Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo jogo de volta da Copa do Brasil 2026
Clássico mineiro decide vaga na semifinal após empate no jogo de ida; quem vencer avança, enquanto nova igualdade leva a disputa para os pênaltis
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Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (1º), às 21h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de 2026.
Após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto, disputado no Mineirão, o clássico mineiro chega à decisão completamente aberto. Quem vencer avança às semifinais, enquanto uma nova igualdade leva a definição da vaga para os pênaltis.
Como chegam as equipes
Atlético-MG
O Atlético-MG chega ao clássico em grande fase. O Galo venceu o Vitória por 2 a 1 no último sábado (29), pelo Campeonato Brasileiro, mesmo utilizando uma formação alternativa. Com o resultado, a equipe comandada por Eduardo Domínguez ampliou para 13 partidas a sequência de invencibilidade em todas as competições.
A comissão técnica optou por preservar os principais jogadores no fim de semana justamente pensando no duelo decisivo contra o Cruzeiro. A tendência é de que o Atlético-MG volte a utilizar força máxima na Arena MRV.
Cruzeiro
O Cruzeiro chega ao segundo jogo das quartas de final em situação diferente. Assim como o rival, a Raposa poupou boa parte dos titulares no Campeonato Brasileiro, mas acabou derrotada pelo Vasco por 3 a 1, em São Januário.
Artur Jorge utilizou uma equipe praticamente reserva no Rio de Janeiro. Matheus Pereira entrou no segundo tempo e participou do gol cruzeirense, marcado por Felipe Morais.
Agora, o treinador deve voltar a utilizar sua força máxima para tentar garantir a classificação às semifinais da Copa do Brasil. No primeiro duelo, o Cruzeiro saiu na frente com Arroyo, após passe de Matheus Pereira, mas sofreu o empate do Atlético-MG com Renan Lodi.
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Histórico do confronto
Atlético-MG e Cruzeiro já protagonizaram centenas de clássicos ao longo da história. Nos 15 encontros mais recentes, foram cinco vitórias para cada lado e cinco empates.
O último confronto terminou empatado em 1 a 1, no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Onde assistir Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: SporTV
- Pay-per-view: Premiere
Possíveis escalações para o clássico
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim (Everson); Natanael, Ruan Tressoldi (Vitão), Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño, Fred e Maycon; Tomás Cuello, Mateo Cassierra e Bernard.
- Desfalques: Léo Duarte, Igor Gomes, Índio, Lyanco e Patrick Silva (lesionados).
- Dúvidas: Everson (problema no pé) e Ruan Tressoldi.
Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Gerson, Lucas Romero e Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge e Wesley.
- Desfalques: Bruno Rodrigues, Gabriel Pec e Sinisterra (lesionados).
Arbitragem
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
- Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
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