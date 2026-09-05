Cruzeiro x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 26ª rodada do Brasileirão

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Duelo no Mineirão reúne times separados por seis pontos e pode alterar a disputa pelas primeiras posições da competição nacional; confira

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Cruzeiro e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (6), às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Athletico-PR ocupa a terceira colocação, com 45 pontos em 25 jogos. A equipe paranaense tenta se manter entre os primeiros colocados da Série A.

O Cruzeiro aparece na sexta posição, com 39 pontos em 25 partidas, e busca diminuir a distância para os líderes em um confronto direto na parte de cima da tabela.

Como chegam as equipes

O Cruzeiro tenta se recuperar da derrota por 3 a 1 para o Vasco na rodada passada. Antes do resultado negativo, a equipe havia vencido o Flamengo por 2 a 1 e o Corinthians pelo mesmo placar.

Com 39 pontos, a Raposa ocupa a sexta colocação e entra em campo buscando se aproximar dos primeiros colocados.

Já o Athletico-PR chega após empatar por 3 a 3 com o Fluminense. Nas rodadas anteriores, o clube venceu o Botafogo por 3 a 2 e empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino.

Com 45 pontos, o time paranaense está na terceira posição. No primeiro turno, venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na Arena da Baixada, pela 7ª rodada.

Onde assistir Cruzeiro x Athletico-PR ao vivo

A partida entre Cruzeiro e Athletico-PR terá transmissão ao vivo na televisão aberta e no sistema de pay-per-view.

TV aberta: Globo

Globo Pay-per-view: Premiere

Ficha técnica da partida