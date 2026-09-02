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Osnabruck x Bayern de Munique ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa da Alemanha

Atual campeão, Bayern estreia na Copa da Alemanha diante do Osnabruck, após goleada em cima do Stuttgart no primeiro jogo pela Bundesliga

Por Lucas Valle Publicado em 02/09/2026 às 10:09
Jogadores do Bayern em partida contra o Stuttgart na Bundesliga
Jogadores do Bayern em partida contra o Stuttgart na Bundesliga - Divulgação/fcbayern

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Osnabruck e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 15h45 (horário de Brasília), no Bremer Brücke, em Osnabruck, pela primeira rodada da Copa da Alemanha 2026/27.

Atual campeão da competição, o Bayern inicia sua caminhada em busca de mais um título diante de um adversário da segunda divisão alemã. O time bávaro chega embalado após golear o Stuttgart por 5 a 1 na estreia da Bundesliga.

Momento das equipes

Osnabruck

O Osnabruck disputa a segunda divisão alemã e também começou a temporada com vitória. A equipe venceu o Bochum por 1 a 0 na rodada mais recente da competição.

Agora, o time comandado por Ismail Badjie terá um desafio bem mais complicado diante do atual campeão alemão. Jogando em casa, a equipe tenta aproveitar o apoio da torcida para surpreender o Bayern e avançar na Copa da Alemanha.

Bayern de Munique

O Bayern chega para a estreia na Copa da Alemanha em grande fase. No último fim de semana, a equipe comandada por Vincent Kompany goleou o Stuttgart por 5 a 1 pela primeira rodada da Bundesliga.

O time bávaro também chega ao torneio como atual campeão da DFB-Pokal. Na campanha do título anterior, o Bayern eliminou Wehen, Köln, Union Berlin, Leipzig e Bayer Leverkusen, antes de superar o Stuttgart por 3 a 0 na final.

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Para o duelo desta quarta-feira, Kompany pode promover algumas mudanças e dar minutos a jogadores que tiveram menos oportunidades no início da temporada.

 

Onde assistir Osnabruck x Bayern de Munique ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Youtube: Disney+ Premium

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Prováveis escalações

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Manuel Neuer; Sacha Boey, Jonathan Tah, Hiroki Ito e Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof; Lennart Karl, Luis Díaz e Saibari.

Osnabruck (Técnico: Ismail Badjie)

Jonas Krumrey; Niklas Wiemann, Jannik Müller, Patrick Kammerbauer e Konrad Faber; Bjarke Jacobsen, Fridolin Wagner, Luca Raimund e Bryan Henning; Robin Meibner e Ismail Badjie.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.