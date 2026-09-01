Criciúma x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série B

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Tigre busca recuperação para voltar ao G-2, enquanto Dourado tenta manter sequência invicta e se aproximar da zona de classificação para os playoffs

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Criciúma e Cuiabá se enfrentam nesta sexta-feira (04), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto em momentos distintos. Enquanto o Criciúma tenta reagir após duas derrotas consecutivas, o Cuiabá atravessa uma sequência positiva e busca entrar de vez na briga pelas primeiras posições.

Como chegam as equipes

Criciúma

O Criciúma não vence há três partidas e vem de duas derrotas consecutivas na Série B. A sequência negativa fez o Tigre deixar o G-2 da competição e agora a equipe busca uma reação diante da torcida.

Nos últimos seis jogos, o time catarinense soma uma vitória, dois empates e três derrotas.

Apesar do momento irregular, o Criciúma possui uma das melhores campanhas como mandante. O clube tem a quarta melhor campanha em casa, com sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Na tabela, o Tigre ocupa a 3ª colocação, com 44 pontos, e uma vitória pode fazer a equipe dormir novamente na liderança da Série B.

Cuiabá

O Cuiabá chega em momento oposto. O Dourado está invicto há seis partidas, com três vitórias e três empates, e conseguiu se afastar da parte de baixo da tabela.

Atualmente, a equipe ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos, apenas três atrás do CRB, primeiro clube dentro do G-6. Uma vitória fora de casa pode colocar o time mato-grossense ainda mais próximo da disputa por uma vaga nos playoffs.

O desempenho como visitante também é positivo. O Cuiabá possui a quinta melhor campanha fora de casa, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas.

Histórico entre Criciúma e Cuiabá

Criciúma e Cuiabá já se enfrentaram sete vezes em todas as competições. O retrospecto é favorável ao Dourado, que soma quatro vitórias, contra uma do Tigre e dois empates.

No primeiro turno da Série B, as equipes empataram em 1 a 1. João Basso abriu o placar para o Cuiabá, enquanto Cauê marcou o gol de empate do Criciúma no último minuto.

Onde assistir Criciúma x Cuiabá ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Disney+ Premium



Prováveis escalações

Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)

Airton; Bruno Alves, Rodrigo e César Martins; Willean Lepo, Eduardo, Gui Lobo, Otero e Marcelo Hermes; Waguininho e Diego Gonçalves.

Desfalque: Luciano Castán (lesão na coxa).

Luciano Castán (lesão na coxa). Pendurados: Guilherme Lobo, Eduardo Biasi, Marcelo Hermes, Rodrigo Fagundes, Fellipe Mateus, Jhonata Robert, Ruan Rodrigues, Diego Gonçalves, Nicolas e Tiaguinho.

Cuiabá (Técnico: Eduardo Barros)

João Carlos; João Basso, Calebe e Vitor Mendes; Igor Inocêncio, Raul, Wesley Dias e Lorenzo; Jean Dias, Eliel e Fábio Gomes.

Desfalque: Marcelo Carné (lesão no tendão).

Marcelo Carné (lesão no tendão). Pendurados: Pepê, Hernandes, Gabriel Knesowitsch, Vitor Mendes, Marlon Lopes, Weverson e Railan.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Matheus Delgado Candançan (SP) Assistente 1: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)



Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) Assistente 2: Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE)

Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE) 4° árbitro: Jonata de Souza Gouveia (AL)



Jonata de Souza Gouveia (AL) VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

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