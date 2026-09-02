Manchester City x Coventry City: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Premier League
City busca manter 100% de aproveitamento na Premier League, enquanto Coventry tenta surpreender o favorito e conquistar os primeiros pontos
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Manchester City e Coventry City se enfrentam neste sábado (05), às 11h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela terceira rodada da Premier League 2026/27.
As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes. Enquanto o City venceu as duas primeiras partidas do campeonato e busca manter o início perfeito, o Coventry tenta conquistar seus primeiros pontos após perder na estreia.
Como chegam as equipes
Manchester City
O Manchester City começou a Premier League com duas vitórias. Na estreia, a equipe venceu o Bournemouth por 2 a 1 e, na rodada seguinte, goleou o Crystal Palace por 4 a 1.
Antes do início do Campeonato Inglês, porém, o time comandado por Enzo Maresca perdeu a Community Shield para o Arsenal por 3 a 0.
O City também esteve ativo no mercado de transferências. No último dia da janela, o clube tentou contratar o argentino Enzo Fernández, do Chelsea, em uma negociação que poderia chegar a 145 milhões de euros.
Para o duelo contra o Coventry, Doku é desfalque, enquanto Matheus Nunes aparece como dúvida.
Coventry City
O Coventry City teve um início mais complicado na Premier League. A equipe estreou com uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal e ainda busca seus primeiros pontos no campeonato.
Entre os dois jogos pela Premier League, o time comandado por Frank Lampard avançou na Copa da Liga Inglesa ao derrotar o Plymouth por 4 a 2.
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Porém, na sequência, voltou a perder, desta vez por 1 a 0 para o Hull City.
O Coventry terá três desfalques para enfrentar o Manchester City: Haji Wright, Kaine Kesler-Hayden e Luke Woolfenden.
Onde assistir Manchester City x Coventry City ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi e Josko Gvardiol; Nico O'Reilly, Elliot Anderson e Phil Foden; Rayan Cherki, Antoine Semenyo e Erling Haaland.
- Desfalque: Doku.
- Dúvida: Matheus Nunes.
Coventry City (Técnico: Frank Lampard)
Carl Rushworth; Milan van Ewijk, Bobby Thomas, Aurèle Amenda e Jay Dasilva; Caleb Yirenkyi, Matt Grimes e Loum Tchaouna; Jack Rudoni, Ephron Mason-Clark e Taiwo Awoniyi.
- Desfalques: Haji Wright, Kaine Kesler-Hayden e Luke Woolfenden.
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