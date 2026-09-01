Athletic x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 26ª rodada da Série B
Athletic tenta reagir após três derrotas seguidas, enquanto o Vila Nova busca manter a invencibilidade e assumir a liderança da Série B
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Athletic e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira (04), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Sicredi, em São João del Rei, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
As equipes chegam ao confronto em momentos distintos. Enquanto o Athletic tenta reagir após três derrotas consecutivas, o Vila Nova está há quatro partidas sem perder e busca uma vitória para assumir a liderança da competição.
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Como chegam as equipes
Athletic
O Athletic atravessa um momento de instabilidade na Série B. A equipe mineira vem de três derrotas consecutivas, sequência que interrompeu uma série de seis partidas sem perder e fez o clube se aproximar da zona de rebaixamento.
Nos últimos dez jogos, o Athletic soma três vitórias, três empates e quatro derrotas. Jogando em casa, a equipe possui a 11ª melhor campanha da competição, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas.
Para voltar a vencer, o time mineiro terá pela frente um Vila Nova que vive boa fase e briga pelas primeiras posições.
Vila Nova
O Vila Nova chega embalado para o confronto. O time goiano está há quatro partidas sem perder, com três vitórias e um empate no período.
Nos últimos dez jogos, o Vila soma cinco vitórias, um empate e quatro derrotas. Na tabela, a equipe ocupa a segunda colocação e pode assumir a liderança da Série B caso conquiste os três pontos em São João del Rei.
Fora de casa, o desempenho do Vila Nova é mediano: são quatro vitórias, três empates e seis derrotas, a 10ª melhor campanha como visitante.
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Histórico entre Athletic e Vila Nova
Athletic e Vila Nova se enfrentaram apenas três vezes em todas as competições. O retrospecto é favorável ao time goiano, que venceu uma partida, enquanto os outros dois confrontos terminaram empatados.
No primeiro turno da Série B, as equipes ficaram no 1 a 1. O Vila Nova dominou boa parte da partida, mas o Athletic conseguiu buscar o empate aos 87 minutos, depois de ter ficado com um jogador a menos no início do segundo tempo.
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Onde assistir Athletic x Vila Nova ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Disney+ Premium
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Prováveis escalações
Athletic (Técnico: Alex Souza)
Luan Polli; Felipe Vieira, Belezi e Jhan Pool; Douglas Pelé, Yago Santos, Max e Enzo; Will, Dixon e Kauan Rodrigues.
- Pendurados: Jota, Jhonathan, Wilinton Aponzá, Dixon Vera, Marcelo Henrique, Ruan Lucas, Gian Cabezas e Redney
Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)
Helton Leite; Hayner, Breno Bora, Thiago e Higor; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino e André Luís.
- Pendurados: Rafael Silva, Hayner, Nathan Camargo, Elias e Gustavo Puskas
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
- Assistente 2: Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
- Quarto árbitro: Ronei Cândido Alves (MG)
- VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
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