Valencia x Barcelona ao vivo hoje (06): onde assistir, horário e escalações pela 4ª rodada da La Liga
Blaugrana tenta manter os 100% de aproveitamento, enquanto equipe valenciana busca a primeira vitória após três rodadas do campeonato
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Valencia e Barcelona se enfrentam neste domingo (6), às 11h15 (de Brasília), no Camp de Mestalla, em Valencia, pela quarta rodada da La Liga 2026/27.
O Barcelona lidera a competição com nove pontos em três jogos e mantém 100% de aproveitamento. A equipe busca ampliar a sequência positiva no campeonato.
Já o Valencia ocupa a 17ª colocação, com um ponto após três partidas, e tenta conquistar a primeira vitória na temporada da La Liga.
Como chegam as equipes
O Valencia ainda busca seu primeiro triunfo na competição. Na rodada passada, a equipe perdeu por 3 a 1 para o Deportivo La Coruña, fora de casa.
Em três partidas disputadas, o time valenciano soma um empate e duas derrotas e chega ao confronto na 17ª posição.
O Barcelona, por sua vez, venceu os três primeiros jogos da La Liga e lidera a tabela com nove pontos. Na rodada anterior, a equipe derrotou o Rayo Vallecano por 5 a 2.
O clube catalão tenta manter os 100% de aproveitamento diante do Valencia.
Onde assistir Valencia x Barcelona ao vivo
A partida entre Valencia e Barcelona terá transmissão ao vivo pelo streaming.
Ficha técnica da partida
- Competição: La Liga 2026/27 – 4ª rodada
- Jogo: Valencia x Barcelona
- Local: Camp de Mestalla, Valencia
- Data: 06/09/2026 (domingo)
- Horário: 11h15 (de Brasília)
- Transmissão: CazéTV