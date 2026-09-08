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Fortaleza x Avaí ao vivo (09/09): onde assistir e horário

Leão do Pici recebe equipe catarinense em duelo que envolve as disputas pelo acesso para a Série A e a luta contra o rebaixamento

Por Thiago Wagner Publicado em 08/09/2026 às 11:02
Imagem dos jogadores do Fortaleza em ação pela Série B 2026
Imagem dos jogadores do Fortaleza em ação pela Série B 2026 - Mateus Lotif/ Fortaleza

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Fortaleza e Avaí se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo vale pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza ocupa a quinta posição, com 44 pontos em 26 partidas, e tenta permanecer no grupo dos seis primeiros.

O Avaí, por outro lado, aparece no 17º lugar, com 29 pontos, e abre a zona de rebaixamento.

Na rodada anterior, o Fortaleza venceu o Goiás fora de casa, enquanto que o Avaí perdeu para o Novorizontino.

As equipes empataram por 0 a 0 no primeiro turno, em Florianópolis. Desta vez, o Fortaleza terá o mando de campo para buscar os três pontos, enquanto o Avaí tenta reagir fora de casa.

Onde assistir ao vivo

Fortaleza x Avaí terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Ficha técnica

  • Jogo: Fortaleza x Avaí
  • Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 27ª rodada
  • Data: 09/09/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 19h30
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

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