endrick e Thiago Pitarch voltaram a trabalhar com o restante do grupo. Mendy, Militão, Rodrygo e Asencio, por outro lado, continuam seus processos de recuperação.
Mourinho afirmou que Endrick pode ganhar alguns minutos durante a partida, mas descartou a possibilidade de o atacante começar como titular.
O Real Madrid terá três desfalques por suspensão: Camavinga, Arda Güler e Bernardo Silva, todos punidos por cartões vermelhos recebidos em suas últimas partidas pela Champions League.
Inter de Milão
A Inter chega à estreia europeia com 100% de aproveitamento na Serie A. A equipe comandada por Cristian Chivu venceu os três primeiros jogos da competição italiana e lidera a tabela, com nove pontos.
Na rodada mais recente, o time nerazzurro protagonizou uma grande virada. Depois de sair perdendo por dois gols, a Inter derrotou o Napoli por 3 a 2, no San Siro, com dois gols de Lautaro Martínez e outro de Marcus Thuram.
Antes disso, a equipe havia vencido o Monza por 4 a 1 e o Cagliari por 1 a 0.
O bom desempenho diante do Napoli deve fazer Chivu manter a base da escalação para o duelo contra o Real Madrid. O confronto também terá um componente especial para o treinador italiano, que estava em campo pela Inter na final da Champions de 2010, quando a equipe era comandada por Mourinho.
Histórico de confrontos
Real Madrid e Inter de Milão se enfrentaram 13 vezes em competições europeias, com vantagem dos espanhóis: são sete vitórias do Real Madrid, cinco da Inter e um empate. No saldo de gols, os merengues também levam a melhor, com 16 gols marcados contra 13 dos italianos.
A principal lembrança da Inter no confronto aconteceu em 1964, quando os nerazzurri venceram o Real Madrid por 3 a 1 na final da Copa dos Campeões, em Viena.
O retrospecto recente, porém, é amplamente favorável ao clube espanhol. Nos últimos seis encontros pela Champions League, o Real Madrid venceu cinco e empatou um, sem nenhuma derrota.
O último duelo aconteceu em dezembro de 2021, também no Santiago Bernabéu, e terminou com vitória do Real Madrid por 2 a 0.
Onde assistir Real Madrid x Inter de Milão ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: SBT
- TV fechada: TNT Sports
- Streaming: HBO Max
Prováveis escalações
Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Courtois; Konaté, Rüdiger e Huijsen; Dumfries, Valverde, Bellingham, Brahim Díaz e Cucurella; Vinícius Júnior e Mbappé.
- Desfalques: Camavinga, Arda Güler e Bernardo Silva (suspensos). Mendy, Militão, Rodrygo e Asencio (lesionados).
Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Josep Martínez; Pavard, Akanji e Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Sucic e Dimarco; Lautaro Martínez e Esposito (Marcus Thuram).