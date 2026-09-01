Ipswich x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Premier League

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Equipes ainda buscam a primeira vitória na competição; Ipswich tenta aproveitar o mando de campo, enquanto Liverpool chega após dois empates por 2 a 2

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Ipswich Town e Liverpool se enfrentam nesta sexta-feira (04), às 16h (horário de Brasília), no Portman Road Stadium, na Inglaterra, pela terceira rodada da Premier League 2026/27.

As equipes ocupam posições próximas na tabela. O Ipswich aparece em 12º lugar, com três pontos, enquanto o Liverpool está na 13ª posição, com dois pontos após dois empates consecutivos.

Como chegam as equipes

Ipswich Town

O Ipswich soma três pontos nas duas primeiras rodadas da Premier League e busca aproveitar o fator casa para conquistar mais um resultado positivo.

Os jogos da equipe na competição foram marcados pelo equilíbrio ofensivo e defensivo. Ao todo, as duas partidas do clube produziram dez gols, e o Ipswich ainda não conseguiu terminar um jogo sem sofrer gols.

Para o duelo, Jaden Philogene-Bidace, Jack Taylor e Azor Matusiwa estão fora por lesão. Florentino também é dúvida.

Liverpool

O Liverpool ainda busca sua primeira vitória na Premier League. A equipe estreou com empate por 2 a 2 diante do Newcastle e repetiu o placar contra o Nottingham Forest.

Os dois jogos dos Reds também tiveram muitos gols: foram oito no total, com a equipe sofrendo quatro e ainda sem conseguir manter a defesa inviolada.

O Liverpool tem uma lista extensa de desfalques. Conor Bradley, Giovanni Leoni, Hugo Ekitiké, Joseph Gomez e Federico Chiesa estão fora. Jérémy Jacquet, que aparece no departamento médico por uma lesão no joelho, foi titular na última partida e deve estar disponível.

Histórico entre Ipswich Town e Liverpool

Ipswich Town e Liverpool já se enfrentaram 74 vezes em todas as competições. O retrospecto é favorável aos Reds, com 38 vitórias, contra 14 triunfos do Ipswich e 22 empates.

Os dois encontros mais recentes aconteceram na Premier League da última temporada, com duas vitórias do Liverpool: 2 a 0 e 4 a 1. Antes disso, as equipes haviam se enfrentado na temporada 2002/03.

Onde assistir Ipswich Town x Liverpool ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV Fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Prováveis escalações

Ipswich Town (Técnico: Gary O'Neil)

Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves e Davis; Lukic e Palacios (ou Núñez); Fatawu, Enciso e Maeda; Emersonn (ou Akpom).

Desfalques: Jaden Philogene-Bidace, Jack Taylor e Azor Matusiwa.

Jaden Philogene-Bidace, Jack Taylor e Azor Matusiwa. Dúvida: Florentino.

Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)

Alisson; Frimpong, Jérémy Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Szoboszlai; Gakpo, Wirtz e Luis Díaz; Isak.

Desfalques: Conor Bradley, Giovanni Leoni, Hugo Ekitiké, Joseph Gomez e Federico Chiesa.

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