São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série A
São Paulo tenta manter distância do Z-4, enquanto o Atlético-MG busca ampliar sequência invicta e se aproximar da zona de Pré-Libertadores
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São Paulo e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (05), às 18h30 (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
As equipes chegam ao confronto em momentos distintos. Enquanto o São Paulo busca se afastar da parte de baixo da tabela e se consolidar na zona de classificação para a Sul-Americana, o Atlético-MG atravessa uma longa sequência de invencibilidade e tenta se aproximar das primeiras posições.
Como chegam as equipes
São Paulo
O São Paulo chega ao confronto após reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão. Na última rodada, o Tricolor venceu o RB Bragantino por 2 a 1, depois de perder por 1 a 0 para a Chapecoense.
Apesar do triunfo recente, a equipe vive um momento irregular. Nos últimos dez jogos, o São Paulo soma duas vitórias, três empates e cinco derrotas.
Na tabela, o Tricolor ocupa a 11ª colocação, com 30 pontos, mesma pontuação do Botafogo, que aparece em 12º. O São Paulo está cinco pontos à frente do Mirassol, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e busca abrir vantagem na parte intermediária da classificação.
Atlético-MG
O Atlético-MG vive um momento completamente diferente. Desde a retomada dos jogos após a Copa do Mundo, o Galo está há 12 partidas sem perder, com seis vitórias e seis empates.
A equipe também chega embalada pela classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O Atlético-MG eliminou o Cruzeiro no clássico mineiro, após empatar o primeiro jogo e vencer a partida de volta.
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No Campeonato Brasileiro, o time comandado por Eduardo Domínguez ocupa a 8ª colocação, com 36 pontos. O Galo está quatro pontos atrás da equipe que ocupa a zona de Pré-Libertadores e seis pontos distante do Botafogo, que atualmente está fora da zona de classificação para a Sul-Americana.
Histórico entre São Paulo e Atlético-MG
Em todas as competições, São Paulo e Atlético-MG já se enfrentaram 94 vezes, com 35 vitórias do Atlético-MG, 30 empates e 29 triunfos do São Paulo.
Nos últimos dez confrontos, o Galo também leva vantagem, com cinco vitórias, contra apenas uma do São Paulo, além de quatro empates.
Nesse período, o Atlético-MG marcou 12 gols, enquanto o Tricolor balançou as redes oito vezes.
Onde assistir São Paulo x Atlético-MG ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere
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Prováveis escalações
São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Domingos Duarte, Sabino e Arboleda; Aurélio Buta, Danielzinho, Marcos Antônio e Borduchi; Artur, Luciano e Calleri.
- Desfalques: Bobadilla, Lucas Moura, Maik, Rafael Tolói, Newton e Victor Sá.
- Pendurados: Calleri, André Silva, Danielzinho, Ferreirinha, Lucas Ramon, Pablo Maia e Newton.
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Alan Franco, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Fred; Tomás Cuello, Bernard e Mateo Cassierra.
- Desfalques: Léo Duarte, Igor Gomes, Lyanco e Ruan.
- Pendurados: Lyanco, Tomás Pérez, Junior Alonso e Mamady Cissé.
Arbitragem
- Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
- Assistente 1: Thiaggo Americano Labes (SC)
- Assistente 2: Alex dos Santos (SC)
- Quarto árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
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