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Brasil x Equador: onde assistir, horário e situação da Seleção Sub-15 na Liga Evolução

Equipe comandada por Guilherme Dalla Déa superou os colombianos por 1 a 0 e chega ao segundo compromisso no topo da chave; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 08/09/2026 às 13:24
Imagem dos jogadores da seleção brasileira sub-15
Imagem dos jogadores da seleção brasileira sub-15 - Rafael Ribeiro / CBF

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A Seleção Brasileira Sub-15 volta a campo nesta quinta-feira (10) pela CONMEBOL Liga Evolução Sub-15 Masculina de 2026. A equipe enfrenta o Equador às 8h40 (de Brasília), no Parque Guasu, em Luque, no Paraguai. O jogo terá transmissão ao vivo no YouTube da Conmebol.

O Brasil chega ao confronto na liderança isolada da Zona Norte. A equipe venceu a Colômbia por 1 a 0 na estreia, enquanto Venezuela e Peru empataram em 4 a 4 no outro jogo da chave.

Brasil venceu a Colômbia na estreia

A campanha brasileira começou com vitória na manhã de terça-feira (8). O time comandado por Guilherme Dalla Déa derrotou a Colômbia por 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado por Kauã Lucas, camisa 11 da Seleção, aos 29 minutos do primeiro tempo.

O lance começou com uma reposição defensiva. O zagueiro Valmir cabeceou a bola para o campo de ataque, e Samuell dominou antes de fazer o passe para Kauã Lucas.

O atacante ganhou do marcador pelo alto com a cabeça, avançou em velocidade cara a cara com o goleiro e finalizou no canto para definir o placar.

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Empate entre Venezuela e Peru ajuda Brasil

O resultado do outro confronto da Zona Norte também contribuiu para que o Brasil assumisse a liderança isolada. Venezuela e Peru empataram por 4 a 4 em uma partida de oito gols.

Com a vitória na estreia e o empate entre os adversários, a Seleção Brasileira chega ao duelo contra o Equador na primeira colocação de forma isolada.

Quando será Brasil x Equador?

  • Jogo: Brasil x Equador
  • Competição: CONMEBOL Liga Evolução Sub-15 Masculina de 2026
  • Data: quinta-feira, 10 de setembro de 2026
  • Horário: 8h40 (de Brasília)
  • Local: Parque Guasu, em Luque, no Paraguai
  • Transmissão: Conmebol, no YouTube
  • Entre no canal do WhatsApp da Seleção Brasileira!

Escalação do Brasil na estreia

A formação utilizada por Guilherme Dalla Déa na vitória sobre a Colômbia teve Arthur Lourenço no gol. A defesa foi formada por Pietro, Valmir, Sandro e Gustavo Galan.

No meio-campo, começaram Lucas Jorge, Diego Bento e Brener. O ataque teve Kauã Lucas, Asafe e Samuell.

Durante a partida, Enzo Costa, Guilherme Borges, Lucas Splichal, Gabriel Castor, Gabriel Leite, Gabriel Bueno e Kelwin Araújo também entraram em campo.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.