Estudiantes x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas quartas de final da Libertadores

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Timão tenta deixar má fase no Brasileirão de lado para buscar vantagem no jogo de ida das quartas de final contra o Estudiantes

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Estudiantes e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores de 2026.

O Corinthians chega pressionado para o confronto após uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, enquanto o Estudiantes também atravessa um momento irregular no futebol argentino. O duelo abre a disputa por uma vaga nas semifinais da principal competição continental.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (16), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Como chegam as equipes

Estudiantes

O Estudiantes chega às quartas de final da Libertadores após terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo A. Nas oitavas de final, a equipe argentina eliminou a Universidad Católica, do Chile, garantindo a classificação para enfrentar o Corinthians.

Apesar da campanha continental, o momento no Campeonato Argentino não é dos melhores. O Estudiantes ocupa apenas a 13ª colocação do Grupo A do Torneio Clausura.

Na última rodada, disputada no sábado (5), a equipe foi derrotada pelo Vélez Sarsfield fora de casa. Agora, o time argentino tenta aproveitar o fator casa para largar em vantagem no confronto pelas semifinais.

Corinthians

O Corinthians chega para o mata-mata continental em situação complicada. O Timão perdeu os quatro últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, sequência que aumentou a pressão sobre o elenco comandado por Fernando Diniz.

A derrota mais recente foi especialmente dolorosa. No último domingo (6), o Corinthians perdeu por 1 a 0 para a Chapecoense, na Neo Química Arena, em resultado considerado um dos principais tropeços da equipe na temporada.

Na Libertadores, porém, a campanha é diferente. O Timão terminou a fase de grupos na liderança do Grupo E e avançou às quartas de final após eliminar o Rosario Central.

Nas oitavas de final, o Corinthians empatou em 0 a 0 na Argentina e venceu por 1 a 0 em São Paulo, garantindo a classificação.

Para o duelo desta quarta-feira, Fernando Diniz terá o retorno de jogadores importantes que cumpriram suspensão na última partida. Hugo Souza, Gabriel Paulista e Raniele voltam a ficar à disposição do treinador.

Por outro lado, André, Yuri Alberto e André Ramalho, lesionados, seguem fora da equipe.

Onde assistir Estudiantes x Corinthians ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: Globo

Globo Streaming: Paramount+

Paramount+ YouTube: GeTV

Prováveis escalações

Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Kaio César; Memphis Depay.

Desfalques: André, Yuri Alberto e André Ramalho, lesionados.

Estudiantes (Técnico: Eduardo Domínguez)

Fernando Muslera; Eric Meza, Tomás Palacios, Gonzalo Pirez e Gastón Benedetti; Lucas Piovi, Gabriel Neves, Joaquín Correa e Baltazar Rodríguez; Edwin Cetré e Guido Carrillo.

Arbitragem

Árbitro: Esteban Ostojuch (Uruguai)

Esteban Ostojuch (Uruguai) Assistente 1: Martín Soppi (Uruguai)

Martín Soppi (Uruguai) Assistente 2: Pablo Llarena (Uruguai)

Pablo Llarena (Uruguai) VAR: Antonio García (Uruguai)

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