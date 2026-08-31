Fortaleza x Operário-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série B

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Fortaleza tenta se consolidar no G6 e ampliar sequência invicta, enquanto o Operário busca encerrar jejum de cinco jogos e entrar na zona de acesso

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Fortaleza e Operário-PR se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 19h30 (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na tabela. O Fortaleza ocupa a quinta colocação, com 40 pontos, e tenta se manter na zona de classificação para a próxima fase. Já o Operário-PR é o nono colocado, com 36 pontos, e busca uma vitória para se aproximar do G6.

Como chegam as equipes

Fortaleza

O Fortaleza chega embalado por uma sequência de cinco partidas sem derrota na Série B. No período, o Leão do Pici venceu Criciúma e Botafogo-SP, além de empatar com Cuiabá, Juventude e São Bernardo.

Na última rodada, a equipe comandada por Paulo Autuori venceu o Criciúma por 2 a 0, fora de casa, resultado que manteve o Fortaleza na quinta colocação, com 40 pontos.

Jogando diante da torcida, o Fortaleza busca mais três pontos para se consolidar no G6 e continuar na briga pelo acesso à Série A.

Para o confronto, o técnico Paulo Autuori terá o retorno do volante Pierre, que cumpriu suspensão na última rodada e deve voltar ao time titular.

Operário-PR



O Operário-PR vive momento oposto. O Fantasma não vence há cinco partidas na Série B, com quatro derrotas e um empate no período.

Na rodada passada, a equipe paranaense empatou sem gols com o Vila Nova, em casa, e chegou aos 36 pontos, ocupando a nona colocação.

Uma vitória diante do Fortaleza faria o Operário-PR igualar a pontuação do CRB, primeiro time dentro do G6. No entanto, para entrar na zona de classificação já nesta rodada, o Fantasma precisaria superar o saldo de gols do clube alagoano: atualmente, o CRB tem +2, enquanto o Operário possui -1.

O volante Boschilia, que cumpriu suspensão contra o Vila Nova, retorna à equipe e deve recuperar a titularidade.

Histórico de confrontos

Fortaleza e Operário-PR se enfrentaram apenas uma vez na história. O encontro aconteceu no primeiro turno da Série B de 2026 e terminou empatado em 0 a 0.

Onde assistir Fortaleza x Operário-PR ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN



ESPN Streaming: Disney+ Premium



Prováveis escalações

Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)

João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Maurício Mucuri; Lucas Sasha, Pierre, Rodriguinho e Luiz Fernando; Pedro Henrique e Miritello.

Desfalques: Fuentes (lesão ligamentar no joelho esquerdo), Neris (lesão muscular na posterior da coxa esquerda), Ronald e Lucca Prior (transição).

Fuentes (lesão ligamentar no joelho esquerdo), Neris (lesão muscular na posterior da coxa esquerda), Ronald e Lucca Prior (transição). Pendurados: Rodrigo, Lucas Sasha, Rodriguinho e Miritello.

Operário-PR (Técnico: Luizinho Lopes)

Elias; Maguinho, Cuenú, Joseph e Moraes; Matheus Trindade, Vinícius Diniz e Boschilia; Berto, Pablo e Ángel Torres.

Desfalques: Doka (lesionado), Miranda e Vagner (transição).

Doka (lesionado), Miranda e Vagner (transição). Pendurados: Miranda e Matheus Trindade.

Arbitragem

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Jefferson Ferreira de Moraes (GO) Assistente 1: Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Hugo Savio Xavier Correa (GO) Assistente 2: Jonny Kamenach Rocha (GO)

Jonny Kamenach Rocha (GO) Quarto árbitro: Michelle Peixoto Safatle (CE)

Michelle Peixoto Safatle (CE) VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

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