Remo x Coritiba ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 25ª rodada do Brasileirão 2026
Remo busca aproveitar o retorno a Belém para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Coxa tenta ampliar sequência invicta e se aproximar do G6
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Remo e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Mangueirão, em Belém, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na tabela. O Remo busca aproveitar o retorno ao Mangueirão para somar três pontos e se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Coritiba tenta manter a boa sequência e se aproximar da briga pelas primeiras posições.
Como chegam as equipes
Remo
O Remo volta a jogar em Belém após 23 dias e entra em campo pressionado pela situação na tabela. O Leão Azul iniciou a rodada apenas dois pontos acima da 16ª colocação e precisa da vitória para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.
O retrospecto recente como mandante é um dos pontos positivos da equipe. Nos últimos nove pontos disputados em casa, o Remo conquistou sete, com vitórias sobre São Paulo e Vitória e empate diante do Atlético-MG na última partida no Mangueirão.
A equipe comandada por Léo Condé também chega motivada pelo apoio da torcida, mas terá mudanças na escalação. Leonel Picco deve retornar ao meio de campo, enquanto Galeano aparece pela primeira vez entre os titulares. Yago Pikachu deve começar no banco, e Jajá é dúvida por conta de um problema no tornozelo.
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Coritiba
O Coritiba chega em momento mais positivo e tenta ampliar sua sequência invicta na Série A. O Coxa não perde há três partidas, período em que venceu Corinthians e Chapecoense e empatou com o São Paulo.
Na rodada passada, o time paranaense derrotou o Corinthians por 2 a 1 e chegou aos 34 pontos, ocupando a oitava colocação na abertura da 25ª rodada.
Caso não seja derrotado pelo Remo, o Coritiba vai alcançar sua melhor sequência sem perder no Campeonato Brasileiro. Porém, para essa rodada, a equipe terá mudanças importantes, já que o técnico Fernando Seabra está suspenso.
O auxiliar Álvaro Martins será o responsável por comandar a equipe em Belém. Josué ficou fora da viagem por fadiga muscular, enquanto Thiago Santos cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
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Onde assistir Remo x Coritiba ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere
Prováveis escalações
Remo (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welison, Leonel Picco, Zé Ricardo e Vitor Bueno; Galeano e Taliari.
- Desfalques: Mayk e Edson Fernando (lesionados).
- Dúvida: Jajá (trauma no tornozelo).
- Pendurados: David Braga, Jajá, Marcelo Rangel, Marcelinho, Pikachu e Zé Ricardo.
Coritiba (Técnico: Álvaro Martins, auxiliar)
Pedro Morisco; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Vitor Tissi, Sebastián Gómez e Fernando Sobral; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.
- Desfalques: Lucas Ronier (lesão de LCA no joelho esquerdo), Tinga (lesão muscular na coxa esquerda), Brian Ocampo (entorse no tornozelo direito) e Thiago Santos (suspenso).
- Suspensos: Fernando Seabra (técnico) e Vinicius Rovaris (auxiliar).
- Pendurados: Bruno Melo, Jacy, Josué e Tiago Cóser.
Arbitragem
- Árbitra: Daiane Muniz (SP)
- Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
- Assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS)
- Quarto árbitro: Júlio César Pfleger (SC)
- VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)