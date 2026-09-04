Corinthians x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série A

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Timão busca acabar com sequência de derrotas e subir na tabela, enquanto a Chape tenta reagir para deixar a lanterna do torneio

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Corinthians e Chapecoense se enfrentam neste domingo (6), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na competição. O Corinthians ocupa a 10ª colocação, com 32 pontos em 25 jogos, e tenta reagir após três derrotas consecutivas. Já a Chapecoense está na 20ª posição, com 14 pontos em 24 partidas, e busca uma vitória para iniciar uma reação na luta contra o rebaixamento.

Como chegam as equipes

Corinthians

O Corinthians chega para a partida pressionado pela sequência negativa no Campeonato Brasileiro. O Timão perdeu os três últimos jogos disputados na competição.

Na rodada passada, a equipe foi derrotada pelo Santos por 1 a 0. Antes disso, também perdeu para o Coritiba por 2 a 1 e para o Cruzeiro pelo mesmo placar.

Com os resultados recentes, o Corinthians estacionou nos 32 pontos e ocupa a 10ª colocação da Série A. A equipe busca aproveitar o fator casa para voltar a vencer e se aproximar das primeiras posições da tabela.

Para o duelo contra a Chapecoense, o técnico Fernando Diniz terá algumas baixas importantes no elenco. Hugo Souza, Raniele e Gabriel Paulista estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Lingard, Labyad e André Luiz também estão fora. Memphis Depay é dúvida

Chapecoense

A Chapecoense também tenta reagir no Brasileirão. O time catarinense vem de uma derrota por 3 a 1 para o Grêmio, resultado que manteve a equipe na última colocação da competição.

Antes disso, porém, a Chapecoense havia conquistado uma vitória importante sobre o São Paulo, por 1 a 0, além de empatar em 3 a 3 com o Bahia.

Com 14 pontos em 24 partidas, a equipe ocupa a 20ª posição e precisa somar pontos para diminuir a distância para os adversários que estão fora da zona de rebaixamento.

O técnico Rafael Lacerda terá os desfalques de Max, Rafael Carvalheira e Bruno Pacheco, este último suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Histórico de confrontos

Em todas as competições, Corinthians e Chapecoense se enfrentaram 19 vezes, com vantagem do Timão: são 12 vitórias do Corinthians, cinco empates e dois triunfos da Chapecoense.

Nos últimos dez encontros, o Corinthians também leva vantagem, com seis vitórias, enquanto a Chapecoense venceu duas vezes e outros dois jogos terminaram empatados.

No período, foram 11 gols marcados, sendo oito pelo Corinthians e três pela Chapecoense. Os confrontos recentes costumam ser equilibrados e de poucos gols: oito dos últimos dez duelos terminaram com placar de 1 a 0.

No primeiro turno do Brasileirão de 2026, as equipes empataram em 0 a 0, na Arena Condá, pela 7ª rodada.

Onde assistir Corinthians x Chapecoense ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Amazon Prime Video

Prováveis escalações

Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)

Kauê; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; André Carrillo, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.

Desfalques: Hugo Souza, Raniele e Gabriel Paulista (suspensos pelo terceiro cartão amarelo), Lingard, Labyad e André Luiz.

Hugo Souza, Raniele e Gabriel Paulista (suspensos pelo terceiro cartão amarelo), Lingard, Labyad e André Luiz. Dúvida: Memphis Depay.

Memphis Depay. Pendurados: Matheus Bidu, Kauê, Kaio César, Matheus Pereira, Yuri Alberto e Lingard.

Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)

Anderson; Heitor, Kauan Faria, Eduardo Doma e Fernando; Bruno Matia, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Maurício Garcez, Túlio Eduardo e Marcinho.

Desfalques: Max, Rafael Carvalheira e Bruno Pacheco (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).

Max, Rafael Carvalheira e Bruno Pacheco (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Pendurados: Eduardo Doma, Ênio, João Paulo, Rafael Carvalheira, Rubens Tadeu e Marcos Vinicius.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)



Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Quarto árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG)



Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG) VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

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