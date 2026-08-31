Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas quartas de final da Copa do Brasil

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Gre-Nal decide vaga nas semifinais da Copa do Brasil após empate sem gols no primeiro confronto; confira tudo sobre o clássico gaúcho

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Grêmio e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (03), às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2026.

Depois do empate por 0 a 0 no jogo de ida, no Beira-Rio, quem vencer o clássico avança às semifinais. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Como chegam as equipes

Grêmio

O Grêmio chega ao clássico depois de vencer a Chapecoense por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. O resultado veio após o empate sem gols com o Internacional no primeiro jogo das quartas de final e aumentou a confiança da equipe para a decisão.

Na Copa do Brasil, o Tricolor iniciou sua campanha diante do Confiança e venceu os dois jogos do confronto. Nas oitavas de final, enfrentou o Mirassol, empatou por 1 a 1 fora de casa e garantiu a classificação com uma vitória por 1 a 0 no segundo duelo.

No Brasileirão, o Grêmio ocupa a 15ª colocação, com 25 pontos, e está apenas uma posição acima do rival.

Para o Gre-Nal, Luís Castro terá desfalques como Monsalve e Balbuena, fora dos planos, além de Gustavo Martins, Juan Nardoni e Dodi, lesionados.

Internacional

O Internacional também chega ao clássico com 25 pontos no Campeonato Brasileiro, mas ocupa a 18ª colocação. Depois do empate por 0 a 0 no jogo de ida, o Colorado perdeu para o Bahia por 3 a 2 pela Série A.

Na Copa do Brasil, o Inter eliminou o Athletic nos 16-avos de final, com duas vitórias. Nas oitavas, enfrentou o Corinthians, venceu a ida por 2 a 0, em casa, e perdeu a volta por 2 a 1, avançando pelo placar agregado de 3 a 2.

Agora, a equipe de Paulo Pezzolano precisa vencer na Arena do Grêmio para avançar diretamente às semifinais.

O Colorado não terá Victor Gabriel, suspenso. Rochet, Kayky e Benjamin Arhin também estão fora por problemas físicos.

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Histórico do Gre-Nal

Segundo o site de estatísticas, dados e informações sobre futebol Ogol, em todas as competições, Internacional e Grêmio se enfrentaram 237 vezes, com 75 vitórias do Colorado, 72 triunfos do Tricolor e 90 empates.

Nos últimos 10 confrontos, o equilíbrio também aparece: foram duas vitórias para cada lado e seis empates.

Pela Copa do Brasil, os rivais se enfrentaram duas vezes antes deste confronto, ambas em 1992. Os dois jogos terminaram em 1 a 1, e o Internacional avançou nos pênaltis.

Onde assistir Grêmio x Internacional ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Prime Video

Prováveis escalações

Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Marlon; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavon, Jovane Cabral (Amuzu) e Carlos Vinícius.

Desfalques: Monsalve e Balbuena (fora dos planos), Gustavo Martins, Juan Nardoni e Dodi (lesionados).

Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Matheus Cunha; Vitinho, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Guillermo Maripán e Matheus Bahia; Rodrigo Villagra, Bruno Henrique e Bernabei; Alan Patrick e Carbonero.

Desfalques: Victor Gabriel (suspenso); Rochet, Kayky, Allex e Benjamin Arhin (lesionados).



Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Bruno Arleu de Araujo (RJ) Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Quarto árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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