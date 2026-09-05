Remo x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 26ª rodada do Brasileirão
Rubro-Negro busca a liderança da competição nacional, enquanto clube paraense tenta reagir na parte inferior da tabela neste domingo
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Remo e Flamengo se enfrentam neste domingo (6), às 16h, no Mangueirão, em Belém (PA), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com 51 pontos em 25 partidas, e está apenas um ponto atrás do líder Palmeiras.
Do outro lado, o clube paraense aparece na 19ª posição, com 23 pontos em 25 jogos, e busca somar pontos para reagir na zona de rebaixamento.
Como chegam as equipes
O Remo soma 23 pontos e ocupa a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nos últimos compromissos pela competição, a equipe empatou por 1 a 1 com o Internacional e perdeu por 2 a 1 para o Fluminense.
Já o Flamengo chega após vencer o Botafogo por 3 a 0 na rodada anterior. Antes disso, o time carioca havia perdido por 2 a 1 para o Cruzeiro e goleado o Mirassol por 5 a 1.
Com 51 pontos, o clube carioca está na segunda posição e começa a rodada somente um ponto atrás do Palmeiras. No primeiro turno, o Flamengo venceu o Remo por 3 a 0, no Maracanã, pela 7ª rodada.
Onde assistir Remo x Flamengo ao vivo
A partida entre Remo e Flamengo terá transmissão ao vivo em diferentes plataformas, com opções na televisão aberta, no streaming e no sistema de pay-per-view.
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- TV aberta: Globo
- Streaming: GE TV
- Pay-per-view: Premiere
Ficha técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 26ª rodada
- Local: Mangueirão, Belém (PA)
- Data: 06/09/2026 (domingo)
- Horário: 16h
- Transmissão: Globo, GE TV e Premiere