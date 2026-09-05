fechar
Onde assistir |

Internacional x Santos ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 26ª rodada do Brasileirão

Colorado busca reação no Beira-Rio para deixar a parte inferior da tabela, enquanto equipe paulista tenta manter sequência positiva no torneio

Por Thiago Seabra Publicado em 05/09/2026 às 21:21
Imagem do atacante Neymar Jr., do Santos
Imagem do atacante Neymar Jr., do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Internacional e Santos se enfrentam neste domingo (6), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Santos ocupa a 14ª colocação, com 29 pontos em 24 jogos, e busca ganhar posições na segunda metade da tabela.

Já o Internacional aparece em 18º, com 25 pontos em 25 partidas, dentro da zona de rebaixamento. O Colorado tenta reagir na competição diante de sua torcida.

Leia Também

Como chegam as equipes

O Internacional chega após perder por 3 a 2 para o Bahia na rodada passada. Antes, o clube gaúcho empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG e por 1 a 1 com o Remo.

Com 25 pontos, o Colorado ocupa a 18ª colocação e busca uma vitória para deixar a zona de rebaixamento.

O Santos, por sua vez, vem de vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, fora de casa. Nas partidas anteriores, a equipe empatou por 1 a 1 com o Mirassol e venceu o Vasco por 3 a 0.

Com 29 pontos, o Peixe está na 14ª posição. No primeiro turno, o Internacional venceu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Onde assistir Internacional x Santos ao vivo

A partida entre Internacional e Santos terá transmissão ao vivo na televisão aberta e no sistema de pay-per-view.

  • TV aberta: Globo
  • Pay-per-view: Premiere

Ficha técnica da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 26ª rodada
  • Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
  • Data: 06/09/2026 (domingo)
  • Horário: 16h
  • Transmissão: Globo e Premiere

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Cruzeiro x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 26ª rodada do Brasileirão
ONDE ASSISTIR

Cruzeiro x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 26ª rodada do Brasileirão
Botafogo x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 26ª rodada do Brasileirão
ONDE ASSISTIR

Botafogo x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 26ª rodada do Brasileirão

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.