Liverpool x Atlético de Madrid ao vivo: onde assistir e horário da partida da Champions League

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Liverpool e Atlético de Madrid fazem confronto de peso na abertura da fase de liga da Champions; Time inglês conseguiu 1ª vitória na Premier League

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O Liverpool recebe o Atlético de Madrid nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), em Anfield, em Liverpool, pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

As duas equipes estreiam na competição e, por isso, iniciam a rodada ainda sem pontos na classificação da Champions.

Liverpool



O Liverpool vem de vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town, fora de casa, pela 3ª rodada da Premier League. Com o resultado, chegou aos cinco pontos após três partidas. Os Reds estão em sexto no inglês, tendo obtido a primeira vitória na temporada.

Atlético de Madrid



O Atlético de Madrid aparece com sete pontos em quatro jogos de La Liga. A equipe vem de uma derrota por 3 a 0 para o Athletic Bilbao no Campeonato Espanhol.

Atualmente, os comandados de Simeone estão em sexto no Espanhol, a 5 pontos do líder Barcelona.

Onde assistir Liverpool x Atlético de Madrid ao vivo



A partida terá transmissão do TNT e HBO Max.

Ficha da partida

