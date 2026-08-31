Santos x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo jogo de volta da Copa do Brasil
Peixe tenta reverter desvantagem de três gols na Vila Belmiro, enquanto Verdão busca confirmar a classificação para as semifinais
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Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2026.
No primeiro confronto, o Palmeiras venceu por 3 a 0 e abriu vantagem importante na disputa por uma vaga nas semifinais. Para avançar, o Santos precisa vencer por quatro gols de diferença. Um triunfo por três gols leva a decisão para os pênaltis.
Momento das equipes
Santos
O Santos chega ao clássico embalado pela vitória sobre o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, mas precisa reverter uma desvantagem considerável na Copa do Brasil.
Nos últimos dez jogos, o Peixe soma cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Agora, a equipe comandada por Cuca conta com a força da Vila Belmiro para tentar buscar uma classificação considerada difícil.
Um dos principais trunfos santistas será o retorno de Neymar. O camisa 10 e capitão foi poupado no jogo de ida e estará à disposição para o confronto decisivo.
Após a partida, Neymar afirmou que estava em condições de atuar e explicou que sua ausência foi uma decisão da comissão técnica.
"Eu estava à disposição para jogar! Foi uma decisão da comissão, pela sequência de jogos que temos", disse o atacante em comentário em uma publicação no Instagram.
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Os ingressos para o confronto estão esgotados. A Vila Belmiro tem capacidade estimada entre 16 mil e 20 mil torcedores, e o Peixe terá o apoio máximo de sua torcida na tentativa de buscar a virada.
Palmeiras
O Palmeiras chega ao duelo com ampla vantagem após vencer o Santos por 3 a 0 no jogo de ida. A equipe comandada por Carlos Miguel precisa apenas administrar o resultado para garantir a classificação às semifinais.
Pelo Brasileirão, o Verdão vem de um empate por 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa. O resultado fez o líder desperdiçar pontos importantes na disputa pelo título nacional.
O Palmeiras lidera a Série A com 52 pontos, quatro à frente do Flamengo, que possui um jogo a menos.
Apesar do tropeço, o Verdão vive uma sequência de quatro partidas sem derrota, com três vitórias consecutivas antes do empate com o Mirassol. Nos últimos dez jogos, são cinco vitórias, três empates e duas derrotas.
O técnico Abel Ferreira teve a presença de John Arias, Piquerez e Barboza nos treinos anteriores a partida. Os atletas podem ser relacionados e reforçar o Verdão para o confronto fora de casa, porém, a utilização deles como titular é vista como difícil, devido a preservação dos atletas para o restante da temporada.
Histórico do confronto
Palmeiras e Santos já se enfrentaram 318 vezes em todas as competições. O Verdão leva vantagem no retrospecto, com 140 vitórias, contra 98 do Peixe e 80 empates.
Nos últimos dez encontros, o Palmeiras venceu seis vezes, enquanto o Santos ganhou três e houve um empate. Nesse período, foram 21 gols, sendo 14 do Verdão e sete do Peixe. O Palmeiras também não perde para o Santos há três partidas.
Na Vila Belmiro, porém, o equilíbrio aparece nos cinco confrontos mais recentes: foram duas vitórias para cada lado e um empate, com seis gols marcados no período.
Onde assistir Santos x Palmeiras ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: Globo
- TV fechada: SporTV
- Pay-per-view: Premiere
- Streaming: Amazon Prime Video
Prováveis escalações
Santos (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Christian Oliva; Gabriel Bontempo, Neymar e Barreal; Gabriel Barbosa.
- Fora do jogo: Gabriel Menino, Gustavinho e Vinicius Rodrigues.
Palmeiras (Técnico: Carlos Miguel)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur Gabriel (Piquerez); Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque
- Dúvidas: John Arias, Piquerez e Barboza.
- Fora do jogo: Jefté, Paulinho e Ramón Sosa
Arbitragem
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
- Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
- Assistente 2: Neuza Inês Back (SP)
- Quarto árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
- VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
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