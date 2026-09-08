Boca Juniors x São Paulo hoje (8/9): onde assistir ao vivo, horário e escalações
Tricolores e argentinos retomam duelo continental após 19 anos, com a tradicional Bombonera como palco da partida de ida; saiva mais
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Boca Juniors e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.
O duelo reúne dois clubes tradicionais do futebol sul-americano, que somam nove títulos da Copa Libertadores: seis do time argentino e três do Tricolor. O confronto oficial entre as equipes em competições da Conmebol não acontece há 19 anos.
O segundo encontro está marcado para 15 de setembro, no Morumbis, em São Paulo. O clube paulista chega embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, enquanto o adversário argentino sustenta uma sequência de dez partidas sem derrota.
Como chegam as equipes
O Boca Juniors vive uma sequência de dez jogos de invencibilidade. Nas oitavas de final da Sul-Americana, a equipe eliminou o Recoleta com duas vitórias, incluindo um triunfo por 4 a 0 fora de casa e outro por 3 a 1, fechando o confronto com 7 a 1 no agregado.
Desde a chegada de Rodolfo Arruabarrena, em junho, o time soma seis vitórias, seis empates e duas derrotas. Nos últimos dez compromissos, foram quatro triunfos e seis igualdades. Em casa, a equipe perdeu apenas duas das 18 partidas disputadas em 2026.
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O São Paulo chega à Argentina depois de encerrar uma sequência de dez rodadas sem vitória no Brasileirão. O time venceu os dois últimos jogos, sendo o mais recente por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, resultado que levou a equipe aos 33 pontos e à décima colocação da Série A.
Na Sul-Americana, o Tricolor eliminou o Bolívar nas oitavas de final. Depois de empatar o primeiro jogo, venceu por 3 a 1 no Morumbis e avançou com 4 a 2 no placar agregado. Internamente, a competição continental é tratada como a principal oportunidade de título do clube na temporada.
Onde assistir ao vivo
O confronto entre argentinos e brasileiros terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming. O jogo também será exibido na TV aberta pelo SBT.
Possíveis escalações
Boca Juniors
Técnico: Rodolfo Arruabarrena
- Alvaro Montero; Lozano (ou Dylan Gorosito), Lautaro Di Lollo, Pellegrino (ou Jagger Herrera) e Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes e Tomás Belmonte (ou Camilo Rey Domenech); Alan Velasco (ou Leonel Flores), Sebastián Villa e Miguel Merentiel.
São Paulo
Técnico: Dorival Júnior
- Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Marcos Antônio, Danielzinho (ou Pablo Maia) e Iago Borduchi (ou Wendell); Artur, Luciano e Calleri.
Histórico do confronto
Boca Juniors e São Paulo já se enfrentaram 12 vezes em competições oficiais organizadas pela Conmebol. O retrospecto registra cinco vitórias argentinas, quatro brasileiras e três empates.
O único duelo pela Copa Sul-Americana aconteceu em 2007. O Boca venceu a ida por 2 a 1, mas o São Paulo ganhou por 1 a 0 no Morumbis e avançou pelo critério de gol qualificado fora de casa, utilizado naquela edição.
Há ainda equilíbrio absoluto no número de gols: cada equipe marcou 29 vezes nos 12 encontros anteriores.
Ficha de Arbitragem
- Árbitro: Piero Maza (Chile)
- Assistentes: Jose Retamal e Miguel Rocha (Chile)
- Quarto árbitro: Diego Flores (Chile)
- VAR: Fernando Vejar (Chile)
Ficha Técnica
- Competição: Copa Sul-Americana – quartas de final, jogo de ida
- Jogo: Boca Juniors x São Paulo
- Data: 8 de setembro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: La Bombonera, Buenos Aires, Argentina
- Jogo de volta: 15 de setembro de 2026, no Morumbis, São Paulo
- Transmissão: ESPN, Disney+ e SBT