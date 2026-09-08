Club Brugge x Aston Villa ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Champions League
Belgas e ingleses se enfrentam nesta terça-feira (8), pela primeira rodada da fase de liga da competição europeia
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Club Brugge e Aston Villa se enfrentam nesta terça-feira (8), às 13h45 (horário de Brasília), no Jan Breydel Stadium, em Bruges, na Bélgica, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
As duas equipes chegam para o primeiro compromisso na competição europeia em momentos distintos. Enquanto o Club Brugge inicia mais uma campanha histórica no torneio, o Aston Villa tenta deixar para trás um início turbulento de temporada sob o comando de Unai Emery.
Momento das equipes
Club Brugge
O Club Brugge fará sua 13ª participação na Champions League, um novo recorde entre clubes da Bélgica. Na temporada passada, a equipe avançou até os playoffs das oitavas de final e enfrentou o Atlético de Madrid.
Os belgas chegaram a dificultar a vida dos espanhóis, principalmente no jogo de ida, mas acabaram eliminados após uma derrota por 7 a 4 no placar agregado.
Para a nova campanha, o Club Brugge aposta no fator casa para iniciar a fase de liga com uma vitória. Um dos principais nomes da equipe é o meio-campista Hans Vanaken, responsável pela organização do setor ofensivo e peça central do time nas últimas temporadas.
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Para a estreia, Ivan Leko deve escalar Carlos Forbs e Diakhon pelos lados do campo, com Tresoldi como referência no ataque. A principal ausência é o zagueiro Joel Ordóñez, que está fora devido a uma lesão no pé.
Aston Villa
O Aston Villa chega à Bélgica novamente comandado por Unai Emery e busca iniciar a campanha europeia com um resultado positivo longe de seus torcedores.
Atual campeão da Europa League, o clube inglês vive um começo de temporada turbulento. A equipe perdeu jogadores importantes durante a janela de transferências e não conseguiu marcar nos três primeiros jogos da Premier League.
Para o confronto desta terça-feira, o Villa conta com nomes experientes como Pau Torres, Matty Cash, Boubacar Kamara e John McGinn.
Entre as novidades do provável time titular aparecem João Gomes no meio-campo e Nicolas Jackson como referência no ataque. Porém, o Aston Villa não poderá contar com Johan Manzambi, que está fora devido a uma lesão no joelho.
Histórico recente
Club Brugge e Aston Villa se enfrentaram três vezes na edição 2024/25 da Champions League, com duas vitórias dos ingleses e uma dos belgas.
O encontro mais recente aconteceu pelas oitavas de final da competição e terminou com vitória do Aston Villa por 3 a 0.
Agora, as equipes voltam a se enfrentar logo na primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
Onde assistir Club Brugge x Aston Villa ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: TNT Sports
- Streaming: HBO Max
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Prováveis escalações
Club Brugge (Técnico: Ivan Leko)
Courtois; Konaté, Rüdiger e Huijsen; Dumfries, Valverde, Bellingham, Brahim Díaz e Cucurella; Vinícius Júnior e Mbappé.
- Desfalques: Camavinga, Arda Güler e Bernardo Silva (suspensos). Mendy, Militão, Rodrygo e Asencio (lesionados).
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Josep Martínez; Pavard, Akanji e Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Sucic e Dimarco; Lautaro Martínez e Esposito (Marcus Thuram).
Arbitragem
- Árbitro: Sandro Schärer (Suíça)
- Assistentes: Stéphane De Almeida (Suíça) e Jonas Erni (Suíça)
- Quarto árbitro: Anojen Kanagasingam (Suíça)
- VAR: Fedayi San (Suíça)
- AVAR: Bastian Dankert (Alemanha)
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