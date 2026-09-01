CRB x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série B

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O CRB busca se aproximar das primeiras posições, o América-MG tenta reagir para sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro

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CRB e América-MG se enfrentam nesta sexta-feira (04), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na tabela. Enquanto o CRB busca aproveitar o fator casa para seguir na disputa pelas primeiras posições, o América-MG precisa reagir após duas derrotas consecutivas e tenta deixar a zona de rebaixamento.

Como chegam as equipes

CRB

O CRB chega embalado após vencer o Criciúma na última rodada da Série B. O resultado reforçou o bom momento da equipe alagoana, que vem conseguindo resultados positivos na competição.

Nos últimos dez jogos, o Galo soma seis vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, mostrando regularidade na sequência recente.

Jogando no Rei Pelé, o CRB tenta aproveitar o apoio da torcida para conquistar mais três pontos e seguir brigando pelas primeiras posições da Série B.

América-MG

O América-MG também vem de vitória, mas em uma situação diferente. O Coelho venceu a equipe sub-20 da Ponte Preta no compromisso mais recente, resultado que encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas.

Apesar do triunfo, o momento geral ainda é preocupante. Nos últimos dez jogos, o América-MG soma seis derrotas, dois empates e apenas duas vitórias.

Na Série B, o time mineiro ocupa a 19ª colocação, com 14 pontos, e precisa aproveitar o confronto contra o CRB para iniciar uma reação na competição.

Onde assistir CRB x América-MG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+



Disney+ YouTube: SportyNet

SportyNet TV aberta: XSports

Prováveis escalações

CRB (Técnico: Fábio Matias)

Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lyncon e Reverson (ou Lucas Lovat); Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.

América-MG (Técnico: Douglas Gonzaga Leite)

Bruno Brígido; Alex Silva, Ricardo Silva, Rafael Barcelos e Tobías Ostchega; Barreto e Otávio; Guilherme Parede, Julio César, William Bigode e Paulo Victor.

Arbitragem

Árbitra: Marianna Nanni Batalha (SP)

Marianna Nanni Batalha (SP) Assistente 1: Evandro de Melo Lima (SP)

Evandro de Melo Lima (SP) Assistente 2: Izabele de Oliveira (SP)

Izabele de Oliveira (SP) Quarto árbitro: Jonata de Souza Gouveia (AL)

Jonata de Souza Gouveia (AL) VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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