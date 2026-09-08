Atlético-GO x Ceará ao vivo (09/09): onde assistir e horário

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Dragão tenta entrar no G-6, enquanto Vozão busca se afastar da zona de rebaixamento após vencer o Sport na rodada anterior, em casa

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Atlético-GO e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O jogo encerra a programação do dia pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-GO ocupa a oitava colocação, com 40 pontos em 26 partidas, dois a menos que o CRB, sexto colocado.

O Ceará aparece no 16º lugar, com 31 pontos, dois acima do Avaí, que abre a zona de rebaixamento.

Na rodada anterior, o Vozão venceu o Sport por 2x1, enquanto que o Dragão empatou com o Juventude fora de casa.

No primeiro turno, o Atlético-GO venceu por 1 a 0 na Arena Castelão. Em casa, o Dragão tenta repetir o resultado para avançar na disputa pelo acesso. O Ceará busca pontuar para aumentar a distância em relação ao Z-4.

Onde assistir ao vivo



Atlético-GO x Ceará terá transmissão da ESPN, do Disney+, da SportyNet e da XSports.

Ficha técnica

