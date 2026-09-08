fechar
Onde assistir |

Real Madrid x Inter de Milão ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Champions League

Merengues estreiam na fase de liga diante da Inter no Santiago Bernabéu, em reencontro marcado pela presença de José Mourinho

Por Lucas Valle Publicado em 08/09/2026 às 8:04 | Atualizado em 08/09/2026 às 8:08
Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam pela fase de liga da Champions League
Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam pela fase de liga da Champions League - Arte/Blog do Torcedor

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira (8), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

As equipes iniciam a caminhada na competição europeia sem pontuação. No cenário nacional, porém, os dois clubes vivem bons momentos: o Real Madrid é o segundo colocado de LALIGA, com nove pontos em quatro partidas, enquanto a Inter lidera a Serie A, também com nove pontos, mas em três jogos.

Momento das equipes

Real Madrid

O Real Madrid chega para a estreia europeia depois de perder a invencibilidade em LALIGA. Na última sexta-feira (4), a equipe comandada por José Mourinho foi derrotada por 1 a 0 pelo Real Betis, fora de casa.

Antes do tropeço, os merengues haviam vencido os três primeiros compromissos no Campeonato Espanhol, contra Espanyol, Real Sociedad e Málaga. Com nove pontos, o clube ocupa a segunda colocação da competição.

O duelo contra a Inter também marca o reencontro de José Mourinho com o clube italiano. O português comandou a Inter na temporada 2009/10 e conquistou a Champions League ao vencer o Bayern de Munique por 2 a 0 na final, disputada justamente em Madri.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para o primeiro treino antes do confronto, Tchouaméni, Endrick e Thiago Pitarch voltaram a trabalhar com o restante do grupo. Mendy, Militão, Rodrygo e Asencio, por outro lado, continuam seus processos de recuperação.

Mourinho afirmou que Endrick pode ganhar alguns minutos durante a partida, mas descartou a possibilidade de o atacante começar como titular.

O Real Madrid terá três desfalques por suspensão: Camavinga, Arda Güler e Bernardo Silva, todos punidos por cartões vermelhos recebidos em suas últimas partidas pela Champions League.

Inter de Milão

A Inter chega à estreia europeia com 100% de aproveitamento na Serie A. A equipe comandada por Cristian Chivu venceu os três primeiros jogos da competição italiana e lidera a tabela, com nove pontos.

Na rodada mais recente, o time nerazzurro protagonizou uma grande virada. Depois de sair perdendo por dois gols, a Inter derrotou o Napoli por 3 a 2, no San Siro, com dois gols de Lautaro Martínez e outro de Marcus Thuram.

Antes disso, a equipe havia vencido o Monza por 4 a 1 e o Cagliari por 1 a 0.

O bom desempenho diante do Napoli deve fazer Chivu manter a base da escalação para o duelo contra o Real Madrid. O confronto também terá um componente especial para o treinador italiano, que estava em campo pela Inter na final da Champions de 2010, quando a equipe era comandada por Mourinho.

Histórico de confrontos

Real Madrid e Inter de Milão se enfrentaram 13 vezes em competições europeias, com vantagem dos espanhóis: são sete vitórias do Real Madrid, cinco da Inter e um empate. No saldo de gols, os merengues também levam a melhor, com 16 gols marcados contra 13 dos italianos.

A principal lembrança da Inter no confronto aconteceu em 1964, quando os nerazzurri venceram o Real Madrid por 3 a 1 na final da Copa dos Campeões, em Viena.

O retrospecto recente, porém, é amplamente favorável ao clube espanhol. Nos últimos seis encontros pela Champions League, o Real Madrid venceu cinco e empatou um, sem nenhuma derrota.

O último duelo aconteceu em dezembro de 2021, também no Santiago Bernabéu, e terminou com vitória do Real Madrid por 2 a 0.

Onde assistir Real Madrid x Inter de Milão ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV aberta: SBT
  • TV fechada: TNT Sports
  • Streaming: HBO Max

Leia Também

Prováveis escalações

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)

Courtois; Konaté, Rüdiger e Huijsen; Dumfries, Valverde, Bellingham, Brahim Díaz e Cucurella; Vinícius Júnior e Mbappé.

  • Desfalques: Camavinga, Arda Güler e Bernardo Silva (suspensos). Mendy, Militão, Rodrygo e Asencio (lesionados). 

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Josep Martínez; Pavard, Akanji e Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Sucic e Dimarco; Lautaro Martínez e Esposito (Marcus Thuram).

 

Entre no canal do WhatsApp do Real Madrid!

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Valencia x Barcelona ao vivo hoje (06): onde assistir, horário e escalações pela 4ª rodada da La Liga
ONDE ASSISTIR

Valencia x Barcelona ao vivo hoje (06): onde assistir, horário e escalações pela 4ª rodada da La Liga
Cruzeiro x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 26ª rodada do Brasileirão
ONDE ASSISTIR

Cruzeiro x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 26ª rodada do Brasileirão

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.