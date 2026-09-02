Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série A

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Fluminense tenta permanecer no G-4, enquanto Vasco busca abrir distância da zona de rebaixamento no clássico no Maracanã

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Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado (05), às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes chegam ao clássico carioca com objetivos diferentes na competição. Enquanto o Fluminense tenta se manter entre os quatro primeiros colocados e garantir uma vaga direta na Libertadores, o Vasco busca somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Como chegam as equipes

Fluminense

O Fluminense chega ao clássico após empatar por 3 a 3 com o Athletico-PR na rodada passada. Antes disso, o Tricolor venceu o Remo por 2 a 1 e o Palmeiras por 3 a 2, resultados que ajudaram a equipe a se manter na parte de cima da tabela.

Com 42 pontos em 25 jogos, o time comandado por Marcão ocupa a quarta colocação do Brasileirão e tenta defender a posição dentro do G-4.

O duelo contra o Vasco também acontece poucos dias depois de um confronto decisivo entre os rivais. Recentemente, o Cruz-Maltino eliminou o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil, aumentando a rivalidade para o reencontro no Campeonato Brasileiro.

Para o clássico, o Fluminense terá seis desfalques por lesão: John Kennedy, Igor Rabello, Samuel Xavier, Alisson, Freytes e Matheus Reis.

Vasco

O Vasco chega ao Maracanã motivado pela vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro na última rodada. O resultado encerrou uma sequência de duas derrotas consecutivas, sofridas para Palmeiras, por 4 a 1, e Santos, por 3 a 0.

Na tabela do Brasileirão, o Cruz-Maltino ocupa a 16ª colocação, com 25 pontos em 24 partidas. A equipe está empatada em pontuação com Mirassol e Internacional, que aparecem dentro da zona de rebaixamento.

Por isso, o clássico tem grande importância para o time comandado por Pedro Emanuel. Uma vitória pode dar mais tranquilidade ao Vasco na luta contra o rebaixamento, enquanto uma derrota pode aumentar a pressão na parte de baixo da classificação.

O Vasco terá Brenner, Cuiabano, Jair, Johan Rojas e Mateus Carvalho fora da partida.

Histórico de confrontos

Fluminense e Vasco já se enfrentaram 344 vezes em todas as competições, com 115 vitórias do Fluminense, 103 empates e 126 triunfos do Vasco.

Nos últimos dez clássicos, o equilíbrio também aparece: foram quatro vitórias para cada lado e dois empates. Nesse período, o Vasco marcou 13 gols, contra 11 do Fluminense.

O confronto pelo primeiro turno terminou com vitória do Vasco por 3 a 2, no Maracanã.

Em 2026, os rivais já se enfrentaram cinco vezes, com uma vitória do Fluminense, duas do Vasco e dois empates. O Cruz-Maltino, inclusive, está há quatro jogos sem perder para o Tricolor.

O último encontro entre as equipes aconteceu pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quando o Vasco eliminou o Fluminense no clássico carioca.

Onde assistir Fluminense x Vasco ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: SporTV

SporTV pay-per-view: Premiere

Prováveis escalações

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio.

Desfalques: Brenner, Cuiabano, Jair, Johan Rojas e Mateus Carvalho.

Brenner, Cuiabano, Jair, Johan Rojas e Mateus Carvalho. Pendurados: Thiago Mendes, Cauan Barros e Tchê Tchê.

Fluminense (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.

Desfalques: John Kennedy, Igor Rabello, Samuel Xavier, Alisson, Freytes e Matheus Reis (lesionados).

John Kennedy, Igor Rabello, Samuel Xavier, Alisson, Freytes e Matheus Reis (lesionados). Pendurados: Nonato, Arana, Ganso, Canobbio e Savarino.

Arbitragem

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Rafael da Silva Alves (RS) Assistente 2: Douglas Pagung (ES)

Douglas Pagung (ES) Quarto árbitro: Lucas Coelho Santos (RJ)

Lucas Coelho Santos (RJ) VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

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