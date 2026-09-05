Internacional x Santos ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 26ª rodada do Brasileirão
Colorado busca reação no Beira-Rio para deixar a parte inferior da tabela, enquanto equipe paulista tenta manter sequência positiva no torneio
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Internacional e Santos se enfrentam neste domingo (6), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Santos ocupa a 14ª colocação, com 29 pontos em 24 jogos, e busca ganhar posições na segunda metade da tabela.
Já o Internacional aparece em 18º, com 25 pontos em 25 partidas, dentro da zona de rebaixamento. O Colorado tenta reagir na competição diante de sua torcida.
Como chegam as equipes
O Internacional chega após perder por 3 a 2 para o Bahia na rodada passada. Antes, o clube gaúcho empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG e por 1 a 1 com o Remo.
Com 25 pontos, o Colorado ocupa a 18ª colocação e busca uma vitória para deixar a zona de rebaixamento.
O Santos, por sua vez, vem de vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, fora de casa. Nas partidas anteriores, a equipe empatou por 1 a 1 com o Mirassol e venceu o Vasco por 3 a 0.
Com 29 pontos, o Peixe está na 14ª posição. No primeiro turno, o Internacional venceu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir Internacional x Santos ao vivo
A partida entre Internacional e Santos terá transmissão ao vivo na televisão aberta e no sistema de pay-per-view.
- TV aberta: Globo
- Pay-per-view: Premiere
Ficha técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 26ª rodada
- Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
- Data: 06/09/2026 (domingo)
- Horário: 16h
- Transmissão: Globo e Premiere