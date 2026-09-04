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Novorizontino x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série B

Tigre tenta ampliar a sequência de vitórias, enquanto o Avaí busca reagir para manter distância da zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro

Por Lucas Valle Publicado em 04/09/2026 às 8:59
Partida entre Avaí e Novorizontino pela Série B do Brasileiro
Partida entre Avaí e Novorizontino pela Série B do Brasileiro - Fabiano Rateke/Avaí F.C.

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Novorizontino e Avaí se enfrentam neste sábado (05), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na competição. Enquanto o Novorizontino busca manter a boa fase e se consolidar no G-6, o Avaí tenta reagir após perder a última partida e ganhar distância da zona de rebaixamento.

Como chegam as equipes

Novorizontino

O Novorizontino chega embalado para o confronto após conquistar três vitórias consecutivas na Série B. O Tigre venceu América-MG e Athletic nas rodadas anteriores e, na última partida, superou o Sport por 2 a 1.

Nos últimos cinco compromissos, a equipe paulista soma três vitórias, um empate e uma derrota, mostrando recuperação na disputa pelo acesso.

Com a sequência positiva, o Novorizontino ocupa atualmente a quarta colocação, com 43 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima fase da Série B.

Diante do Avaí, o time comandado por Enderson Moreira busca mais uma vitória para se manter entre os primeiros colocados e continuar na briga pelo acesso à Série A.

Para a partida, o Novorizontino não poderá contar com Renato Palm e Titi Ortíz, ambos lesionados.

Avaí

O Avaí chega ao confronto buscando recuperação após ter sua sequência positiva interrompida na última rodada. A equipe catarinense perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, resultado que encerrou uma sequência de três vitórias consecutivas.

Antes da derrota, o Leão havia vencido Operário-PR, Sport e Ponte Preta, resultados que ajudaram o clube a se afastar momentaneamente da zona de rebaixamento.

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Atualmente, o Avaí ocupa a 16ª colocação, com 29 pontos, apenas um acima do primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Diante do Novorizontino, a equipe comandada por Allan Aal precisa voltar a pontuar para evitar uma aproximação ainda maior dos clubes que lutam contra a queda para a Série C.

O Avaí terá os desfalques de Juan Rocha e Pedro Cuiabá, ambos lesionados. A equipe também chega com vários jogadores pendurados.

 

Histórico de confrontos

Em todas as competições, Novorizontino e Avaí se enfrentaram oito vezes, com três vitórias do Grêmio Novorizontino, três empates e duas vitórias do Avaí.

O retrospecto recente é favorável ao time catarinense. O Avaí está há quatro jogos sem perder para o Novorizontino, com uma vitória e três empates no período.

O último confronto entre as equipes aconteceu no primeiro turno da Série B de 2026. Na ocasião, Avaí e Novorizontino protagonizaram um jogo movimentado que terminou empatado em 3 a 3, na Ressacada.


Onde assistir Novorizontino x Avaí ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

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Prováveis escalações

Novorizontino (Técnico: Enderson Moreira)

Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Patrick (Brock) e Maykon Jesus; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo; Reidiney, Nicolas Careca e Robson.

  • Desfalques: Renato Palm e Titi Ortíz (lesionados).
  • Pendurados: Diego Galo, Matheus Bianqui, Tavinho, Gabriel Bahia, Titi Ortíz, Alvariño, Rômulo, Léo Naldi e Nicolas Careca.

Avaí (Técnico: Allan Aal)

Bruno Ferreira; João Vitor, Guilherme Aquino, Alysson, Reynaldo e Douglas Teixeira; Paulo Vitor, Luiz Henrique e Jean Lucas; Léo Chú e Felipe Vizeu.

  • Desfalques: Juan Rocha e Pedro Cuiabá (lesionados).
  • Pendurados: Paulo Vitor, Wallison, Jean Lucas, Sorriso, Daniel Penha, Wesley Gasolina, Bruno Ferreira e Felipe Vizeu.

Arbitragem

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
  • Assistente 1: Cipriano da Silva Sousa (TO)
  • Assistente 2: Jonny Kamenach Rocha (GO)
  • Quarto árbitro: Fagson Junior dos Santos Silva (SP)
  • VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.