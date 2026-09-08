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Boca Juniors x São Paulo hoje (8/9): onde assistir ao vivo, horário e escalações

Tricolores e argentinos retomam duelo continental após 19 anos, com a tradicional Bombonera como palco da partida de ida; saiva mais

Por Thiago Seabra Publicado em 08/09/2026 às 9:32
Imagem dos jogadores do São Paulo
Imagem dos jogadores do São Paulo - Rubens Chiri e Paulo Pinto / São Paulo FC

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Boca Juniors e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O duelo reúne dois clubes tradicionais do futebol sul-americano, que somam nove títulos da Copa Libertadores: seis do time argentino e três do Tricolor. O confronto oficial entre as equipes em competições da Conmebol não acontece há 19 anos.

O segundo encontro está marcado para 15 de setembro, no Morumbis, em São Paulo. O clube paulista chega embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, enquanto o adversário argentino sustenta uma sequência de dez partidas sem derrota.

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Como chegam as equipes

O Boca Juniors vive uma sequência de dez jogos de invencibilidade. Nas oitavas de final da Sul-Americana, a equipe eliminou o Recoleta com duas vitórias, incluindo um triunfo por 4 a 0 fora de casa e outro por 3 a 1, fechando o confronto com 7 a 1 no agregado.

Desde a chegada de Rodolfo Arruabarrena, em junho, o time soma seis vitórias, seis empates e duas derrotas. Nos últimos dez compromissos, foram quatro triunfos e seis igualdades. Em casa, a equipe perdeu apenas duas das 18 partidas disputadas em 2026.

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O São Paulo chega à Argentina depois de encerrar uma sequência de dez rodadas sem vitória no Brasileirão. O time venceu os dois últimos jogos, sendo o mais recente por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, resultado que levou a equipe aos 33 pontos e à décima colocação da Série A.

Na Sul-Americana, o Tricolor eliminou o Bolívar nas oitavas de final. Depois de empatar o primeiro jogo, venceu por 3 a 1 no Morumbis e avançou com 4 a 2 no placar agregado. Internamente, a competição continental é tratada como a principal oportunidade de título do clube na temporada.

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Onde assistir ao vivo

O confronto entre argentinos e brasileiros terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming. O jogo também será exibido na TV aberta pelo SBT.

Possíveis escalações

Boca Juniors

Técnico: Rodolfo Arruabarrena

  • Alvaro Montero; Lozano (ou Dylan Gorosito), Lautaro Di Lollo, Pellegrino (ou Jagger Herrera) e Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes e Tomás Belmonte (ou Camilo Rey Domenech); Alan Velasco (ou Leonel Flores), Sebastián Villa e Miguel Merentiel.

São Paulo

Técnico: Dorival Júnior

  • Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Marcos Antônio, Danielzinho (ou Pablo Maia) e Iago Borduchi (ou Wendell); Artur, Luciano e Calleri.

Histórico do confronto

Boca Juniors e São Paulo já se enfrentaram 12 vezes em competições oficiais organizadas pela Conmebol. O retrospecto registra cinco vitórias argentinas, quatro brasileiras e três empates.

O único duelo pela Copa Sul-Americana aconteceu em 2007. O Boca venceu a ida por 2 a 1, mas o São Paulo ganhou por 1 a 0 no Morumbis e avançou pelo critério de gol qualificado fora de casa, utilizado naquela edição.

Há ainda equilíbrio absoluto no número de gols: cada equipe marcou 29 vezes nos 12 encontros anteriores.

Ficha de Arbitragem

  • Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • Assistentes: Jose Retamal e Miguel Rocha (Chile)
  • Quarto árbitro: Diego Flores (Chile)
  • VAR: Fernando Vejar (Chile)

Ficha Técnica

  • Competição: Copa Sul-Americana – quartas de final, jogo de ida
  • Jogo: Boca Juniors x São Paulo
  • Data: 8 de setembro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: La Bombonera, Buenos Aires, Argentina
  • Jogo de volta: 15 de setembro de 2026, no Morumbis, São Paulo
  • Transmissão: ESPN, Disney+ e SBT

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.