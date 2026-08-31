fechar
Onde assistir |

Santos x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo jogo de volta da Copa do Brasil

Peixe tenta reverter desvantagem de três gols na Vila Belmiro, enquanto Verdão busca confirmar a classificação para as semifinais

Por Lucas Valle Publicado em 01/09/2026 às 7:10
Santos e Palmeiras se enfrentam na Copa do Brasil
Santos e Palmeiras se enfrentam na Copa do Brasil - Raul baretta/Santos e Cesar Greco/Palmeiras

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2026.

No primeiro confronto, o Palmeiras venceu por 3 a 0 e abriu vantagem importante na disputa por uma vaga nas semifinais. Para avançar, o Santos precisa vencer por quatro gols de diferença. Um triunfo por três gols leva a decisão para os pênaltis.

 

Momento das equipes

Santos

O Santos chega ao clássico embalado pela vitória sobre o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, mas precisa reverter uma desvantagem considerável na Copa do Brasil.

Nos últimos dez jogos, o Peixe soma cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Agora, a equipe comandada por Cuca conta com a força da Vila Belmiro para tentar buscar uma classificação considerada difícil.

Um dos principais trunfos santistas será o retorno de Neymar. O camisa 10 e capitão foi poupado no jogo de ida e estará à disposição para o confronto decisivo.

Após a partida, Neymar afirmou que estava em condições de atuar e explicou que sua ausência foi uma decisão da comissão técnica.

"Eu estava à disposição para jogar! Foi uma decisão da comissão, pela sequência de jogos que temos", disse o atacante em comentário em uma publicação no Instagram.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os ingressos para o confronto estão esgotados. A Vila Belmiro tem capacidade estimada entre 16 mil e 20 mil torcedores, e o Peixe terá o apoio máximo de sua torcida na tentativa de buscar a virada.

 

Palmeiras

O Palmeiras chega ao duelo com ampla vantagem após vencer o Santos por 3 a 0 no jogo de ida. A equipe comandada por Carlos Miguel precisa apenas administrar o resultado para garantir a classificação às semifinais.

Pelo Brasileirão, o Verdão vem de um empate por 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa. O resultado fez o líder desperdiçar pontos importantes na disputa pelo título nacional.

O Palmeiras lidera a Série A com 52 pontos, quatro à frente do Flamengo, que possui um jogo a menos.

Apesar do tropeço, o Verdão vive uma sequência de quatro partidas sem derrota, com três vitórias consecutivas antes do empate com o Mirassol. Nos últimos dez jogos, são cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

O técnico Abel Ferreira teve a presença de John Arias, Piquerez e Barboza nos treinos anteriores a partida. Os atletas podem ser relacionados e reforçar o Verdão para o confronto fora de casa, porém, a utilização deles como titular é vista como difícil, devido a preservação dos atletas para o restante da temporada.  

Histórico do confronto

Palmeiras e Santos já se enfrentaram 318 vezes em todas as competições. O Verdão leva vantagem no retrospecto, com 140 vitórias, contra 98 do Peixe e 80 empates.

Nos últimos dez encontros, o Palmeiras venceu seis vezes, enquanto o Santos ganhou três e houve um empate. Nesse período, foram 21 gols, sendo 14 do Verdão e sete do Peixe. O Palmeiras também não perde para o Santos há três partidas.

Na Vila Belmiro, porém, o equilíbrio aparece nos cinco confrontos mais recentes: foram duas vitórias para cada lado e um empate, com seis gols marcados no período.

Onde assistir Santos x Palmeiras ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV aberta: Globo
  • TV fechada: SporTV
  • Pay-per-view: Premiere
  • Streaming: Amazon Prime Video

Prováveis escalações

Santos (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Christian Oliva; Gabriel Bontempo, Neymar e Barreal; Gabriel Barbosa.

  • Fora do jogo: Gabriel Menino, Gustavinho e Vinicius Rodrigues.

Palmeiras (Técnico: Carlos Miguel)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur Gabriel (Piquerez); Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque

  • Dúvidas: John Arias, Piquerez e Barboza.
  • Fora do jogo: Jefté, Paulinho e Ramón Sosa

Arbitragem

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
  • Assistente 2: Neuza Inês Back (SP)
  • Quarto árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Fortaleza x Operário-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série B
Série B

Fortaleza x Operário-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série B
Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Laliga
Laliga

Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Laliga

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.