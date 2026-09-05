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Jogos do Brasileirão neste domingo (6): onde assistir ao vivo e horários

Seis partidas movimentam a 26ª rodada da Série A, com confrontos a partir das 11h e duelo entre Botafogo e Palmeiras no período da noite

Por Thiago Seabra Publicado em 05/09/2026 às 22:03
Flaco López, atacante do Palmeiras
Flaco López, atacante do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

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Seis partidas movimentam a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (6). A programação da Série A começa pela manhã, com Coritiba x Mirassol às 11h, e termina à noite, com Corinthians x Chapecoense, às 19h30.

Além dos confrontos que envolvem equipes na parte de cima da tabela, a rodada também terá partidas importantes na luta contra o rebaixamento. O líder Palmeiras encara o Botafogo, enquanto o Flamengo visita o Remo.

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Quais são os jogos do Brasileirão neste domingo?

O primeiro jogo do dia será entre Coritiba e Mirassol, às 11h, no Couto Pereira, em Curitiba. Na sequência, três partidas serão disputadas simultaneamente às 16h: Cruzeiro x Athletico-PR, Internacional x Santos e Remo x Flamengo.

Às 18h30, o Botafogo recebe o Palmeiras no estádio Nilton Santos. O último compromisso da rodada será entre Corinthians e Chapecoense, às 19h30, na Neo Química Arena.

Briga pela liderança do Brasileirão

O Palmeiras chega à 26ª rodada na liderança do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos. O Flamengo aparece logo atrás, com 51, enquanto o Athletico-PR é o terceiro colocado, com 45.

O Cruzeiro ocupa a sexta posição, com 39 pontos, e também entra em campo neste domingo, diante do Athletico-PR, no Mineirão.

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Jogos deste domingo e onde assistir ao vivo

Coritiba x Mirassol

  • Horário: 11h
  • Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
  • Onde assistir: Premiere

Cruzeiro x Athletico-PR

  • Horário: 16h
  • Local: Mineirão
  • Onde assistir: Globo e Premiere

Internacional x Santos

  • Horário: 16h
  • Local: Beira-Rio
  • Onde assistir: Globo e Premiere

Remo x Flamengo

  • Horário: 16h
  • Local: Mangueirão
  • Onde assistir: Globo, GE TV e Premiere

Botafogo x Palmeiras

  • Horário: 18h30
  • Local: Nilton Santos
  • Onde assistir: Record, CazéTV no YouTube e Premiere

Corinthians x Chapecoense

  • Horário: 19h30
  • Local: Neo Química Arena
  • Onde assistir: Amazon

A rodada terá partidas distribuídas ao longo de todo o domingo. O primeiro confronto começa às 11h, enquanto três jogos acontecem às 16h.

Botafogo x Palmeiras será disputado às 18h30, e Corinthians x Chapecoense encerra a programação às 19h30.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.