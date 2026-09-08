fechar
Onde assistir | Notícia

Liverpool x Atlético de Madrid ao vivo: onde assistir e horário da partida da Champions League

Liverpool e Atlético de Madrid fazem confronto de peso na abertura da fase de liga da Champions; Time inglês conseguiu 1ª vitória na Premier League

Por Thiago Wagner Publicado em 08/09/2026 às 10:57
Isak, atacante do Liverpool
Isak, atacante do Liverpool - Divulgação/Liverpoolfc

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Liverpool recebe o Atlético de Madrid nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), em Anfield, em Liverpool, pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

As duas equipes estreiam na competição e, por isso, iniciam a rodada ainda sem pontos na classificação da Champions.

Liverpool

O Liverpool vem de vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town, fora de casa, pela 3ª rodada da Premier League. Com o resultado, chegou aos cinco pontos após três partidas. Os Reds estão em sexto no inglês, tendo obtido a primeira vitória na temporada.

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid aparece com sete pontos em quatro jogos de La Liga. A equipe vem de uma derrota por 3 a 0 para o Athletic Bilbao no Campeonato Espanhol.

Atualmente, os comandados de Simeone estão em sexto no Espanhol, a 5 pontos do líder Barcelona.

Onde assistir Liverpool x Atlético de Madrid ao vivo

A partida terá transmissão do TNT e HBO Max.

Ficha da partida

  • Jogo: Liverpool x Atlético de Madrid
  • Data e horário: quarta-feira, 9 de setembro de 2026, às 16h
  • Local: Anfield, Liverpool
  • Onde assistir ao vivo: TNT e HBO Max

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Real Madrid x Inter de Milão ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Champions League
Champions League

Real Madrid x Inter de Milão ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Champions League
Porto x Manchester City ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Porto x Manchester City ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Champions League

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Wagner

Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

Siga Thiago Wagner