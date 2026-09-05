Internacional x Santos ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 26ª rodada do Brasileirão

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Colorado busca reação no Beira-Rio para deixar a parte inferior da tabela, enquanto equipe paulista tenta manter sequência positiva no torneio

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Internacional e Santos se enfrentam neste domingo (6), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Santos ocupa a 14ª colocação, com 29 pontos em 24 jogos, e busca ganhar posições na segunda metade da tabela.

Já o Internacional aparece em 18º, com 25 pontos em 25 partidas, dentro da zona de rebaixamento. O Colorado tenta reagir na competição diante de sua torcida.

Como chegam as equipes

O Internacional chega após perder por 3 a 2 para o Bahia na rodada passada. Antes, o clube gaúcho empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG e por 1 a 1 com o Remo.

Com 25 pontos, o Colorado ocupa a 18ª colocação e busca uma vitória para deixar a zona de rebaixamento.

O Santos, por sua vez, vem de vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, fora de casa. Nas partidas anteriores, a equipe empatou por 1 a 1 com o Mirassol e venceu o Vasco por 3 a 0.

Com 29 pontos, o Peixe está na 14ª posição. No primeiro turno, o Internacional venceu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada.

Onde assistir Internacional x Santos ao vivo

A partida entre Internacional e Santos terá transmissão ao vivo na televisão aberta e no sistema de pay-per-view.

TV aberta: Globo

Globo Pay-per-view: Premiere

Ficha técnica da partida