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Valencia x Barcelona ao vivo hoje (06): onde assistir, horário e escalações pela 4ª rodada da La Liga

Blaugrana tenta manter os 100% de aproveitamento, enquanto equipe valenciana busca a primeira vitória após três rodadas do campeonato

Por Thiago Seabra Publicado em 06/09/2026 às 5:00
Raphinha, atacante brasileiro do Barcelona
Raphinha, atacante brasileiro do Barcelona - Divulgação/Barcelona

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Valencia e Barcelona se enfrentam neste domingo (6), às 11h15 (de Brasília), no Camp de Mestalla, em Valencia, pela quarta rodada da La Liga 2026/27.

O Barcelona lidera a competição com nove pontos em três jogos e mantém 100% de aproveitamento. A equipe busca ampliar a sequência positiva no campeonato.

Já o Valencia ocupa a 17ª colocação, com um ponto após três partidas, e tenta conquistar a primeira vitória na temporada da La Liga.

Como chegam as equipes

O Valencia ainda busca seu primeiro triunfo na competição. Na rodada passada, a equipe perdeu por 3 a 1 para o Deportivo La Coruña, fora de casa.

Em três partidas disputadas, o time valenciano soma um empate e duas derrotas e chega ao confronto na 17ª posição.

O Barcelona, por sua vez, venceu os três primeiros jogos da La Liga e lidera a tabela com nove pontos. Na rodada anterior, a equipe derrotou o Rayo Vallecano por 5 a 2.

O clube catalão tenta manter os 100% de aproveitamento diante do Valencia.

Onde assistir Valencia x Barcelona ao vivo

A partida entre Valencia e Barcelona terá transmissão ao vivo pelo streaming.

  • Streaming: CazéTV

Ficha técnica da partida

  • Competição: La Liga 2026/27 – 4ª rodada
  • Jogo: Valencia x Barcelona
  • Local: Camp de Mestalla, Valencia
  • Data: 06/09/2026 (domingo)
  • Horário: 11h15 (de Brasília)
  • Transmissão: CazéTV

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.