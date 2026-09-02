Hoffenheim x Borussia Dortmund ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Bundesliga
Dortmund busca manter o embalo após vitória na estreia, enquanto o Hoffenheim tenta reagir em casa e conquistar os primeiros pontos na Bundesliga
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Hoffenheim e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (05), às 10h30 (horário de Brasília), na SNP Arena, em Sinsheim, pela segunda rodada da Bundesliga 2026/27.
As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes. Enquanto o Borussia Dortmund busca a segunda vitória consecutiva para seguir entre os primeiros colocados, o Hoffenheim tenta reagir após perder na estreia.
Momento das equipes
Hoffenheim
O Hoffenheim estreou na Bundesliga com derrota por 3 a 2 para o Colônia, fora de casa. Com o resultado, a equipe ainda não somou pontos e ocupa a 12ª colocação neste início de campeonato.
Para o duelo contra o Dortmund, o técnico Christian Ilzer terá pelo menos duas baixas. Tim Lemperle foi expulso na estreia e cumpre suspensão, enquanto Alexander Prass segue fora por uma lesão muscular no adutor.
A tendência é que Fisnik Asllani ou Max Moerstedt ocupe a vaga deixada por Lemperle. Andrej Kramaric, principal referência técnica da equipe, está disponível e pode ganhar espaço diante do Dortmund.
Borussia Dortmund
O Dortmund começou a temporada da Bundesliga com vitória por 2 a 0 sobre o Hamburgo, resultado que colocou a equipe na quinta colocação, com três pontos.
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Apesar do bom início, o técnico Niko Kovac terá uma série de desfalques para a partida. Nico Schlotterbeck, Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma e Mussa Kaba estão fora por problemas físicos.
Além deles, Samuele Inácio cumpre suspensão após receber cartão vermelho direto na estreia. Ramy Bensebaini e Chukwuemeka são dúvidas.
Na defesa, a ausência de Schlotterbeck deve abrir espaço para Joane Gadou, reforço contratado junto ao RB Salzburg, atuar ao lado de Waldemar Anton.
Histórico entre Hoffenheim e Borussia Dortmund
Hoffenheim e Borussia Dortmund já se enfrentaram 39 vezes em todas as competições. O retrospecto é favorável ao Dortmund, que soma 19 vitórias, contra nove do Hoffenheim e 11 empates.
Nos últimos dez encontros, o domínio também é do Borussia Dortmund: foram sete vitórias do Dortmund, duas do Hoffenheim e um empate.
Nesse período, as equipes marcaram 29 gols, sendo 18 do Borussia Dortmund e 11 do Hoffenheim.
Onde assistir Hoffenheim x Borussia Dortmund ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Youtube: Canal GOAT
- Site e Aplicativo: OneFootball
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Prováveis escalações
Hoffenheim (Técnico: Christian Ilzer)
Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari e Bernardo; Burger e Wimmer; Avdullahu, Hlozek e Conté (Tim Lemperle); Daghim.
- Desfalques: Tim Lemperle e Alexander Prass
Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac)
Kobel; Ryerson, Anton, Gadou, Reggiani e Svensson; Nmecha e Bellingham; Beier, Karetsas e Guirassy.
- Desfalques: Nico Schlotterbeck, Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma, Mussa Kaba e Samuele Inácio.
- Dúvidas: Ramy Bensebaini e Carney Chukwuemeka.
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