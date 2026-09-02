Goiás x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série B
Goiás busca se aproximar do G-6, enquanto Fortaleza tenta manter invencibilidade e consolidar posição na zona de classificação para a próxima fase
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Goiás e Fortaleza se enfrentam neste sábado (05), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na tabela. O Fortaleza ocupa a quinta colocação, com 41 pontos, e busca se manter no G-6. Já o Goiás aparece em décimo lugar, com 36 pontos, e tenta reduzir a distância para a zona de classificação.
Como chegam as equipes
Goiás
O Goiás voltou a vencer na última rodada da Série B ao superar o São Bernardo por 2 a 1. O resultado encerrou uma sequência de três partidas sem vitória do Esmeraldino na competição.
Nos últimos cinco compromissos, o time goiano soma duas vitórias, um empate e duas derrotas.
Com 36 pontos, o Goiás ocupa a décima colocação e está na briga para se aproximar do G-6. Uma vitória diante do Fortaleza, portanto, pode recolocar a equipe na disputa pelas primeiras posições da tabela.
Para o confronto, o técnico Mozart terá Anselmo Ramon e Nicolas como desfalques, enquanto Rodrigo Soares é dúvida.
Fortaleza
O Fortaleza vive um momento mais positivo e chega ao duelo com cinco partidas consecutivas sem derrota na Série B. Nesse período, o Leão do Pici conquistou duas vitórias e três empates.
Nas duas rodadas mais recentes, a equipe venceu Criciúma e Operário-PR, resultados que ajudaram o Fortaleza a permanecer entre os seis primeiros colocados.
Com 41 pontos, o time cearense ocupa a quinta posição e tenta conquistar mais uma vitória para se consolidar no G-6 e continuar na luta pelo acesso à Série A.
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Para a partida, o técnico Paulo Autuori não poderá contar com Fuentes e Neris.
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Histórico entre Goiás e Fortaleza
Goiás e Fortaleza já se enfrentaram 22 vezes em todas as competições. O retrospecto é favorável ao Leão do Pici, que soma 10 vitórias, contra quatro triunfos do Esmeraldino e oito empates.
Nos últimos dez confrontos, o Fortaleza também leva vantagem, com seis vitórias, enquanto o Goiás venceu duas partidas. Outros dois duelos terminaram empatados.
Nesse recorte, foram marcados 25 gols, sendo 16 do Fortaleza e nove do Goiás.
No primeiro turno da Série B de 2026, o Fortaleza levou a melhor e venceu o Goiás por 4 a 1, na Arena Castelão.
Onde assistir Goiás x Fortaleza ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: RedeTV!
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
- Youtube: SportyNet
- São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série A
- Hoffenheim x Borussia Dortmund ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Bundesliga
- Nottingham Forest x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Premier League
Prováveis escalações
Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)
João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Maurício Mucuri; Lucas Sasha, Pierre, Rodriguinho e Luiz Fernando; Pedro Henrique e Miritello.
- Desfalques: Fuentes (lesão ligamentar no joelho esquerdo) e Neris (lesão muscular na posterior da coxa esquerda
- Pendurados: Rodrigo, Lucas Sasha, Rodriguinho e Miritello.
Goiás (Técnico: Mozart)
Tadeu; Marcos Vinícius, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Djalma; Lourenço e Filipe Machado; Jean Carlos, Lucas Rodrigues e Kadu; Felipe Clemente.
- Desfalque: Anselmo Ramon e Nicolas
- Dúvida: Rodrigo Soares.
- Pendurados: Lourenço, Baldória, Esli García, Rodrigo Soares e Filipe Machado.
Arbitragem
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistente 1: Henrique Perinelli Oliveira (SP)
- Assistente 2: Fernanda Kruger (MT)
- Quarto árbitro: Breno Vieira Souza (GO)
- VAR: Adeli Mara Monteiro (SP)
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