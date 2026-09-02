Goiás x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série B

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Goiás busca se aproximar do G-6, enquanto Fortaleza tenta manter invencibilidade e consolidar posição na zona de classificação para a próxima fase

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Goiás e Fortaleza se enfrentam neste sábado (05), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na tabela. O Fortaleza ocupa a quinta colocação, com 41 pontos, e busca se manter no G-6. Já o Goiás aparece em décimo lugar, com 36 pontos, e tenta reduzir a distância para a zona de classificação.

Como chegam as equipes

Goiás



O Goiás voltou a vencer na última rodada da Série B ao superar o São Bernardo por 2 a 1. O resultado encerrou uma sequência de três partidas sem vitória do Esmeraldino na competição.

Nos últimos cinco compromissos, o time goiano soma duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Com 36 pontos, o Goiás ocupa a décima colocação e está na briga para se aproximar do G-6. Uma vitória diante do Fortaleza, portanto, pode recolocar a equipe na disputa pelas primeiras posições da tabela.

Para o confronto, o técnico Mozart terá Anselmo Ramon e Nicolas como desfalques, enquanto Rodrigo Soares é dúvida.

Fortaleza

O Fortaleza vive um momento mais positivo e chega ao duelo com cinco partidas consecutivas sem derrota na Série B. Nesse período, o Leão do Pici conquistou duas vitórias e três empates.

Nas duas rodadas mais recentes, a equipe venceu Criciúma e Operário-PR, resultados que ajudaram o Fortaleza a permanecer entre os seis primeiros colocados.

Com 41 pontos, o time cearense ocupa a quinta posição e tenta conquistar mais uma vitória para se consolidar no G-6 e continuar na luta pelo acesso à Série A.

Para a partida, o técnico Paulo Autuori não poderá contar com Fuentes e Neris.

Histórico entre Goiás e Fortaleza

Goiás e Fortaleza já se enfrentaram 22 vezes em todas as competições. O retrospecto é favorável ao Leão do Pici, que soma 10 vitórias, contra quatro triunfos do Esmeraldino e oito empates.

Nos últimos dez confrontos, o Fortaleza também leva vantagem, com seis vitórias, enquanto o Goiás venceu duas partidas. Outros dois duelos terminaram empatados.

Nesse recorte, foram marcados 25 gols, sendo 16 do Fortaleza e nove do Goiás.

No primeiro turno da Série B de 2026, o Fortaleza levou a melhor e venceu o Goiás por 4 a 1, na Arena Castelão.

Onde assistir Goiás x Fortaleza ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: RedeTV!

RedeTV! TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Disney+ Youtube: SportyNet

Prováveis escalações

Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)

João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Maurício Mucuri; Lucas Sasha, Pierre, Rodriguinho e Luiz Fernando; Pedro Henrique e Miritello.

Desfalques: Fuentes (lesão ligamentar no joelho esquerdo) e Neris (lesão muscular na posterior da coxa esquerda

Fuentes (lesão ligamentar no joelho esquerdo) e Neris (lesão muscular na posterior da coxa esquerda Pendurados: Rodrigo, Lucas Sasha, Rodriguinho e Miritello.

Goiás (Técnico: Mozart)

Tadeu; Marcos Vinícius, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Djalma; Lourenço e Filipe Machado; Jean Carlos, Lucas Rodrigues e Kadu; Felipe Clemente.

Desfalque: Anselmo Ramon e Nicolas

Anselmo Ramon e Nicolas Dúvida: Rodrigo Soares.

Rodrigo Soares. Pendurados: Lourenço, Baldória, Esli García, Rodrigo Soares e Filipe Machado.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Raphael Claus (SP) Assistente 1: Henrique Perinelli Oliveira (SP)

Henrique Perinelli Oliveira (SP) Assistente 2: Fernanda Kruger (MT)

Fernanda Kruger (MT) Quarto árbitro: Breno Vieira Souza (GO)

Breno Vieira Souza (GO) VAR: Adeli Mara Monteiro (SP)

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