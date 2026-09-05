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Botafogo x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 26ª rodada do Brasileirão

Verdão tenta manter vantagem na ponta da tabela, enquanto clube carioca busca reação após três derrotas consecutivas na competição nacional

Por Thiago Seabra Publicado em 05/09/2026 às 18:12
Flaco López, atacante do Palmeiras
Flaco López, atacante do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

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Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (6), às 18h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Palmeiras chega para defender a liderança da Série A. O time paulista soma 52 pontos em 25 jogos e tem um ponto de vantagem sobre o Flamengo.

Já o Botafogo ocupa a 12ª colocação, com 30 pontos em 24 partidas, e tenta encerrar uma sequência de três derrotas consecutivas na competição.

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Como chegam as equipes

O Botafogo vem de derrota por 3 a 0 para o Flamengo na rodada passada. Antes disso, o clube carioca perdeu para o Athletico-PR por 3 a 2 e para o Vitória por 1 a 0.

Com 30 pontos, o Glorioso está na 12ª posição da tabela e busca recuperação diante do líder do campeonato.

O Palmeiras, por sua vez, empatou por 1 a 1 com o Mirassol na rodada anterior. Antes, venceu o Vasco por 4 a 1 e foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 2.

Com 52 pontos, o Verdão lidera a Série A com um ponto de vantagem sobre o Flamengo. No primeiro turno, a equipe paulista venceu o Botafogo por 2 a 1, pela 7ª rodada, em São Paulo.

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Onde assistir Botafogo x Palmeiras ao vivo

A partida entre Botafogo e Palmeiras terá transmissão ao vivo na televisão, no streaming e no pay-per-view.

  • TV aberta: Record
  • Streaming: CazéTV, no YouTube
  • Pay-per-view: Premiere

Ficha técnica da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 26ª rodada
  • Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 06/09/2026 (domingo)
  • Horário: 18h30
  • Transmissão: Record, CazéTV (YouTube) e Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.