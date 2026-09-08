Atlético-GO x Ceará ao vivo (09/09): onde assistir e horário
Dragão tenta entrar no G-6, enquanto Vozão busca se afastar da zona de rebaixamento após vencer o Sport na rodada anterior, em casa
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Atlético-GO e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O jogo encerra a programação do dia pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Atlético-GO ocupa a oitava colocação, com 40 pontos em 26 partidas, dois a menos que o CRB, sexto colocado.
O Ceará aparece no 16º lugar, com 31 pontos, dois acima do Avaí, que abre a zona de rebaixamento.
Na rodada anterior, o Vozão venceu o Sport por 2x1, enquanto que o Dragão empatou com o Juventude fora de casa.
No primeiro turno, o Atlético-GO venceu por 1 a 0 na Arena Castelão. Em casa, o Dragão tenta repetir o resultado para avançar na disputa pelo acesso. O Ceará busca pontuar para aumentar a distância em relação ao Z-4.
Onde assistir ao vivo
Atlético-GO x Ceará terá transmissão da ESPN, do Disney+, da SportyNet e da XSports.
Ficha técnica
- Jogo: Atlético-GO x Ceará
- Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 27ª rodada
- Data: 09/09/2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30
- Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)
- Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports