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Onde assistir | Notícia

Barcelona x Feyenoord ao vivo: onde assistir e horário da partida da Champions League

Barcelona estreia na fase de liga da Champions diante do Feyenoord no Spotify Camp Nou. Espanhóis lideram La Liga de maneira invicta

Por Thiago Wagner Publicado em 08/09/2026 às 10:52
Raphinha, atacante brasileiro do Barcelona
Raphinha, atacante brasileiro do Barcelona - Divulgação/Barcelona

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O Barcelona recebe o Feyenoord nesta quarta-feira (9), às 13h45 (de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona, pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

Como a competição começa nesta semana, as duas equipes entram em campo ainda sem pontos na classificação da Champions.

Barcelona

O Barcelona chega embalado após vencer o Valencia por 5 a 0, fora de casa, pela 4ª rodada de La Liga. O time lidera o Campeonato Espanhol com 12 pontos em quatro jogos. Além disso, o brasileiro Raphinha lidera a artilharia com 6 gols.

Feyenoord

O Feyenoord também chega de vitória no cenário doméstico. O time bateu o NEC Nijmegen por 3 a 1 fora de casa e ocupa a parte de cima da tabela da Eredivisie, sendo terceiro com 11 pontos.

Onde assistir Barcelona x Feyenoord ao vivo

A partida terá transmissão da Max. Não haverá transmissão na TV aberta.

Ficha da partida

  • Jogo: Barcelona x Feyenoord
  • Data e horário: quarta-feira, 9 de setembro de 2026, às 13h45
  • Local: Spotify Camp Nou, Barcelona
  • Onde assistir ao vivo: Max

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

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