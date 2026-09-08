fechar
Onde assistir | Notícia

Atlético-GO x Ceará ao vivo (09/09): onde assistir e horário

Dragão tenta entrar no G-6, enquanto Vozão busca se afastar da zona de rebaixamento após vencer o Sport na rodada anterior, em casa

Por Thiago Wagner Publicado em 08/09/2026 às 11:06
Imagem do jogo entre Ceará e Sport pela Série B 2026
Imagem do jogo entre Ceará e Sport pela Série B 2026 - Baggio Rodrigues / SCR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Atlético-GO e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O jogo encerra a programação do dia pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-GO ocupa a oitava colocação, com 40 pontos em 26 partidas, dois a menos que o CRB, sexto colocado.

O Ceará aparece no 16º lugar, com 31 pontos, dois acima do Avaí, que abre a zona de rebaixamento.

Na rodada anterior, o Vozão venceu o Sport por 2x1, enquanto que o Dragão empatou com o Juventude fora de casa.

No primeiro turno, o Atlético-GO venceu por 1 a 0 na Arena Castelão. Em casa, o Dragão tenta repetir o resultado para avançar na disputa pelo acesso. O Ceará busca pontuar para aumentar a distância em relação ao Z-4.

Onde assistir ao vivo

Atlético-GO x Ceará terá transmissão da ESPN, do Disney+, da SportyNet e da XSports.

Ficha técnica

  • Jogo: Atlético-GO x Ceará
  • Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 27ª rodada
  • Data: 09/09/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30
  • Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)
  • Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Fortaleza x Avaí ao vivo (09/09): onde assistir e horário
Série B

Fortaleza x Avaí ao vivo (09/09): onde assistir e horário
Luiz Cláudio, do Náutico, destaca partida contra o América-MG: "não tem jogo fácil"
NÁUTICO

Luiz Cláudio, do Náutico, destaca partida contra o América-MG: "não tem jogo fácil"

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Wagner

Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

Siga Thiago Wagner