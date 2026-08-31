Vitória x Vasco ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo jogo de volta da Copa do Brasil
Rubro-Negro tenta reverter vantagem mínima do Vasco no Barradão, onde tem sido forte nos mata-matas da temporada; Veja informações da partida
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Vitória e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 21h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2026.
No primeiro confronto, o Vasco venceu por 1 a 0 e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas semifinais. O Vitória precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória rubro-negra por um gol leva a decisão para os pênaltis.
Como chegam as equipes
Vitória
O Vitória chega ao confronto pressionado após três derrotas consecutivas na temporada. O Rubro-Negro perdeu para o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, para o próprio Vasco no jogo de ida da Copa do Brasil e, na rodada mais recente da Série A, para o Atlético-MG.
Nos últimos dez jogos, a equipe venceu apenas duas partidas, empatou uma e sofreu sete derrotas.
Apesar do momento negativo, o Vitória aposta na força do Barradão para buscar a classificação. O clube possui a quarta melhor campanha como mandante no Brasileirão, com oito vitórias, um empate e três derrotas.
O estádio também tem sido decisivo nos mata-matas da Copa do Brasil. Nos 16-avos de final, o Vitória perdeu para o Flamengo por 2 a 1 fora de casa e conseguiu a virada no Barradão, vencendo por 2 a 0. Nas oitavas, após perder para o Athletico-PR por 2 a 0 na ida, goleou o adversário por 4 a 0 em Salvador.
Agora, novamente em casa, o Rubro-Negro precisa reverter a vantagem mínima construída pelo Vasco.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No Campeonato Brasileiro, o Vitória ocupa a 13ª colocação, com 29 pontos, apenas um atrás do São Paulo, primeiro clube dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O time baiano também está quatro pontos à frente do Vasco, que abre a zona de rebaixamento.
Vasco
O Vasco chega mais confiante para o confronto decisivo. O Cruz-Maltino venceu os dois últimos jogos, justamente contra Vitória e Cruzeiro, e abriu vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil.
Nos últimos dez compromissos, a equipe carioca soma cinco vitórias, três empates e duas derrotas.
Apesar do bom momento recente, o Vasco ainda luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O time ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos, e precisa conciliar a disputa pela permanência na Série A com a busca por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil.
Na competição nacional, o Cruz-Maltino eliminou o Paysandu nos 16-avos de final, após vencer por 2 a 0 fora de casa e empatar em 2 a 2 no Rio de Janeiro.
Nas oitavas, o adversário foi o Fluminense. Depois de um empate sem gols no primeiro jogo, o Vasco venceu por 3 a 1 na partida de volta e garantiu a classificação.
Histórico do confronto
Vitória e Vasco já se enfrentaram 54 vezes em todas as competições. O retrospecto é equilibrado, com 23 vitórias do Vitória, 19 do Vasco e 12 empates.
Nos últimos dez encontros, cada equipe venceu cinco vezes. O Rubro-Negro marcou 14 gols no período, contra 12 do Cruz-Maltino.
Onde assistir Vitória x Vasco ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: Globo
- TV fechada: SporTV
- Pay-per-view: Premiere
- Streaming: Amazon Prime Video
Prováveis escalações
Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.
- Fora do jogo: Brites e Caique Gonçalves (suspensos pelo terceiro cartão amarelo), Anderson Pato, Riccieli e Ruben Ramos.
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio.
- Fora do jogo: Cauan Barros (suspenso); Pochettino e Alex Bruno (não inscritos); Gabriel Baralhas, Rúben Ismael, Camutanga, Edu, Dudu, Nathan Mendes e Anderson Pato (lesionados).
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
- Assistente 2: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
- Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
- VAR: Daiane Muniz (SP)
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!