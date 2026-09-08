 Porto x Manchester City ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Champions League
fechar
Onde assistir |

Porto x Manchester City ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Champions League

Dragões recebem equipe inglesa pela rodada de abertura da competição europeia, enquanto ambos defendem campanhas perfeitas em seus países

Por Thiago Seabra Publicado em 08/09/2026 às 9:52
Imagem do atacante Jeremy Doku, do Manchester City
Imagem do atacante Jeremy Doku, do Manchester City - Reprodução/ ManCity

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Porto e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto, pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

A competição europeia começa nesta rodada, e os dois clubes ainda não somam pontos na classificação. O duelo coloca frente a frente equipes que vivem bom momento em seus respectivos campeonatos nacionais.

O Porto lidera o Campeonato Português com 15 pontos em cinco partidas, enquanto o Manchester City ocupa a primeira posição da Premier League, com nove pontos em três rodadas.

Leia Também

Momento das equipes

O Porto venceu as cinco partidas que disputou na Primeira Liga. No último compromisso, na sexta-feira (4), os Dragões derrotaram o Moreirense por 2 a 1, de virada, no Estádio do Dragão.

Com o resultado, a equipe portuguesa manteve a liderança isolada do campeonato nacional antes de iniciar sua caminhada na Champions League.

Do outro lado, o Manchester City também tem aproveitamento de 100% na competição nacional. No sábado (5), o time inglês venceu o Coventry City por 1 a 0, no Etihad Stadium, e chegou aos nove pontos em três partidas.

O confronto no Porto marca, portanto, a estreia das duas equipes na fase de liga da principal competição europeia.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Onde assistir Porto x Manchester City ao vivo

O duelo entre portugueses e ingleses terá transmissão ao vivo pelo Space, na TV fechada, e pelo HBO Max, no streaming.

  • TV fechada: Space
  • Streaming: HBO Max

Leia Também
  • Fluminense x Platense ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores
    • ink rel="preconnect" href="https://cdn.privacytools.com.br">

Ficha técnica da partida

  • Competição: Champions League 2026/27 – 1ª rodada da fase de liga
  • Jogo: Porto x Manchester City
  • Data: 8 de setembro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio do Dragão, Porto, Portugal
  • Transmissão: Space e HBO Max

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Real Madrid x Inter de Milão ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Champions League
Champions League

Real Madrid x Inter de Milão ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Champions League
Fluminense x Platense ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores
ONDE ASSISTIR

Fluminense x Platense ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

facebook.svg" loading="lazy" width="30" height="30" alt="Ícone com link para o Facebook">
Facebook
  • Ícone com link para o Instagram
    Instagram
  • Ícone com link para o X
    x
  • Ícone com link para o LinkedIn
    Linkedin
  • Ícone com link para o YouTube
    youtube
  • Ícone com link para o TikTok
    tiktok
    • fechar
    Onde assistir |

    Porto x Manchester City ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Champions League

    Dragões recebem equipe inglesa pela rodada de abertura da competição europeia, enquanto ambos defendem campanhas perfeitas em seus países

    Por Thiago Seabra Publicado em 08/09/2026 às 9:52
    Imagem do atacante Jeremy Doku, do Manchester City
    Imagem do atacante Jeremy Doku, do Manchester City - Reprodução/ ManCity

    Clique aqui e escute a matéria

    Siga o JC no Google e acompanhe
    tudo o que você precisa     Seguir no Google

    Porto e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto, pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

    A competição europeia começa nesta rodada, e os dois clubes ainda não somam pontos na classificação. O duelo coloca frente a frente equipes que vivem bom momento em seus respectivos campeonatos nacionais.

    O Porto lidera o Campeonato Português com 15 pontos em cinco partidas, enquanto o Manchester City ocupa a primeira posição da Premier League, com nove pontos em três rodadas.

    Leia Também

    Momento das equipes

    O Porto venceu as cinco partidas que disputou na Primeira Liga. No último compromisso, na sexta-feira (4), os Dragões derrotaram o Moreirense por 2 a 1, de virada, no Estádio do Dragão.

    Com o resultado, a equipe portuguesa manteve a liderança isolada do campeonato nacional antes de iniciar sua caminhada na Champions League.

    Do outro lado, o Manchester City também tem aproveitamento de 100% na competição nacional. No sábado (5), o time inglês venceu o Coventry City por 1 a 0, no Etihad Stadium, e chegou aos nove pontos em três partidas.

    O confronto no Porto marca, portanto, a estreia das duas equipes na fase de liga da principal competição europeia.

    Vamos conversar no ZAP?

    Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

    ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

    Onde assistir Porto x Manchester City ao vivo

    O duelo entre portugueses e ingleses terá transmissão ao vivo pelo Space, na TV fechada, e pelo HBO Max, no streaming.

    • TV fechada: Space
    • Streaming: HBO Max

    Leia Também

    Ficha técnica da partida

    • Competição: Champions League 2026/27 – 1ª rodada da fase de liga
    • Jogo: Porto x Manchester City
    • Data: 8 de setembro de 2026 (terça-feira)
    • Horário: 16h (de Brasília)
    • Local: Estádio do Dragão, Porto, Portugal
    • Transmissão: Space e HBO Max

    VEJA MAIS CONTEÚDO

    Leia também

    Real Madrid x Inter de Milão ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Champions League
    Champions League

    Real Madrid x Inter de Milão ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Champions League
    Fluminense x Platense ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores
    ONDE ASSISTIR

    Fluminense x Platense ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores

    Compartilhe

    Tags

    Imagem de Thiago Seabra

    Thiago Seabra

    tlaranjeira@jc.com.br

    Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.