Fortaleza x Avaí ao vivo (09/09): onde assistir e horário
Leão do Pici recebe equipe catarinense em duelo que envolve as disputas pelo acesso para a Série A e a luta contra o rebaixamento
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Fortaleza e Avaí se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo vale pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Fortaleza ocupa a quinta posição, com 44 pontos em 26 partidas, e tenta permanecer no grupo dos seis primeiros.
O Avaí, por outro lado, aparece no 17º lugar, com 29 pontos, e abre a zona de rebaixamento.
Na rodada anterior, o Fortaleza venceu o Goiás fora de casa, enquanto que o Avaí perdeu para o Novorizontino.
As equipes empataram por 0 a 0 no primeiro turno, em Florianópolis. Desta vez, o Fortaleza terá o mando de campo para buscar os três pontos, enquanto o Avaí tenta reagir fora de casa.
Onde assistir ao vivo
Fortaleza x Avaí terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Ficha técnica
- Jogo: Fortaleza x Avaí
- Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 27ª rodada
- Data: 09/09/2026 (quarta-feira)
- Horário: 19h30
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
- Transmissão: ESPN e Disney+