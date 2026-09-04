RB Bragantino x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série A

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Bahia tenta se manter entre os primeiros colocados da Série A do Brasileiro, enquanto Bragantino busca reagir após derrota na rodada passada

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Red Bull Bragantino e Bahia se enfrentam neste sábado (05), às 16h (horário de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Bahia ocupa a quinta colocação, com 40 pontos em 25 jogos, e tenta se aproximar do G-4. O Red Bull Bragantino aparece em nono, com 35 pontos em 24 partidas, e busca voltar a vencer para encostar nas primeiras posições.

Como chegam as equipes

Bahia

O Bahia chega embalado por uma sequência de duas vitórias consecutivas no Brasileirão.

Na última rodada, o Tricolor venceu o Internacional por 3 a 2, na Arena Fonte Nova. Antes disso, havia superado o Vitória por 2 a 0 no clássico baiano.

Entre os dois triunfos, a equipe também empatou em 3 a 3 com a Chapecoense. Com 40 pontos, o Bahia ocupa a quinta colocação e busca mais três pontos para se aproximar do G-4.

A equipe comandada por Rogério Ceni ainda terá que lidar com algumas dúvidas. Ademir e Everton Ribeiro são dúvidas para a partida, enquanto Léo Vieira está fora.

RB Bragantino

O RB Bragantino chega ao confronto após ser derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, na rodada passada do Campeonato Brasileiro.

Antes do revés, a equipe havia conquistado uma vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio e empatado em 1 a 1 com o Athletico-PR.

Com 35 pontos, o Massa Bruta ocupa a nona colocação e tenta aproveitar o mando de campo para voltar ao caminho das vitórias e diminuir a distância para os clubes que estão na parte de cima da tabela.

O técnico Vagner Mancini terá alguns desfalques para o duelo. Agustín Sant'Anna, Davi Gomes e Vanderlan estão fora, enquanto Eduardo Sasha é dúvida.

Histórico de confrontos

Em todas as competições, RB Bragantino e Bahia se enfrentaram 34 vezes, com 11 vitórias do Bahia, 13 empates e dez triunfos do Bragantino.

Nos últimos dez encontros, o equilíbrio permanece, mas o Bahia leva vantagem: foram cinco vitórias do Tricolor, três do Massa Bruta e dois empates.

Nesse período, as equipes marcaram 31 gols, sendo 18 do Bahia e 13 do Red Bull Bragantino.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2026, o Bahia venceu o Bragantino por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 7ª rodada.

Onde assistir RB Bragantino x Bahia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Pay-per-view: Premiere

Prováveis escalações

Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)

Tiago Volpi; Juninho Capixaba, Gustavo Marques, Pedro Henrique e José Hurtado; Ramires e Rodriguinho; José Herrera, Henry Mosquera, Vinicinho e Pitta.

Desfalques: Agustín Sant'Anna, Davi Gomes e Vanderlan.

Agustín Sant'Anna, Davi Gomes e Vanderlan. Dúvida: Eduardo Sasha.

Eduardo Sasha. Pendurados: Juninho Capixaba, Henry Mosquera, Lucas Barbosa, Alix Vinicius, Gabriel Girotto, Ignacio Sosa, Eric Ramires, José Hurtado, Matheus Fernandes e Eduardo Sasha.

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera (Sanabria), Erick Pulga e Alejo Véliz.

Desfalque: Léo Vieira.

Léo Vieira. Dúvidas: Ademir e Everton Ribeiro.

Ademir e Everton Ribeiro. Pendurados: Erick Pulga, Erick, Ronaldo, Everaldo, Román Gómez, Cristian Olivera, Gabriel Xavier, Sanabria e Kanu.

Arbitragem

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Maguielson Lima Barbosa (DF) Assistente 1: Brígida Cirilo Ferreira (AL)

Brígida Cirilo Ferreira (AL) Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

Leone Carvalho Rocha (GO) VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

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