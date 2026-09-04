Juventude x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série B
Juventude tenta manter a liderança da Série B, enquanto Atlético-GO busca ampliar sequência positiva e entrar no G-6 da competição
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Juventude e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (05), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto em momentos positivos. O Juventude lidera a competição e está invicto há cinco partidas, enquanto o Atlético-GO venceu os dois últimos jogos e tenta se aproximar da zona de classificação para a próxima fase.
Como chegam as equipes
Juventude
O Juventude chega para o confronto como líder da Série B, com 46 pontos. A equipe gaúcha está invicta há cinco partidas, com três vitórias e dois empates no período.
Na última rodada, porém, o time comandado por Maurício Barbieri ficou no empate por 0 a 0 com o Londrina, fora de casa.
Apesar do resultado, o Juventude manteve a liderança da competição e está dois pontos à frente de Vila Nova e Criciúma, que aparecem logo atrás na tabela.
Diante da torcida, o time de Caxias do Sul busca voltar a vencer para aumentar a vantagem na ponta e dar mais um passo rumo à classificação para a próxima fase.
Para a partida, o Juventude não terá Messias, Alan Ruschel e Allanzinho, todos fora por questões físicas.
Atlético-GO
O Atlético-GO chega embalado para o duelo após conquistar duas vitórias consecutivas na Série B.
A sequência começou com a goleada por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP. Na rodada seguinte, o Dragão voltou a vencer, desta vez por 1 a 0 sobre o Avaí, na Ressacada.
Com os resultados recentes, o time comandado por Roger Silva ocupa a sétima colocação, com 39 pontos, mesma pontuação do CRB, que fecha atualmente o G-6.
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Uma vitória fora de casa pode colocar o Atlético-GO novamente entre os seis primeiros colocados e aumentar a pressão sobre os concorrentes diretos pelo acesso.
O único desfalque confirmado é Ewerthon, que se recupera de uma lesão no tornozelo.
No primeiro turno, Juventude e Atlético-GO se enfrentaram no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A partida terminou empatada em 0 a 0.
Histórico de confrontos
Em todas as competições, Juventude e Atlético-GO se enfrentaram 13 vezes, com vantagem do time goiano: são cinco vitórias do Atlético-GO, cinco empates e três triunfos do Juventude.
O equilíbrio também aparece nos últimos confrontos. Nos cinco encontros mais recentes, foram duas vitórias para cada lado e um empate.
Nesse período, as equipes marcaram dez gols, com cinco para cada.
O último duelo aconteceu no primeiro turno da Série B de 2026, quando Juventude e Atlético-GO empataram por 0 a 0.
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Onde assistir Juventude x Atlético-GO ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
- TV aberta: XSports
- YouTube: Canal GOAT
- São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série A
- Goiás x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série B
- Schalke 04 x Bayern de Munique ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Bundesliga
Prováveis escalações
Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)
Jandrei; Rodrigo Sam, Titi e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva, Gabriel Pires e Diogo Barbosa; Marcos Paulo e Alisson Safira
- Desfalques: Messias, Alan Ruschel e Allanzinho.
- Pendurados: Diogo Barbosa, Titi, Gabriel Pinheiro, Maurício Barbieri e Diego Favarin.
Atlético-GO (Técnico: Roger Silva)
Paulo Vítor; Warley, Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Daniel Peixoto e Marrony; Henrique Freitas, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.
- Desfalque: Ewerthon (lesão no tornozelo).
- Pendurados: Gustavo Coutinho, Adriano Martins, Leandro Vilela, Bruno José, Yuri, Leo Jacó e Natã Felipe.
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistente 1: Gizeli Casaril (SC)
- Assistente 2: Gustavo Anibal Silva Ribeiro Taques (MT)
- Quarto árbitro: Eduardo Fernandes Bastos (RS)
- VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)
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