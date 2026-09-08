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Borussia Dortmund x Villarreal ao vivo: onde assistir e horário da partida da Champions League

Borussia Dortmund inicia a campanha europeia em casa diante do Villarreal. Aurinegros chegam após duas vitórias seguidas na Bundesliga

Por Thiago Wagner Publicado em 08/09/2026 às 10:48
Imagem de Joey Veerman, jogador do Borussia Dortmund
Imagem de Joey Veerman, jogador do Borussia Dortmund - Reprodução/ BVB

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Borussia Dortmund e Villarreal se enfrentam nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

A fase de liga começa nesta rodada e, por isso, ainda não há classificação consolidada na Champions. Nos campeonatos nacionais, o Dortmund ocupa a 3ª colocação da Bundesliga, com 6 pontos em dois jogos, enquanto o Villarreal está na 17ª posição de La Liga, com 2 pontos em quatro partidas.

Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund começou a Bundesliga com duas vitórias. No sábado (5), buscou uma virada por 3x2 sobre o Hoffenheim fora de casa depois de estar perdendo por 2x0. Serhou Guirassy e Fábio Silva marcaram, e um gol contra de Albian Hajdari definiu o resultado.

Villarreal

O Villarreal ainda não venceu em La Liga nesta temporada. No sábado (5), perdeu por 3x2 para o Deportivo La Coruña, em casa, e permaneceu com 2 pontos após quatro rodadas.

Onde assistir Borussia Dortmund x Villarreal ao vivo

Borussia Dortmund x Villarreal terá transmissão de TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max.

Ficha da partida

  • Jogo: Borussia Dortmund x Villarreal
  • Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 16h
  • Local: Signal Iduna Park, Dortmund
  • Onde assistir ao vivo: TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

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