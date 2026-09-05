Jogos do Brasileirão neste domingo (6): onde assistir ao vivo e horários
Seis partidas movimentam a 26ª rodada da Série A, com confrontos a partir das 11h e duelo entre Botafogo e Palmeiras no período da noite
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Seis partidas movimentam a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (6). A programação da Série A começa pela manhã, com Coritiba x Mirassol às 11h, e termina à noite, com Corinthians x Chapecoense, às 19h30.
Além dos confrontos que envolvem equipes na parte de cima da tabela, a rodada também terá partidas importantes na luta contra o rebaixamento. O líder Palmeiras encara o Botafogo, enquanto o Flamengo visita o Remo.
Quais são os jogos do Brasileirão neste domingo?
O primeiro jogo do dia será entre Coritiba e Mirassol, às 11h, no Couto Pereira, em Curitiba. Na sequência, três partidas serão disputadas simultaneamente às 16h: Cruzeiro x Athletico-PR, Internacional x Santos e Remo x Flamengo.
Às 18h30, o Botafogo recebe o Palmeiras no estádio Nilton Santos. O último compromisso da rodada será entre Corinthians e Chapecoense, às 19h30, na Neo Química Arena.
Briga pela liderança do Brasileirão
O Palmeiras chega à 26ª rodada na liderança do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos. O Flamengo aparece logo atrás, com 51, enquanto o Athletico-PR é o terceiro colocado, com 45.
O Cruzeiro ocupa a sexta posição, com 39 pontos, e também entra em campo neste domingo, diante do Athletico-PR, no Mineirão.
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Jogos deste domingo e onde assistir ao vivo
Coritiba x Mirassol
- Horário: 11h
- Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
- Onde assistir: Premiere
Cruzeiro x Athletico-PR
- Horário: 16h
- Local: Mineirão
- Onde assistir: Globo e Premiere
Internacional x Santos
- Horário: 16h
- Local: Beira-Rio
- Onde assistir: Globo e Premiere
Remo x Flamengo
- Horário: 16h
- Local: Mangueirão
- Onde assistir: Globo, GE TV e Premiere
Botafogo x Palmeiras
- Horário: 18h30
- Local: Nilton Santos
- Onde assistir: Record, CazéTV no YouTube e Premiere
Corinthians x Chapecoense
- Horário: 19h30
- Local: Neo Química Arena
- Onde assistir: Amazon
A rodada terá partidas distribuídas ao longo de todo o domingo. O primeiro confronto começa às 11h, enquanto três jogos acontecem às 16h.
Botafogo x Palmeiras será disputado às 18h30, e Corinthians x Chapecoense encerra a programação às 19h30.