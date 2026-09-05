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Transmissão online Everton x Manchester United ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Premier League

Toffees chegam invictos nas duas primeiras rodadas, enquanto equipe de Manchester busca novo resultado positivo após reação em casa

Por Thiago Seabra Publicado em 05/09/2026 às 21:27
Harry Maguire, zagueiro do Manchester United
Harry Maguire, zagueiro do Manchester United - Divulgação/Harry Maguire

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Everton e Manchester United se enfrentam neste domingo (6), às 10h (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, pela terceira rodada da Premier League 2026/27.

O Everton chega ao confronto com quatro pontos em duas partidas, enquanto o Manchester United soma três. Os Toffees começaram a competição com vitória e empate.

Já o clube de Manchester busca dar sequência à recuperação iniciada na rodada anterior, depois de sofrer uma derrota na estreia do campeonato.

Como chegam as equipes

O Everton estreou na Premier League com vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, em casa. Na segunda rodada, a equipe empatou por 1 a 1 com o Bournemouth, fora de casa, e chegou aos quatro pontos.

Os Toffees entram em campo ainda invictos nas duas primeiras partidas da competição.

O Manchester United perdeu por 2 a 0 para o Hull City na estreia. Na rodada seguinte, porém, o time reagiu e venceu o Ipswich Town por 5 a 2, em Old Trafford.

Com o resultado, os Red Devils chegaram aos três pontos antes da visita ao Everton.

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Onde assistir Everton x Manchester United ao vivo

A partida entre Everton e Manchester United terá transmissão ao vivo pelo streaming.

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  • Streaming: CazéTV e Disney+

Ficha técnica da partida

  • Competição: Premier League 2026/27 – 3ª rodada
  • Jogo: Everton x Manchester United
  • Local: Hill Dickinson Stadium, Liverpool
  • Data: 06/09/2026 (domingo)
  • Horário: 10h (de Brasília)
  • Transmissão: CazéTV e Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.