Fluminense x Platense ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores
Tricolor busca abrir vantagem no Maracanã diante do clube argentino, que disputa pela primeira vez uma competição continental; saiba mais
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Fluminense e Platense se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.
O confronto marca o primeiro encontro oficial entre os dois clubes no futebol profissional. A expectativa é de um público superior a 50 mil torcedores no estádio carioca.
A partida de volta está marcada para 16 de setembro, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina. O objetivo do Tricolor é construir uma vantagem em casa para levar uma situação favorável ao segundo duelo.
Como chegam as equipes
O Fluminense chega ao compromisso continental em uma sequência de cinco partidas sem perder, com três vitórias e dois empates desde a chegada de Marcão ao comando técnico. No último sábado, o time venceu o Vasco por 1 a 0 pelo campeonato nacional.
Nas oitavas de final da Libertadores, o clube carioca eliminou o Independiente Rivadavia. Após dois empates no tempo regulamentar, a classificação foi definida nos pênaltis, com destaque para Fábio. A equipe também apresentou evolução no setor defensivo nas partidas recentes.
O Platense vive uma trajetória histórica. Em sua primeira participação em uma competição continental, o clube avançou às quartas de final após eliminar o Coquimbo Unido nos pênaltis. Na fase de grupos, terminou como vice-líder do Grupo E, com vitórias fora de casa sobre Peñarol e Corinthians.
O Calamar não vence há dois jogos na liga argentina, com derrota por 1 a 0 para o Defensa y Justicia e empate em 1 a 1 com o Deportivo Riestra. Martín Palermo reassumiu o comando em agosto e soma duas vitórias nos últimos 11 jogos no tempo normal, com apenas uma derrota em oito partidas desde seu retorno.
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Onde assistir ao vivo
O duelo entre o Tricolor e o clube argentino terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN, na televisão fechada, e pelo Disney+, no streaming.
Possíveis escalações
Fluminense
Técnico: Marcão
- Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (ou Lucho Acosta); Serna, Soteldo e Hulk.
Canobbio está suspenso após receber cartão vermelho no jogo anterior da Libertadores. Samuel Xavier, John Kennedy e Alisson também são desfalques.
Platense
Técnico: Martín Palermo
- Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta e Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira e Franco Zapiola; Guido Mainero, Togni e Nicolás Retamar.
Luciano Giménez, com luxação no ombro direito, é o principal desfalque. Quirós, Gonzalo Goñi, Héctor Bobadilla e Tomas Nasif também estão fora. Víctor Cuesta e Zapiola entram em campo pendurados.
Ficha de Arbitragem
- Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)
- Assistentes: Horacio Ferreiro e Andrés Nievas (Uruguai)
- Quarto árbitro: Mathias de Armas (Uruguai)
- VAR: Andrés Cunha (Uruguai)
- AVAR: Agustín Berisso (Uruguai)
Ficha Técnica
- Competição: Copa Libertadores – quartas de final, jogo de ida
- Jogo: Fluminense x Platense
- Data: 8 de setembro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
- Jogo de volta: 16 de setembro de 2026, no Estádio Ciudad de Vicente López, Argentina
- Transmissão: ESPN e Disney+