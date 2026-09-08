Fortaleza x Avaí ao vivo (09/09): onde assistir e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Leão do Pici recebe equipe catarinense em duelo que envolve as disputas pelo acesso para a Série A e a luta contra o rebaixamento

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Fortaleza e Avaí se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo vale pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza ocupa a quinta posição, com 44 pontos em 26 partidas, e tenta permanecer no grupo dos seis primeiros.

O Avaí, por outro lado, aparece no 17º lugar, com 29 pontos, e abre a zona de rebaixamento.

Na rodada anterior, o Fortaleza venceu o Goiás fora de casa, enquanto que o Avaí perdeu para o Novorizontino.

As equipes empataram por 0 a 0 no primeiro turno, em Florianópolis. Desta vez, o Fortaleza terá o mando de campo para buscar os três pontos, enquanto o Avaí tenta reagir fora de casa.

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Fortaleza x Avaí terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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