Aston Villa x Arsenal ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela 2ª rodada da Premier League
O Arsenal busca manter os 100% de aproveitamento e ampliar boa fase, enquanto o Aston Villa tenta se recuperar após início negativo na temporada
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Aston Villa e Arsenal se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 16h (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, pela segunda rodada da Premier League 2026/27.
Atual campeão inglês, o Arsenal busca manter os 100% de aproveitamento e iniciar a defesa do título com duas vitórias. Já o Aston Villa tenta reagir após uma estreia negativa e busca os primeiros pontos na competição.
Como chegam as equipes
Aston Villa
O Aston Villa chega ao confronto em busca de recuperação após um início complicado na temporada.
A equipe comandada por Unai Emery foi derrotada pelo PSG por 2 a 1 na Supercopa da Uefa e, na estreia da Premier League, sofreu uma goleada por 4 a 0 diante do Brighton.
O clube também passou por uma grande reformulação no elenco. Entre as principais saídas estão Morgan Rogers, Lucas Digne, Youri Tielemans, Donyell Malen, Enzo Barrenechea, Ezri Konsa, Emiliano Martínez e Ollie Watkins.
Para compensar as perdas, o Villa contratou nomes como Nicolas Jackson, Leon Goretzka, Zion Suzuki, Maximiliano Salas, João Gomes e Manzambi. O clube também acertou os empréstimos de Garnacho e Wan-Bissaka.
Arsenal
O Arsenal chega embalado para o confronto. A equipe comandada por Mikel Arteta estreou na Premier League com uma vitória por 3 a 0 sobre o Coventry City, no Emirates Stadium.
Antes disso, os Gunners também conquistaram a Community Shield, superando o Manchester City por 3 a 0. O clube tenta agora conquistar o bicampeonato consecutivo da Premier League.
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O Arsenal também passou por mudanças importantes no elenco para a temporada. Entre as principais contratações estão o ponta Christos Tzolis, o volante Bruno Guimarães, o zagueiro Konsa e o goleiro Meslier. O clube ainda contratou definitivamente o zagueiro Hincapié.
Por outro lado, Trossard, Nørgaard e Kiwior deixaram o elenco. Gabriel Martinelli também está próximo de ser negociado com o Al-Hilal.
Onde assistir Aston Villa x Arsenal ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Disney+ Premium
Possíveis escalações
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Bizot; Cash, Lindelöf, Pau Torres e Maatsen; Barkley, Kamara, McGinn, Hemmings e Bogarde; Buendía.
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; White, Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori; Lewis-Skelly, Rice e Odegaard; Saka, Tzolis e Havertz.
Retrospecto do confronto
Arsenal e Aston Villa já se enfrentaram 207 vezes em todas as competições, com 89 vitórias do Arsenal, 46 empates e 72 triunfos do Aston Villa.
Nos últimos dez confrontos, o Arsenal leva vantagem, com seis vitórias, contra três do Aston Villa e um empate. Nesse período, foram 31 gols marcados, sendo 19 pelos Gunners e 12 pelo Villa.
O encontro mais recente aconteceu em dezembro de 2025, quando o Arsenal venceu o Aston Villa por 4 a 1, em Londres. Naquele mesmo ano, porém, o Villa havia levado a melhor no primeiro turno da Premier League, com vitória por 2 a 1 em Birmingham.