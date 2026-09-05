Coritiba x Mirassol ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 26ª rodada do Brasileirão
Time paranaense busca encostar nos primeiros colocados, enquanto equipe paulista tenta reagir para deixar a zona de rebaixamento; confira
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Coritiba e Mirassol se enfrentam neste domingo (6), às 11h, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Coritiba ocupa a sétima colocação, com 37 pontos em 25 jogos, e tenta se aproximar dos primeiros colocados da Série A.
Já o Mirassol aparece em 17º, com 25 pontos, e abre a zona de rebaixamento. A equipe busca pontuar fora de casa para tentar deixar a parte inferior da tabela.
Como chegam as equipes
O Coritiba chega à rodada com 37 pontos e ocupa a sétima posição. Entre os resultados recentes registrados no Brasileiro, a equipe venceu o Corinthians por 2 a 1 e a Chapecoense pelo mesmo placar.
Antes desses resultados, o time paranaense empatou por 1 a 1 com o São Paulo e busca manter a proximidade com os primeiros colocados.
O Mirassol tenta reagir após perder por 2 a 0 para o Flamengo, em partida disputada na quarta-feira (2). Antes, a equipe havia empatado por 1 a 1 com o Palmeiras e também por 1 a 1 com o Santos.
Com 25 pontos, o clube paulista está na 17ª colocação e precisa pontuar para tentar sair da zona de rebaixamento. No primeiro turno, o Coritiba venceu o Mirassol por 1 a 0, no José Maria de Campos Maia, pela 7ª rodada.
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Onde assistir Coritiba x Mirassol ao vivo
A partida entre Coritiba e Mirassol terá transmissão ao vivo pelo sistema de pay-per-view.
- Pay-per-view: Premiere
Ficha técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 26ª rodada
- Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
- Data: 06/09/2026 (domingo)
- Horário: 11h
- Transmissão: Premiere