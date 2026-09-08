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Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (08/09)? Veja horário e onde assistir

Emissora tem programação especial nesta terça-feira (8), com transmissões ao vivo de jogos da Champions League e da Sul-Americana ao longo do dia

Por Lucas Valle Publicado em 08/09/2026 às 10:39
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A programação do SBT nesta terça-feira (8) conta com atrações de entretenimento, jornalismo e esporte ao longo do dia. A emissora também preparou uma programação especial para os telespectadores, com eventos esportivos sendo exibidos na TV aberta.

Além da programação habitual, a grade desta terça-feira terá alterações nos horários de algumas atrações em razão das transmissões ao vivo. Confira quais são os destaques esportivos, os horários e onde acompanhar cada partida.

Qual jogo passa no SBT hoje?

Real Madrid x Inter de Milão

  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Local: Santiago Bernabéu, Madri, Espanha
  • Partida: 1ª rodada da fase de liga 
  • Competição: Champions League
  • Onde assistir: SBT

Boca Juniors x São Paulo

  • Horário: 21h15 (de Brasília)
  • Local: La Bombonera, Buenos Aires, Argentina
  • Partida: Quartas de final (jogo de ida)
  • Competição: Copa Sul-Americana
  • Onde assistir: SBT

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Programação do SBT/TV Jornal hoje (10/07)

  • 00h00 – The Noite
  • 01h00 – Operação Mesquita
  • 01h30 – Passe de Milhões
  • 02h00 – SBT Notícias
  • 06h00 – Se Liga Brasil
  • 07h00 – Primeiro Impacto PE
  • 08h30 – Primeiro Impacto
  • 10h45 – TV Jornal Meio Dia
  • 13h00 – Guia Eleitoral
  • 13h25 – Turma da Barra
  • 14h00 – A Desalmada
  • 15h00 – Fofocalizando
  • 15h45 – Real Madrid (ESP) x Inter de Milão (ITA)
  • 18h15 – O Povo na TV
  • 18h55 – Escrete na Rede
  • 19h15 – SBT Cidades
  • 19h45 – SBT Brasil
  • 20h30 – Guia Eleitoral
  • 20h55 – Amor Valente
  • 21h15 – Boca Juniors (ARG) x São Paulo
  • 23h15 – Programa do Ratinho

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.