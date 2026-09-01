Ipswich x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Premier League
Equipes ainda buscam a primeira vitória na competição; Ipswich tenta aproveitar o mando de campo, enquanto Liverpool chega após dois empates por 2 a 2
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Ipswich Town e Liverpool se enfrentam nesta sexta-feira (04), às 16h (horário de Brasília), no Portman Road Stadium, na Inglaterra, pela terceira rodada da Premier League 2026/27.
As equipes ocupam posições próximas na tabela. O Ipswich aparece em 12º lugar, com três pontos, enquanto o Liverpool está na 13ª posição, com dois pontos após dois empates consecutivos.
Como chegam as equipes
Ipswich Town
O Ipswich soma três pontos nas duas primeiras rodadas da Premier League e busca aproveitar o fator casa para conquistar mais um resultado positivo.
Os jogos da equipe na competição foram marcados pelo equilíbrio ofensivo e defensivo. Ao todo, as duas partidas do clube produziram dez gols, e o Ipswich ainda não conseguiu terminar um jogo sem sofrer gols.
Para o duelo, Jaden Philogene-Bidace, Jack Taylor e Azor Matusiwa estão fora por lesão. Florentino também é dúvida.
Liverpool
O Liverpool ainda busca sua primeira vitória na Premier League. A equipe estreou com empate por 2 a 2 diante do Newcastle e repetiu o placar contra o Nottingham Forest.
Os dois jogos dos Reds também tiveram muitos gols: foram oito no total, com a equipe sofrendo quatro e ainda sem conseguir manter a defesa inviolada.
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O Liverpool tem uma lista extensa de desfalques. Conor Bradley, Giovanni Leoni, Hugo Ekitiké, Joseph Gomez e Federico Chiesa estão fora. Jérémy Jacquet, que aparece no departamento médico por uma lesão no joelho, foi titular na última partida e deve estar disponível.
Histórico entre Ipswich Town e Liverpool
Ipswich Town e Liverpool já se enfrentaram 74 vezes em todas as competições. O retrospecto é favorável aos Reds, com 38 vitórias, contra 14 triunfos do Ipswich e 22 empates.
Os dois encontros mais recentes aconteceram na Premier League da última temporada, com duas vitórias do Liverpool: 2 a 0 e 4 a 1. Antes disso, as equipes haviam se enfrentado na temporada 2002/03.
Onde assistir Ipswich Town x Liverpool ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV Fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Ipswich Town (Técnico: Gary O'Neil)
Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves e Davis; Lukic e Palacios (ou Núñez); Fatawu, Enciso e Maeda; Emersonn (ou Akpom).
- Desfalques: Jaden Philogene-Bidace, Jack Taylor e Azor Matusiwa.
- Dúvida: Florentino.
Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)
Alisson; Frimpong, Jérémy Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Szoboszlai; Gakpo, Wirtz e Luis Díaz; Isak.
- Desfalques: Conor Bradley, Giovanni Leoni, Hugo Ekitiké, Joseph Gomez e Federico Chiesa.
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