Novorizontino x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série B
Tigre tenta ampliar a sequência de vitórias, enquanto o Avaí busca reagir para manter distância da zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro
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Novorizontino e Avaí se enfrentam neste sábado (05), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na competição. Enquanto o Novorizontino busca manter a boa fase e se consolidar no G-6, o Avaí tenta reagir após perder a última partida e ganhar distância da zona de rebaixamento.
Como chegam as equipes
Novorizontino
O Novorizontino chega embalado para o confronto após conquistar três vitórias consecutivas na Série B. O Tigre venceu América-MG e Athletic nas rodadas anteriores e, na última partida, superou o Sport por 2 a 1.
Nos últimos cinco compromissos, a equipe paulista soma três vitórias, um empate e uma derrota, mostrando recuperação na disputa pelo acesso.
Com a sequência positiva, o Novorizontino ocupa atualmente a quarta colocação, com 43 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima fase da Série B.
Diante do Avaí, o time comandado por Enderson Moreira busca mais uma vitória para se manter entre os primeiros colocados e continuar na briga pelo acesso à Série A.
Para a partida, o Novorizontino não poderá contar com Renato Palm e Titi Ortíz, ambos lesionados.
Avaí
O Avaí chega ao confronto buscando recuperação após ter sua sequência positiva interrompida na última rodada. A equipe catarinense perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, resultado que encerrou uma sequência de três vitórias consecutivas.
Antes da derrota, o Leão havia vencido Operário-PR, Sport e Ponte Preta, resultados que ajudaram o clube a se afastar momentaneamente da zona de rebaixamento.
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Atualmente, o Avaí ocupa a 16ª colocação, com 29 pontos, apenas um acima do primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
Diante do Novorizontino, a equipe comandada por Allan Aal precisa voltar a pontuar para evitar uma aproximação ainda maior dos clubes que lutam contra a queda para a Série C.
O Avaí terá os desfalques de Juan Rocha e Pedro Cuiabá, ambos lesionados. A equipe também chega com vários jogadores pendurados.
Histórico de confrontos
Em todas as competições, Novorizontino e Avaí se enfrentaram oito vezes, com três vitórias do Grêmio Novorizontino, três empates e duas vitórias do Avaí.
O retrospecto recente é favorável ao time catarinense. O Avaí está há quatro jogos sem perder para o Novorizontino, com uma vitória e três empates no período.
O último confronto entre as equipes aconteceu no primeiro turno da Série B de 2026. Na ocasião, Avaí e Novorizontino protagonizaram um jogo movimentado que terminou empatado em 3 a 3, na Ressacada.
Onde assistir Novorizontino x Avaí ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
- Juventude x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série B
- São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série A
- Goiás x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série B
- CRB x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série B
Prováveis escalações
Novorizontino (Técnico: Enderson Moreira)
Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Patrick (Brock) e Maykon Jesus; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo; Reidiney, Nicolas Careca e Robson.
- Desfalques: Renato Palm e Titi Ortíz (lesionados).
- Pendurados: Diego Galo, Matheus Bianqui, Tavinho, Gabriel Bahia, Titi Ortíz, Alvariño, Rômulo, Léo Naldi e Nicolas Careca.
Avaí (Técnico: Allan Aal)
Bruno Ferreira; João Vitor, Guilherme Aquino, Alysson, Reynaldo e Douglas Teixeira; Paulo Vitor, Luiz Henrique e Jean Lucas; Léo Chú e Felipe Vizeu.
- Desfalques: Juan Rocha e Pedro Cuiabá (lesionados).
- Pendurados: Paulo Vitor, Wallison, Jean Lucas, Sorriso, Daniel Penha, Wesley Gasolina, Bruno Ferreira e Felipe Vizeu.
Arbitragem
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
- Assistente 1: Cipriano da Silva Sousa (TO)
- Assistente 2: Jonny Kamenach Rocha (GO)
- Quarto árbitro: Fagson Junior dos Santos Silva (SP)
- VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
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