Porto x Manchester City ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Champions League

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Dragões recebem equipe inglesa pela rodada de abertura da competição europeia, enquanto ambos defendem campanhas perfeitas em seus países

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Porto e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto, pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

A competição europeia começa nesta rodada, e os dois clubes ainda não somam pontos na classificação. O duelo coloca frente a frente equipes que vivem bom momento em seus respectivos campeonatos nacionais.

O Porto lidera o Campeonato Português com 15 pontos em cinco partidas, enquanto o Manchester City ocupa a primeira posição da Premier League, com nove pontos em três rodadas.

Momento das equipes

O Porto venceu as cinco partidas que disputou na Primeira Liga. No último compromisso, na sexta-feira (4), os Dragões derrotaram o Moreirense por 2 a 1, de virada, no Estádio do Dragão.

Com o resultado, a equipe portuguesa manteve a liderança isolada do campeonato nacional antes de iniciar sua caminhada na Champions League.

Do outro lado, o Manchester City também tem aproveitamento de 100% na competição nacional. No sábado (5), o time inglês venceu o Coventry City por 1 a 0, no Etihad Stadium, e chegou aos nove pontos em três partidas.

O confronto no Porto marca, portanto, a estreia das duas equipes na fase de liga da principal competição europeia.

Onde assistir Porto x Manchester City ao vivo

O duelo entre portugueses e ingleses terá transmissão ao vivo pelo Space, na TV fechada, e pelo HBO Max, no streaming.