Barcelona x Feyenoord ao vivo: onde assistir e horário da partida da Champions League
Barcelona estreia na fase de liga da Champions diante do Feyenoord no Spotify Camp Nou. Espanhóis lideram La Liga de maneira invicta
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O Barcelona recebe o Feyenoord nesta quarta-feira (9), às 13h45 (de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona, pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
Como a competição começa nesta semana, as duas equipes entram em campo ainda sem pontos na classificação da Champions.
Barcelona
O Barcelona chega embalado após vencer o Valencia por 5 a 0, fora de casa, pela 4ª rodada de La Liga. O time lidera o Campeonato Espanhol com 12 pontos em quatro jogos. Além disso, o brasileiro Raphinha lidera a artilharia com 6 gols.
Feyenoord
O Feyenoord também chega de vitória no cenário doméstico. O time bateu o NEC Nijmegen por 3 a 1 fora de casa e ocupa a parte de cima da tabela da Eredivisie, sendo terceiro com 11 pontos.
Onde assistir Barcelona x Feyenoord ao vivo
A partida terá transmissão da Max. Não haverá transmissão na TV aberta.
Ficha da partida
- Jogo: Barcelona x Feyenoord
- Data e horário: quarta-feira, 9 de setembro de 2026, às 13h45
- Local: Spotify Camp Nou, Barcelona
- Onde assistir ao vivo: Max