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Club Brugge x Aston Villa ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Champions League

Belgas e ingleses se enfrentam nesta terça-feira (8), pela primeira rodada da fase de liga da competição europeia

Por Lucas Valle Publicado em 08/09/2026 às 11:00
Club Brugge e Aston Villa se enfrentam pela 1ª rodada da Champions League
Club Brugge e Aston Villa se enfrentam pela 1ª rodada da Champions League - Arte/Blog do Torcedor

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Club Brugge e Aston Villa se enfrentam nesta terça-feira (8), às 13h45 (horário de Brasília), no Jan Breydel Stadium, em Bruges, na Bélgica, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

As duas equipes chegam para o primeiro compromisso na competição europeia em momentos distintos. Enquanto o Club Brugge inicia mais uma campanha histórica no torneio, o Aston Villa tenta deixar para trás um início turbulento de temporada sob o comando de Unai Emery.

Momento das equipes

Club Brugge

O Club Brugge fará sua 13ª participação na Champions League, um novo recorde entre clubes da Bélgica. Na temporada passada, a equipe avançou até os playoffs das oitavas de final e enfrentou o Atlético de Madrid.

Os belgas chegaram a dificultar a vida dos espanhóis, principalmente no jogo de ida, mas acabaram eliminados após uma derrota por 7 a 4 no placar agregado.

Para a nova campanha, o Club Brugge aposta no fator casa para iniciar a fase de liga com uma vitória. Um dos principais nomes da equipe é o meio-campista Hans Vanaken, responsável pela organização do setor ofensivo e peça central do time nas últimas temporadas.

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Para a estreia, Ivan Leko deve escalar Carlos Forbs e Diakhon pelos lados do campo, com Tresoldi como referência no ataque. A principal ausência é o zagueiro Joel Ordóñez, que está fora devido a uma lesão no pé.

Aston Villa

O Aston Villa chega à Bélgica novamente comandado por Unai Emery e busca iniciar a campanha europeia com um resultado positivo longe de seus torcedores.

Atual campeão da Europa League, o clube inglês vive um começo de temporada turbulento. A equipe perdeu jogadores importantes durante a janela de transferências e não conseguiu marcar nos três primeiros jogos da Premier League.

Para o confronto desta terça-feira, o Villa conta com nomes experientes como Pau Torres, Matty Cash, Boubacar Kamara e John McGinn.

Entre as novidades do provável time titular aparecem João Gomes no meio-campo e Nicolas Jackson como referência no ataque. Porém, o Aston Villa não poderá contar com Johan Manzambi, que está fora devido a uma lesão no joelho.

Histórico recente

Club Brugge e Aston Villa se enfrentaram três vezes na edição 2024/25 da Champions League, com duas vitórias dos ingleses e uma dos belgas.

O encontro mais recente aconteceu pelas oitavas de final da competição e terminou com vitória do Aston Villa por 3 a 0.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar logo na primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

 

Onde assistir Club Brugge x Aston Villa ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: TNT Sports
  • Streaming: HBO Max

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Prováveis escalações

Club Brugge (Técnico: Ivan Leko)

Courtois; Konaté, Rüdiger e Huijsen; Dumfries, Valverde, Bellingham, Brahim Díaz e Cucurella; Vinícius Júnior e Mbappé.

  • Desfalques: Camavinga, Arda Güler e Bernardo Silva (suspensos). Mendy, Militão, Rodrygo e Asencio (lesionados). 

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)

Josep Martínez; Pavard, Akanji e Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Sucic e Dimarco; Lautaro Martínez e Esposito (Marcus Thuram).

Arbitragem

  • Árbitro: Sandro Schärer (Suíça)
  • Assistentes: Stéphane De Almeida (Suíça) e Jonas Erni (Suíça)
  • Quarto árbitro: Anojen Kanagasingam (Suíça)
  • VAR: Fedayi San (Suíça)
  • AVAR: Bastian Dankert (Alemanha)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.