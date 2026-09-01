PSG x Monaco ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Ligue 1

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PSG busca primeira vitória na Ligue 1, enquanto Monaco tenta manter 100% de aproveitamento sob o comando de Filipe Luís

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PSG e Monaco se enfrentam nesta sexta-feira (04), às 16h05 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela terceira rodada da Ligue 1 2026/27.

O Paris Saint-Germain busca a primeira vitória no Campeonato Francês após dois empates consecutivos, enquanto o Monaco tenta manter os 100% de aproveitamento e a liderança da competição.

Como chegam as equipes

PSG

O PSG chega para a terceira rodada em uma posição incomum. Atual pentacampeão consecutivo da Ligue 1, o time comandado por Luis Enrique ocupa a 11ª colocação, com apenas dois pontos.

Nas duas primeiras rodadas, o Paris Saint-Germain empatou por 2 a 2 com Rennes e Lille. Em ambos os jogos, a equipe precisou buscar o resultado após sair atrás por dois gols.

Contra o Rennes, Ferran Torres saiu do banco e marcou duas vezes para garantir o empate. Já diante do Lille, Marquinhos e Vitinha balançaram as redes.

Antes do início do campeonato, o PSG também perdeu a Supercopa da França para o Lens por 1 a 0. A equipe tenta agora aproveitar o primeiro jogo da temporada no Parc des Princes para conquistar a primeira vitória na Ligue 1.

A partida contra o Monaco também deve marcar o retorno de Ousmane Dembélé ao time. O atacante francês foi poupado na última rodada por opção técnica de Luis Enrique e deve voltar a ficar à disposição para o duelo no Parc des Princes.

Porém, Nuno Mendes segue fora. O lateral português cumpre o último jogo da suspensão pela expulsão contra o Lens, no Trophée des Champions.

Monaco

O Monaco vive cenário oposto. Comandado pelo brasileiro Filipe Luís, o clube é o único com 100% de aproveitamento após as duas primeiras rodadas e ocupa a liderança, com seis pontos.

A equipe venceu o Marseille por 2 a 0 na rodada mais recente, depois de também triunfar na estreia. Além dos seis pontos, o Monaco ainda não sofreu gols no campeonato.

Apesar do início perfeito, o time chega ao confronto com uma lista extensa de desfalques. Jordan Teze, Matthis Abline, Ansu Fati, Edan Diop, Mohammed Salisu e Takumi Minamino estão fora por lesão. Balogun também é dúvida.

O atacante francês foi o artilheiro do Monaco na Ligue 1 2025/26, com 13 gols, e tem retorno estimado para a primeira semana de setembro.

Onde assistir Lille x PSG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

YouTube: CazéTV (clique para assistir)

CazéTV (clique para assistir) Streaming: Prime Vídeo (com transmissão da CazéTV)

Possíveis escalações

Monaco (Técnico: Filipe Luís)

Hrádecky; Vanderson, Sadibou Sané, Eric Dier e Nazinho; Lamine Camara e Zakaria; Coulibaly, Golovin e Idumbo; Paris Brunner.

Desfalques: Jordan Teze, Matthis Abline, Ansu Fati, Edan Diop, Mohammed Salisu e Takumi Minamino.

Jordan Teze, Matthis Abline, Ansu Fati, Edan Diop, Mohammed Salisu e Takumi Minamino. Dúvida: Folarin Balogun.

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Digne (Beraldo); Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé (Ferran Torres) e Doué.

Desfalque: Nuno Mendes (suspenso)

Histórico entre Lille e PSG

PSG e Monaco já se enfrentaram 119 vezes em todas as competições. O Monaco leva vantagem no retrospecto, com 50 vitórias, contra 38 triunfos do PSG e 31 empates.

Nos últimos dez encontros, porém, o equilíbrio é maior: foram cinco vitórias do PSG, três do Monaco e dois empates. Nesse período, os parisienses marcaram 21 gols, enquanto o Monaco balançou as redes 16 vezes.