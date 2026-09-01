fechar
Onde assistir |

PSG x Monaco ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Ligue 1

PSG busca primeira vitória na Ligue 1, enquanto Monaco tenta manter 100% de aproveitamento sob o comando de Filipe Luís

Por Lucas Valle Publicado em 02/09/2026 às 10:51
PSG e Monaco se enfrentam pela 3ª rodada da Ligue 1
PSG e Monaco se enfrentam pela 3ª rodada da Ligue 1 - Arte/Blog do Torcedor

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

PSG e Monaco se enfrentam nesta sexta-feira (04), às 16h05 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela terceira rodada da Ligue 1 2026/27.

O Paris Saint-Germain busca a primeira vitória no Campeonato Francês após dois empates consecutivos, enquanto o Monaco tenta manter os 100% de aproveitamento e a liderança da competição.

Como chegam as equipes

PSG

O PSG chega para a terceira rodada em uma posição incomum. Atual pentacampeão consecutivo da Ligue 1, o time comandado por Luis Enrique ocupa a 11ª colocação, com apenas dois pontos.

Nas duas primeiras rodadas, o Paris Saint-Germain empatou por 2 a 2 com Rennes e Lille. Em ambos os jogos, a equipe precisou buscar o resultado após sair atrás por dois gols.

Contra o Rennes, Ferran Torres saiu do banco e marcou duas vezes para garantir o empate. Já diante do Lille, Marquinhos e Vitinha balançaram as redes.

Antes do início do campeonato, o PSG também perdeu a Supercopa da França para o Lens por 1 a 0. A equipe tenta agora aproveitar o primeiro jogo da temporada no Parc des Princes para conquistar a primeira vitória na Ligue 1.

A partida contra o Monaco também deve marcar o retorno de Ousmane Dembélé ao time. O atacante francês foi poupado na última rodada por opção técnica de Luis Enrique e deve voltar a ficar à disposição para o duelo no Parc des Princes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Porém, Nuno Mendes segue fora. O lateral português cumpre o último jogo da suspensão pela expulsão contra o Lens, no Trophée des Champions.

Monaco

O Monaco vive cenário oposto. Comandado pelo brasileiro Filipe Luís, o clube é o único com 100% de aproveitamento após as duas primeiras rodadas e ocupa a liderança, com seis pontos.

A equipe venceu o Marseille por 2 a 0 na rodada mais recente, depois de também triunfar na estreia. Além dos seis pontos, o Monaco ainda não sofreu gols no campeonato.

Apesar do início perfeito, o time chega ao confronto com uma lista extensa de desfalques. Jordan Teze, Matthis Abline, Ansu Fati, Edan Diop, Mohammed Salisu e Takumi Minamino estão fora por lesão. Balogun também é dúvida.

O atacante francês foi o artilheiro do Monaco na Ligue 1 2025/26, com 13 gols, e tem retorno estimado para a primeira semana de setembro.

 

Leia Também

Onde assistir Lille x PSG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Possíveis escalações

Monaco (Técnico: Filipe Luís)

Hrádecky; Vanderson, Sadibou Sané, Eric Dier e Nazinho; Lamine Camara e Zakaria; Coulibaly, Golovin e Idumbo; Paris Brunner.

  • Desfalques: Jordan Teze, Matthis Abline, Ansu Fati, Edan Diop, Mohammed Salisu e Takumi Minamino.
  • Dúvida: Folarin Balogun.

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Digne (Beraldo); Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé (Ferran Torres) e Doué.

  • Desfalque: Nuno Mendes (suspenso)

Histórico entre Lille e PSG

PSG e Monaco já se enfrentaram 119 vezes em todas as competições. O Monaco leva vantagem no retrospecto, com 50 vitórias, contra 38 triunfos do PSG e 31 empates.

Nos últimos dez encontros, porém, o equilíbrio é maior: foram cinco vitórias do PSG, três do Monaco e dois empates. Nesse período, os parisienses marcaram 21 gols, enquanto o Monaco balançou as redes 16 vezes.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Osnabruck x Bayern de Munique ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa da Alemanha
Copa da Alemanha

Osnabruck x Bayern de Munique ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa da Alemanha
Vitória x Vasco ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo jogo de volta da Copa do Brasil
COPA DO BRASIL 2026

Vitória x Vasco ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo jogo de volta da Copa do Brasil

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.