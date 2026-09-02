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Manchester City x Coventry City: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Premier League

City busca manter 100% de aproveitamento na Premier League, enquanto Coventry tenta surpreender o favorito e conquistar os primeiros pontos

Por Lucas Valle Publicado em 03/09/2026 às 13:02
Partida entre Manchester City e Crystal Palace
Partida entre Manchester City e Crystal Palace - Divulgação/Mancity

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Manchester City e Coventry City se enfrentam neste sábado (05), às 11h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela terceira rodada da Premier League 2026/27.

As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes. Enquanto o City venceu as duas primeiras partidas do campeonato e busca manter o início perfeito, o Coventry tenta conquistar seus primeiros pontos após perder na estreia.

Como chegam as equipes

Manchester City

O Manchester City começou a Premier League com duas vitórias. Na estreia, a equipe venceu o Bournemouth por 2 a 1 e, na rodada seguinte, goleou o Crystal Palace por 4 a 1.

Antes do início do Campeonato Inglês, porém, o time comandado por Enzo Maresca perdeu a Community Shield para o Arsenal por 3 a 0.

O City também esteve ativo no mercado de transferências. No último dia da janela, o clube tentou contratar o argentino Enzo Fernández, do Chelsea, em uma negociação que poderia chegar a 145 milhões de euros.

Para o duelo contra o Coventry, Doku é desfalque, enquanto Matheus Nunes aparece como dúvida.

Coventry City

O Coventry City teve um início mais complicado na Premier League. A equipe estreou com uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal e ainda busca seus primeiros pontos no campeonato.

Entre os dois jogos pela Premier League, o time comandado por Frank Lampard avançou na Copa da Liga Inglesa ao derrotar o Plymouth por 4 a 2.

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Porém, na sequência, voltou a perder, desta vez por 1 a 0 para o Hull City.

O Coventry terá três desfalques para enfrentar o Manchester City: Haji Wright, Kaine Kesler-Hayden e Luke Woolfenden.

Onde assistir Manchester City x Coventry City ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+ 

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Prováveis escalações

Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)

Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi e Josko Gvardiol; Nico O'Reilly, Elliot Anderson e Phil Foden; Rayan Cherki, Antoine Semenyo e Erling Haaland.

  • Desfalque: Doku.
  • Dúvida: Matheus Nunes.

Coventry City (Técnico: Frank Lampard)

Carl Rushworth; Milan van Ewijk, Bobby Thomas, Aurèle Amenda e Jay Dasilva; Caleb Yirenkyi, Matt Grimes e Loum Tchaouna; Jack Rudoni, Ephron Mason-Clark e Taiwo Awoniyi.

  • Desfalques: Haji Wright, Kaine Kesler-Hayden e Luke Woolfenden.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.