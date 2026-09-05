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Cruzeiro x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 26ª rodada do Brasileirão

Duelo no Mineirão reúne times separados por seis pontos e pode alterar a disputa pelas primeiras posições da competição nacional; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 05/09/2026 às 18:22
Imagem do jogador Keny Arroyo, do Cruzeiro
Imagem do jogador Keny Arroyo, do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

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Cruzeiro e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (6), às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Athletico-PR ocupa a terceira colocação, com 45 pontos em 25 jogos. A equipe paranaense tenta se manter entre os primeiros colocados da Série A.

O Cruzeiro aparece na sexta posição, com 39 pontos em 25 partidas, e busca diminuir a distância para os líderes em um confronto direto na parte de cima da tabela.

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Como chegam as equipes

O Cruzeiro tenta se recuperar da derrota por 3 a 1 para o Vasco na rodada passada. Antes do resultado negativo, a equipe havia vencido o Flamengo por 2 a 1 e o Corinthians pelo mesmo placar.

Com 39 pontos, a Raposa ocupa a sexta colocação e entra em campo buscando se aproximar dos primeiros colocados.

Já o Athletico-PR chega após empatar por 3 a 3 com o Fluminense. Nas rodadas anteriores, o clube venceu o Botafogo por 3 a 2 e empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino.

Com 45 pontos, o time paranaense está na terceira posição. No primeiro turno, venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na Arena da Baixada, pela 7ª rodada.

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Onde assistir Cruzeiro x Athletico-PR ao vivo

A partida entre Cruzeiro e Athletico-PR terá transmissão ao vivo na televisão aberta e no sistema de pay-per-view.

  • TV aberta: Globo
  • Pay-per-view: Premiere

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Ficha técnica da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 26ª rodada
  • Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
  • Data: 06/09/2026 (domingo)
  • Horário: 16h
  • Transmissão: Globo e Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.