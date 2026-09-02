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Schalke 04 x Bayern de Munique ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Bundesliga

Bayern busca manter o início perfeito na temporada, enquanto o Schalke tenta se recuperar da derrota na estreia e quebrar longo tabu contra os bávaros

Por Lucas Valle Publicado em 03/09/2026 às 11:39
Bischof e Harry Kane, jogadores do Bayern de Munique
Bischof e Harry Kane, jogadores do Bayern de Munique - Divulgação/fcbayern

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Schalke 04 e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (06), às 13h30, na Veltins Arena, em partida válida pela segunda rodada da Bundesliga 2026/27. O duelo que coloca frente a frente equipes em momentos bastante diferentes na competição.

O Bayern chega embalado após golear o Stuttgart por 5 a 1 na estreia e busca mais três pontos para continuar na liderança. Do outro lado, o Schalke tenta se recuperar depois de perder por 3 a 0 para o Augsburg na primeira rodada.

Momento das equipes

Bayern de Munique

O Bayern vive um início de temporada praticamente perfeito. Desde a retomada dos jogos após a Copa do Mundo, a equipe disputou quatro partidas oficiais e venceu todas.

O primeiro triunfo veio diante do RB Leipzig, por 3 a 1, pela Telekom Cup. Depois, os bávaros derrotaram o Borussia Dortmund por 2 a 1 na Supercopa da Alemanha.

Na estreia da Bundesliga, o Bayern não tomou conhecimento do Stuttgart e goleou por 5 a 1. Já pela Copa da Alemanha, a equipe venceu o Osnabrück por 4 a 1.

Apesar do bom momento, Vincent Kompany ainda possui alguns desfalques. Tarek Buchmann, Serge Gnabry e Jamal Musiala estão fora da partida.

Schalke 04

O Schalke retorna à elite do futebol alemão e teve um início complicado na Bundesliga. A equipe foi derrotada pelo Augsburg por 3 a 0 na primeira rodada e busca os primeiros pontos na competição.

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Antes da estreia no campeonato, o Schalke havia vencido o Hallescher FC por 5 a 2, após a prorrogação, na primeira rodada da Copa da Alemanha.

Para o confronto contra o Bayern, Bryan Lasme e Adrian Gantenbein estão lesionados, enquanto Ron Schallenberg cumpre suspensão.

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Onde assistir Schalke 04 x Bayern de Munique ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: Sportv
  • Streaming: Disney+, Prime Video, com transmissão da CazéTV e OneFootball
  • YouTube: CazéTV

Histórico entre Schalke 04 e Bayern de Munique

Schalke 04 e Bayern de Munique já se enfrentaram 119 vezes em todas as competições. O retrospecto é amplamente favorável aos bávaros, que somam 68 vitórias, contra 20 triunfos do Schalke e 31 empates.

O domínio recente do Bayern é ainda maior. Nos últimos dez confrontos, o time de Munique venceu todas as dez partidas, marcando 36 gols, enquanto o Schalke balançou as redes apenas duas vezes.

O Schalke não vence o Bayern há uma década e já acumula sete jogos consecutivos sem marcar contra o adversário.

Nos últimos 12 encontros entre as equipes, o Bayern também manteve domínio absoluto, com o Schalke sofrendo 42 gols e marcando apenas dois nesse período. 

Prováveis escalações

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae e Alphonso Davies; Kimmich e Pavlovic; Olise, Nathaniel Brown e Luis Díaz; Harry Kane.

  • Desfalques: Tarek Buchmann, Serge Gnabry e Jamal Musiala.

Schalke 04 (Técnico: Miron Muslic)

Karius; Becker, Katic e Kuruçay; Ljubicic, El-Faouzi, Tanaka e Gosens; Adamu e Aouchiche; Sylla.

  • Desfalques: Bryan Lasme, Adrian Gantenbein e Ron Schallenberg.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.