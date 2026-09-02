Osnabruck x Bayern de Munique ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa da Alemanha
Atual campeão, Bayern estreia na Copa da Alemanha diante do Osnabruck, após goleada em cima do Stuttgart no primeiro jogo pela Bundesliga
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Osnabruck e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 15h45 (horário de Brasília), no Bremer Brücke, em Osnabruck, pela primeira rodada da Copa da Alemanha 2026/27.
Atual campeão da competição, o Bayern inicia sua caminhada em busca de mais um título diante de um adversário da segunda divisão alemã. O time bávaro chega embalado após golear o Stuttgart por 5 a 1 na estreia da Bundesliga.
Momento das equipes
Osnabruck
O Osnabruck disputa a segunda divisão alemã e também começou a temporada com vitória. A equipe venceu o Bochum por 1 a 0 na rodada mais recente da competição.
Agora, o time comandado por Ismail Badjie terá um desafio bem mais complicado diante do atual campeão alemão. Jogando em casa, a equipe tenta aproveitar o apoio da torcida para surpreender o Bayern e avançar na Copa da Alemanha.
Bayern de Munique
O Bayern chega para a estreia na Copa da Alemanha em grande fase. No último fim de semana, a equipe comandada por Vincent Kompany goleou o Stuttgart por 5 a 1 pela primeira rodada da Bundesliga.
O time bávaro também chega ao torneio como atual campeão da DFB-Pokal. Na campanha do título anterior, o Bayern eliminou Wehen, Köln, Union Berlin, Leipzig e Bayer Leverkusen, antes de superar o Stuttgart por 3 a 0 na final.
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Para o duelo desta quarta-feira, Kompany pode promover algumas mudanças e dar minutos a jogadores que tiveram menos oportunidades no início da temporada.
Onde assistir Osnabruck x Bayern de Munique ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Youtube: Disney+ Premium
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Prováveis escalações
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Manuel Neuer; Sacha Boey, Jonathan Tah, Hiroki Ito e Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof; Lennart Karl, Luis Díaz e Saibari.
Osnabruck (Técnico: Ismail Badjie)
Jonas Krumrey; Niklas Wiemann, Jannik Müller, Patrick Kammerbauer e Konrad Faber; Bjarke Jacobsen, Fridolin Wagner, Luca Raimund e Bryan Henning; Robin Meibner e Ismail Badjie.