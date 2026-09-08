Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (08/09)? Veja horário e onde assistir
Emissora tem programação especial nesta terça-feira (8), com transmissões ao vivo de jogos da Champions League e da Sul-Americana ao longo do dia
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A programação do SBT nesta terça-feira (8) conta com atrações de entretenimento, jornalismo e esporte ao longo do dia. A emissora também preparou uma programação especial para os telespectadores, com eventos esportivos sendo exibidos na TV aberta.
Além da programação habitual, a grade desta terça-feira terá alterações nos horários de algumas atrações em razão das transmissões ao vivo. Confira quais são os destaques esportivos, os horários e onde acompanhar cada partida.
Qual jogo passa no SBT hoje?
Real Madrid x Inter de Milão
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, Madri, Espanha
- Partida: 1ª rodada da fase de liga
- Competição: Champions League
- Onde assistir: SBT
Boca Juniors x São Paulo
- Horário: 21h15 (de Brasília)
- Local: La Bombonera, Buenos Aires, Argentina
- Partida: Quartas de final (jogo de ida)
- Competição: Copa Sul-Americana
- Onde assistir: SBT
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Programação do SBT/TV Jornal hoje (10/07)
- 00h00 – The Noite
- 01h00 – Operação Mesquita
- 01h30 – Passe de Milhões
- 02h00 – SBT Notícias
- 06h00 – Se Liga Brasil
- 07h00 – Primeiro Impacto PE
- 08h30 – Primeiro Impacto
- 10h45 – TV Jornal Meio Dia
- 13h00 – Guia Eleitoral
- 13h25 – Turma da Barra
- 14h00 – A Desalmada
- 15h00 – Fofocalizando
- 15h45 – Real Madrid (ESP) x Inter de Milão (ITA)
- 18h15 – O Povo na TV
- 18h55 – Escrete na Rede
- 19h15 – SBT Cidades
- 19h45 – SBT Brasil
- 20h30 – Guia Eleitoral
- 20h55 – Amor Valente
- 21h15 – Boca Juniors (ARG) x São Paulo
- 23h15 – Programa do Ratinho