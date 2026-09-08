Criciúma x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 27ª rodada da Série B

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Tigre e clube gaúcho chegam empatados com 47 pontos para um confronto direto pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro

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Criciúma e Juventude se enfrentam nesta terça-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto empatadas com 47 pontos e fazem um duelo direto pela liderança da competição. O Juventude ocupa a primeira colocação pelos critérios de desempate, enquanto o Criciúma aparece logo atrás. O Novorizontino, terceiro colocado, tem 46 pontos.

Como chegam as equipes

Criciúma

O Criciúma chega embalado para o confronto direto pela liderança. Na última rodada, o Tigre venceu o Cuiabá por 2 a 0, em casa, e chegou aos 47 pontos na Série B.

Com o resultado, a equipe catarinense subiu para a segunda colocação e agora tem a oportunidade de assumir a liderança da competição. Uma vitória diante do Juventude faria o Criciúma chegar aos 50 pontos e abrir três de vantagem sobre o adversário.

O fator casa também pode ser importante para o Tigre. Jogando no Heriberto Hülse, a equipe busca aproveitar o apoio da torcida para superar o líder e ficar em vantagem na disputa pelo topo da tabela.

Para o confronto, o técnico Eduardo Baptista terá dois desfalques. Luciano Castán está fora por causa de uma lesão na coxa, enquanto Eduardo Biasi cumprirá suspensão após receber cartão amarelo na vitória sobre o Cuiabá.

Juventude

O Juventude também chega aos 47 pontos, mas perdeu a oportunidade de ampliar a vantagem na liderança na última rodada. A equipe comandada por Maurício Barbieri empatou em 2 a 2 com o Atlético-GO.

Apesar do empate, o resultado foi suficiente para manter o clube gaúcho na primeira colocação da Série B. Agora, uma vitória fora de casa pode fazer o Juventude abrir três pontos de vantagem justamente sobre o Criciúma.

O clube de Caxias do Sul atravessa uma sequência positiva e tenta manter a regularidade na reta decisiva da competição. O confronto desta terça-feira é considerado um dos principais jogos da rodada justamente pela disputa direta entre duas equipes que estão na parte mais alta da tabela.

Os desfalques seguem os mesmos da rodada anterior. Messias, Alan Ruschel e Allanzinho estão fora por questões físicas.

Onde assistir Criciúma x Juventude ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN



ESPN Streaming: Disney+



Disney+ TV aberta: XSports



XSports YouTube: Canal GOAT

Prováveis escalações

Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)

Airton; Bruno Alves, Rodrigo e César Martins; Willean Lepo, Eduardo, Gui Lobo, Otero e Marcelo Hermes; Waguininho e Diego Gonçalves.

Desfalque: Luciano Castán (lesão na coxa) Eduardo Biasi (suspenso)

Luciano Castán (lesão na coxa) Eduardo Biasi (suspenso) Pendurados: Guilherme Lobo, Marcelo Hermes, Rodrigo Fagundes, Fellipe Mateus, Jhonata Robert, Ruan Rodrigues, Diego Gonçalves, Nicolas e Tiaguinho.

Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)

Jandrei; Rodrigo Sam, Titi e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva, Gabriel Pires e Diogo Barbosa; Marcos Paulo e Alisson Safira.

Desfalques: Messias, Alan Ruschel e Allanzinho.

Messias, Alan Ruschel e Allanzinho. Pendurados: Diogo Barbosa, Titi, Gabriel Pinheiro, Maurício Barbieri e Diego Favarin.

Arbitragem