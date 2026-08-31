Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Laliga
Barcelona busca manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol, enquanto o Rayo Vallecano tenta surpreender no Camp Nou
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Barcelona e Rayo Vallecano se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 16h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela terceira rodada da La Liga 2026/27.
O Barça chega ao confronto com 100% de aproveitamento e busca mais uma vitória para seguir entre os líderes do Campeonato Espanhol. Já o Rayo Vallecano soma apenas um ponto nas duas primeiras rodadas e tenta surpreender fora de casa.
Momento das equipes
Barcelona
O Barcelona chega embalado para o confronto após vencer os dois primeiros jogos da La Liga. Na estreia, a equipe comandada por Hansi Flick goleou o Elche por 5 a 0, fora de casa.
Na segunda rodada, o Barça voltou a atuar no Camp Nou e venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0, em uma partida controlada pela equipe catalã.
Com seis pontos conquistados, o Barcelona ocupa a quarta colocação e precisa vencer para chegar aos nove pontos e igualar o líder Real Madrid.
Flick deve novamente apostar em uma formação ofensiva, com Raphinha e Lamine Yamal entre os principais nomes do ataque, além de Anthony Gordon, que deve ser titular novamente. No meio-campo, a tendência é que Rodri permaneça no banco, mas deve entrar ao longo da partida.
Rayo Vallecano
O Rayo Vallecano chega ao duelo com apenas um ponto conquistado nas duas primeiras rodadas da competição.
Na estreia, a equipe foi derrotada pelo Villarreal. Depois, conseguiu arrancar um empate diante do Deportivo Alavés, em partida disputada em casa.
Com o resultado, o time madrilenho ocupa a 15ª colocação da La Liga e busca pontuar diante de um dos principais candidatos ao título espanhol.
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O técnico Benat San José deve manter a base da equipe que empatou na última rodada e apostar em Camello como referência no ataque.
Histórico de confrontos
Barcelona e Rayo Vallecano já se enfrentaram 49 vezes em todas as competições. O retrospecto é favorável ao clube catalão, que soma 31 vitórias, contra sete triunfos do Rayo e 11 empates.
Porém, nos últimos dez encontros, o equilíbrio é maior: foram quatro vitórias do Barcelona, três do Rayo Vallecano e três empates. Nesse período, as equipes marcaram 17 gols, sendo dez do Barça e sete do adversário.
O Barcelona não perde para o Rayo Vallecano há seis partidas. Nesse período, foram quatro vitórias catalãs e dois empates.
Onde assistir Barcelona x Rayo Vallecano ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Prime Video
- YouTube: CazéTV
Prováveis escalações
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín e Espart; Bernal, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon.
- Desfalques: Gavi e Frenkie de Jong.
RRayo Vallecano (Técnico: Beñat San José)
Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Fernández e Vertrouwd; Ciss, Frutos, Nteka, López e Pérez; Camello.