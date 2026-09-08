Borussia Dortmund x Villarreal ao vivo: onde assistir e horário da partida da Champions League

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Borussia Dortmund inicia a campanha europeia em casa diante do Villarreal. Aurinegros chegam após duas vitórias seguidas na Bundesliga

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Borussia Dortmund e Villarreal se enfrentam nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

A fase de liga começa nesta rodada e, por isso, ainda não há classificação consolidada na Champions. Nos campeonatos nacionais, o Dortmund ocupa a 3ª colocação da Bundesliga, com 6 pontos em dois jogos, enquanto o Villarreal está na 17ª posição de La Liga, com 2 pontos em quatro partidas.

Borussia Dortmund



O Borussia Dortmund começou a Bundesliga com duas vitórias. No sábado (5), buscou uma virada por 3x2 sobre o Hoffenheim fora de casa depois de estar perdendo por 2x0. Serhou Guirassy e Fábio Silva marcaram, e um gol contra de Albian Hajdari definiu o resultado.

Villarreal



O Villarreal ainda não venceu em La Liga nesta temporada. No sábado (5), perdeu por 3x2 para o Deportivo La Coruña, em casa, e permaneceu com 2 pontos após quatro rodadas.

Onde assistir Borussia Dortmund x Villarreal ao vivo



Borussia Dortmund x Villarreal terá transmissão de TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max.

Ficha da partida

