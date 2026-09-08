Brasil x Equador: onde assistir, horário e situação da Seleção Sub-15 na Liga Evolução
Equipe comandada por Guilherme Dalla Déa superou os colombianos por 1 a 0 e chega ao segundo compromisso no topo da chave; saiba mais
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A Seleção Brasileira Sub-15 volta a campo nesta quinta-feira (10) pela CONMEBOL Liga Evolução Sub-15 Masculina de 2026. A equipe enfrenta o Equador às 8h40 (de Brasília), no Parque Guasu, em Luque, no Paraguai. O jogo terá transmissão ao vivo no YouTube da Conmebol.
O Brasil chega ao confronto na liderança isolada da Zona Norte. A equipe venceu a Colômbia por 1 a 0 na estreia, enquanto Venezuela e Peru empataram em 4 a 4 no outro jogo da chave.
Brasil venceu a Colômbia na estreia
A campanha brasileira começou com vitória na manhã de terça-feira (8). O time comandado por Guilherme Dalla Déa derrotou a Colômbia por 1 a 0.
O único gol da partida foi marcado por Kauã Lucas, camisa 11 da Seleção, aos 29 minutos do primeiro tempo.
O lance começou com uma reposição defensiva. O zagueiro Valmir cabeceou a bola para o campo de ataque, e Samuell dominou antes de fazer o passe para Kauã Lucas.
O atacante ganhou do marcador pelo alto com a cabeça, avançou em velocidade cara a cara com o goleiro e finalizou no canto para definir o placar.
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Empate entre Venezuela e Peru ajuda Brasil
O resultado do outro confronto da Zona Norte também contribuiu para que o Brasil assumisse a liderança isolada. Venezuela e Peru empataram por 4 a 4 em uma partida de oito gols.
Com a vitória na estreia e o empate entre os adversários, a Seleção Brasileira chega ao duelo contra o Equador na primeira colocação de forma isolada.
Quando será Brasil x Equador?
- Jogo: Brasil x Equador
- Competição: CONMEBOL Liga Evolução Sub-15 Masculina de 2026
- Data: quinta-feira, 10 de setembro de 2026
- Horário: 8h40 (de Brasília)
- Local: Parque Guasu, em Luque, no Paraguai
- Transmissão: Conmebol, no YouTube
- Entre no canal do WhatsApp da Seleção Brasileira!
Escalação do Brasil na estreia
A formação utilizada por Guilherme Dalla Déa na vitória sobre a Colômbia teve Arthur Lourenço no gol. A defesa foi formada por Pietro, Valmir, Sandro e Gustavo Galan.
No meio-campo, começaram Lucas Jorge, Diego Bento e Brener. O ataque teve Kauã Lucas, Asafe e Samuell.
Durante a partida, Enzo Costa, Guilherme Borges, Lucas Splichal, Gabriel Castor, Gabriel Leite, Gabriel Bueno e Kelwin Araújo também entraram em campo.