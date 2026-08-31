Flamengo x Mirassol ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Rubro-Negro busca reduzir a distância para o líder Palmeiras, enquanto Mirassol tenta encerrar sequência de empates no Campeonato Brasileiro
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Flamengo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Rubro-Negro chega embalado pela goleada sobre o Botafogo e busca aproveitar o tropeço do Palmeiras para diminuir ainda mais a distância para a liderança. Do outro lado, o Mirassol tenta voltar a vencer após três empates consecutivos.
Como chegam as equipes
Flamengo
O Flamengo chega ao confronto em alta após golear o Botafogo por 3 a 0 no clássico carioca. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 38 pontos e ocupa a segunda colocação, quatro pontos atrás do líder Palmeiras, que tem 42 pontos e uma partida a mais.
A equipe comandada por Leonardo Jardim tenta aproveitar justamente o tropeço do Palmeiras, que empatou em 1 a 1 com o próprio Mirassol na rodada anterior. Uma vitória no Maracanã pode colocar o Flamengo ainda mais próximo da liderança.
Desde a retomada do futebol após a Copa do Mundo, o Flamengo disputou nove partidas, com cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota. O único revés no período aconteceu diante do Cruzeiro, pelo Brasileirão.
Antes disso, o Rubro-Negro havia eliminado a equipe mineira nas oitavas de final da Copa Libertadores.
Mirassol
O Mirassol chega ao Maracanã buscando encerrar uma sequência de três empates consecutivos. A equipe ficou na igualdade com o Palmeiras, pelo Brasileirão, e com o Santos, em confronto direto na luta contra o rebaixamento.
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Entre esses resultados, o clube também foi eliminado pela LDU nas oitavas de final da Libertadores, nos pênaltis.
Desde o retorno da Copa do Mundo, o Mirassol disputou 11 partidas, com duas vitórias, seis empates e três derrotas.
Um dos resultados mais recentes foi justamente contra o Flamengo. Pela 23ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro goleou por 5 a 1, com gols de Samuel Lino, Pedro (duas vezes), Luiz Araújo e Carrascal. João Victor marcou para o Mirassol.
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Onde assistir Flamengo x Mirassol ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere
Histórico do confronto
Flamengo e Mirassol se enfrentaram apenas três vezes na história, com duas vitórias do Rubro-Negro e um empate.
O último encontro terminou com goleada do Flamengo por 5 a 1, pelo Brasileirão de 2026. Antes disso, houve empate por 3 a 3 e vitória rubro-negra por 2 a 1.
Prováveis escalações para o duelo no Maracanã
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Gabriel Knesowitsch, João Victor e Willian Machado; Igor Formiga, Japa, Neto Moura, Eduardo e Reinaldo; Fernandinho (Alesson) e Bruno Santos.
- Desfalques: Edson Carioca, Negueba e Aldo Filho (lesionados) e Wallisson Luiz (suspenso). Neto Moura (3° amarelo)
- Pendurados: Reinaldo, Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, Lucas Oliveira, André Luís, Victor Luís, Alesson e Nathan Fogaça.
Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá (Jorginho) e Arrascaeta; Luiz Araujo, Samuel Lino e Pedro.
- Desfalques: Alex Sandro, Vitão e De la Cruz (lesionados).
- Pendurados: Pulgar, Cebolinha, Paquetá, Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Vitão.