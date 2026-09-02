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Hoffenheim x Borussia Dortmund ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Bundesliga

Dortmund busca manter o embalo após vitória na estreia, enquanto o Hoffenheim tenta reagir em casa e conquistar os primeiros pontos na Bundesliga

Por Lucas Valle Publicado em 04/09/2026 às 6:59
Hoffenheim e Borussia Dortmund se enfrentam na Bundesliga
Hoffenheim e Borussia Dortmund se enfrentam na Bundesliga - Arte/Blog do Torcedor

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Hoffenheim e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (05), às 10h30 (horário de Brasília), na SNP Arena, em Sinsheim, pela segunda rodada da Bundesliga 2026/27.

As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes. Enquanto o Borussia Dortmund busca a segunda vitória consecutiva para seguir entre os primeiros colocados, o Hoffenheim tenta reagir após perder na estreia.

Momento das equipes

Hoffenheim

O Hoffenheim estreou na Bundesliga com derrota por 3 a 2 para o Colônia, fora de casa. Com o resultado, a equipe ainda não somou pontos e ocupa a 12ª colocação neste início de campeonato.

Para o duelo contra o Dortmund, o técnico Christian Ilzer terá pelo menos duas baixas. Tim Lemperle foi expulso na estreia e cumpre suspensão, enquanto Alexander Prass segue fora por uma lesão muscular no adutor.

A tendência é que Fisnik Asllani ou Max Moerstedt ocupe a vaga deixada por Lemperle. Andrej Kramaric, principal referência técnica da equipe, está disponível e pode ganhar espaço diante do Dortmund.

Borussia Dortmund

O Dortmund começou a temporada da Bundesliga com vitória por 2 a 0 sobre o Hamburgo, resultado que colocou a equipe na quinta colocação, com três pontos.

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Apesar do bom início, o técnico Niko Kovac terá uma série de desfalques para a partida. Nico Schlotterbeck, Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma e Mussa Kaba estão fora por problemas físicos.

Além deles, Samuele Inácio cumpre suspensão após receber cartão vermelho direto na estreia. Ramy Bensebaini e Chukwuemeka são dúvidas.

Na defesa, a ausência de Schlotterbeck deve abrir espaço para Joane Gadou, reforço contratado junto ao RB Salzburg, atuar ao lado de Waldemar Anton.

Histórico entre Hoffenheim e Borussia Dortmund

Hoffenheim e Borussia Dortmund já se enfrentaram 39 vezes em todas as competições. O retrospecto é favorável ao Dortmund, que soma 19 vitórias, contra nove do Hoffenheim e 11 empates.

Nos últimos dez encontros, o domínio também é do Borussia Dortmund: foram sete vitórias do Dortmund, duas do Hoffenheim e um empate.

Nesse período, as equipes marcaram 29 gols, sendo 18 do Borussia Dortmund e 11 do Hoffenheim.

Onde assistir Hoffenheim x Borussia Dortmund ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Youtube: Canal GOAT
  • Site e Aplicativo: OneFootball

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Prováveis escalações

Hoffenheim (Técnico: Christian Ilzer)

Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari e Bernardo; Burger e Wimmer; Avdullahu, Hlozek e Conté (Tim Lemperle); Daghim.

  • Desfalques: Tim Lemperle e Alexander Prass

Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac)

Kobel; Ryerson, Anton, Gadou, Reggiani e Svensson; Nmecha e Bellingham; Beier, Karetsas e Guirassy.

  • Desfalques: Nico Schlotterbeck, Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma, Mussa Kaba e Samuele Inácio.
  • Dúvidas: Ramy Bensebaini e Carney Chukwuemeka.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.