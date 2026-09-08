Palmeiras x LDU ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações pela Libertadores

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Alviverde inicia em casa a disputa por uma vaga entre os quatro melhores, enquanto equatorianos chegam com vantagem no descanso; confira

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Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), no estádio Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

A decisão da vaga para a semifinal será realizada no dia 16 de setembro, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, a 2.850 metros de altitude.

O vencedor da eliminatória garantirá uma premiação de 2,3 milhões de dólares pela classificação à próxima fase. A transmissão do primeiro confronto será exclusiva do Paramount+.

Como chegam as equipes

O Palmeiras avançou às quartas de final após terminar a fase de grupos na segunda posição do Grupo F, com 11 pontos. Nas oitavas, o Alviverde eliminou o Cerro Porteño, do Paraguai.

O clube paulista vive um momento de instabilidade. São três vitórias nas últimas dez partidas, além de seis empates no período. A equipe comandada por Abel Ferreira vem de três igualdades consecutivas e não marcou nos dois compromissos mais recentes. O último resultado foi o 0 a 0 com o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Para o duelo, Jefté, Paulinho e Ramón Sosa seguem no departamento médico. Andreas Pereira também está fora, cumprindo suspensão de dois jogos aplicada pela Conmebol após a expulsão diante do Cerro Porteño.

A LDU terminou a fase de grupos na liderança do Grupo G, com 12 pontos. Nas oitavas de final, os equatorianos eliminaram o Mirassol em uma disputa por pênaltis.

O time de Quito chega para o confronto com dois dias a mais de descanso em relação ao adversário. A equipe atuou na sexta-feira (4), quando venceu o Técnico Universitario, resultado que confirmou sua classificação para o hexagonal decisivo do campeonato nacional.

O técnico Gustavo Álvarez viajou com o elenco completo para São Paulo. O atacante brasileiro Deyverson, ex-Palmeiras, está entre os relacionados e deve começar no banco de reservas.

Onde assistir ao vivo

O duelo entre Palmeiras e LDU terá transmissão exclusiva pelo streaming Paramount+.

Streaming: Paramount+



Possíveis escalações

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias e Felipe Anderson (ou Vitor Roque); Mauricio e Flaco López.

LDU (Técnico: Gustavo Álvarez)



Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Ricardo Adé, Allala e José Carabalí; Jesús Pretell, Janner Corozo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamíl e Alexander Alvarado; Michael Estrada (ou Deyverson).

Ficha de Arbitragem

Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela)

Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela) VAR: Juan Soto (Venezuela)

Histórico do confronto

Palmeiras e LDU já se enfrentaram seis vezes, com vantagem do clube brasileiro: são três vitórias do Alviverde, um empate e duas derrotas.

Esta será a segunda disputa eliminatória entre as equipes na Libertadores. Em 2025, os clubes se encontraram nas semifinais. A LDU venceu o primeiro jogo por 3 a 0, em Quito, mas o Palmeiras reagiu no duelo de volta e venceu por 4 a 0 em São Paulo.

Naquela ocasião, o resultado classificou o time paulista após uma virada de três gols de diferença em uma semifinal, feito inédito na história da competição nessa fase.

Marcas em jogo

O Palmeiras disputa as quartas de final da Libertadores pela 14ª vez, número que coloca o clube como o brasileiro com mais participações nessa etapa.

Caso avance, o Alviverde chegará à sua 13ª semifinal na história da competição, igualando as marcas de Independiente e Olimpia.

Ficha Técnica