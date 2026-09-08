Barcelona x Feyenoord ao vivo: onde assistir e horário da partida da Champions League

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Barcelona estreia na fase de liga da Champions diante do Feyenoord no Spotify Camp Nou. Espanhóis lideram La Liga de maneira invicta

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O Barcelona recebe o Feyenoord nesta quarta-feira (9), às 13h45 (de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona, pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

Como a competição começa nesta semana, as duas equipes entram em campo ainda sem pontos na classificação da Champions.

Barcelona



O Barcelona chega embalado após vencer o Valencia por 5 a 0, fora de casa, pela 4ª rodada de La Liga. O time lidera o Campeonato Espanhol com 12 pontos em quatro jogos. Além disso, o brasileiro Raphinha lidera a artilharia com 6 gols.

Feyenoord



O Feyenoord também chega de vitória no cenário doméstico. O time bateu o NEC Nijmegen por 3 a 1 fora de casa e ocupa a parte de cima da tabela da Eredivisie, sendo terceiro com 11 pontos.

Onde assistir Barcelona x Feyenoord ao vivo



A partida terá transmissão da Max. Não haverá transmissão na TV aberta.

Ficha da partida

