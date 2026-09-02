Nottingham Forest x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Premier League

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Tottenham busca reação na Premier League, enquanto o Forest tenta aproveitar o bom momento contra os Spurs para conquistar a primeira vitória

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Nottingham Forest e Tottenham se enfrentam neste sábado (05), às 11h (horário de Brasília), no City Ground, em Nottingham, na Inglaterra, pela terceira rodada da Premier League 2026/27.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes. Enquanto o Tottenham ainda busca os primeiros pontos no campeonato após duas derrotas, o Nottingham Forest tenta conquistar sua primeira vitória na competição depois de empatar com o Liverpool na última rodada.

Como chegam as equipes

Nottingham Forest

O Nottingham Forest também ainda não venceu na Premier League, mas chega ao confronto com um ponto conquistado. A equipe está na 15ª colocação.

Na estreia, o Forest perdeu por 1 a 0 para o Leeds. Na rodada seguinte, porém, conseguiu arrancar um empate por 2 a 2 com o Liverpool, em casa.

O time de Oliver Glasner também entrou em campo pela Copa da Liga Inglesa entre os compromissos do campeonato, mas acabou eliminado pelo próprio Leeds, após derrota por 2 a 0.

Para enfrentar o Tottenham, o Forest terá Savona como desfalque. Sangaré é dúvida.

Tottenham

O Tottenham vive um início complicado na Premier League. A equipe comandada por Roberto De Zerbi perdeu os dois primeiros jogos da competição e ocupa a 20ª colocação, com nenhum ponto somado.

Na estreia, os Spurs foram derrotados pelo Brentford por 3 a 0. Depois, voltaram a perder, desta vez por 2 a 0 para o Newcastle.

Entre as duas partidas pelo campeonato, o Tottenham conseguiu uma reação na Copa da Liga Inglesa. A equipe goleou o Charlton por 5 a 1 e avançou na competição.

Para o duelo contra o Forest, o Tottenham terá os desfalques de Wilson Odobert e Xavi Simons. James Maddison e Savinho são dúvidas para a partida.

Histórico entre Nottingham Forest e Tottenham

Em todas as competições, Tottenham e Nottingham Forest já se enfrentaram 129 vezes, com 59 vitórias dos Spurs, 30 empates e 40 triunfos do Forest.

Nos últimos dez confrontos, o equilíbrio é total: foram cinco vitórias para cada lado. Nove desses dez jogos aconteceram de 2022 até hoje, enquanto o outro foi disputado na temporada 2014/15.

Apesar do equilíbrio no retrospecto recente, o Nottingham Forest venceu os últimos quatro encontros consecutivos. Nas duas partidas mais recentes, o Forest levou a melhor por 3 a 0

Onde assistir Nottingham Forest x Tottenham ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Disney+

Prováveis escalações

Nottingham Forest (Técnico: Oliver Glasner)

Sels; Jair, Milenkovic e Murillo; Aina, McAtee, Sangaré (Schlager) e Neco Williams; Gibbs-White e Ndoye; Igor Jesus.

Desfalques: Savona, Taiwo Awoniyi, Biancone, Dean Henderson, Kouyaté, Scott McKenna e Omar Richards.

Savona, Taiwo Awoniyi, Biancone, Dean Henderson, Kouyaté, Scott McKenna e Omar Richards. Dúvida: Sangaré.

Tottenham (Técnico: Roberto De Zerbi)

Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven e Robertson; Tonali, Bentancur e Mateus Fernandes; Pedro Porro e Mathys Tel; Marmoush.

Desfalques: Wilson Odobert e Xavi Simons.

Wilson Odobert e Xavi Simons. Dúvidas: James Maddison e Savinho.

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