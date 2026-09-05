Botafogo x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 26ª rodada do Brasileirão
Verdão tenta manter vantagem na ponta da tabela, enquanto clube carioca busca reação após três derrotas consecutivas na competição nacional
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Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (6), às 18h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Palmeiras chega para defender a liderança da Série A. O time paulista soma 52 pontos em 25 jogos e tem um ponto de vantagem sobre o Flamengo.
Já o Botafogo ocupa a 12ª colocação, com 30 pontos em 24 partidas, e tenta encerrar uma sequência de três derrotas consecutivas na competição.
Como chegam as equipes
O Botafogo vem de derrota por 3 a 0 para o Flamengo na rodada passada. Antes disso, o clube carioca perdeu para o Athletico-PR por 3 a 2 e para o Vitória por 1 a 0.
Com 30 pontos, o Glorioso está na 12ª posição da tabela e busca recuperação diante do líder do campeonato.
O Palmeiras, por sua vez, empatou por 1 a 1 com o Mirassol na rodada anterior. Antes, venceu o Vasco por 4 a 1 e foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 2.
Com 52 pontos, o Verdão lidera a Série A com um ponto de vantagem sobre o Flamengo. No primeiro turno, a equipe paulista venceu o Botafogo por 2 a 1, pela 7ª rodada, em São Paulo.
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Onde assistir Botafogo x Palmeiras ao vivo
A partida entre Botafogo e Palmeiras terá transmissão ao vivo na televisão, no streaming e no pay-per-view.
- TV aberta: Record
- Streaming: CazéTV, no YouTube
- Pay-per-view: Premiere
Ficha técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 26ª rodada
- Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 06/09/2026 (domingo)
- Horário: 18h30
- Transmissão: Record, CazéTV (YouTube) e Premiere